ЕСЛИ ПОПАЛ ПОД ОБСТРЕЛ: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ВЫБОР УБЕЖИЩА И РЮКЗАК БЕЗОПАСНОСТИ

АВТОР ЕЛЕНА МИРОНОВА

В очередной раз попал под обстрел Белгород, есть пострадавшие среди гражданского населения. В связи с этим в регионе стали уделять большое внимание гражданской обороне. Жителей активно обучают основам первой помощи и поведению при обстрелах. Несколько рекомендаций дал нашим читателям и военкор ИА «ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ» Александр Погожев.

Белгород попал под массированный обстрел. О недобром утре сообщил 22 марта губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, при обстреле областного центра один человек погиб, есть раненые. Также пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома.

«Продолжаем уделять большое внимание гражданской обороне. Вчера провели очередные учения», — отметил Вячеслав Гладков.

Жители Белгорода в срочном порядке осваивают простые правила поведения при обстрелах. В Донбассе они уже вошли в привычку. Неоднократно под обстрелами бывал и военкор ИА «ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ» Александр Погожев. Он дал базовые рекомендации, как вести себя и куда бежать, если воздушная тревога превратилась в налёт.

Базовые правила поведения человека при обстреле

Если попал под обстрел на улице

Если вы попали под обстрел в городской среде, а укрытия поблизости нет, нужно лечь животом на асфальт и закрыть руками голову. Стопы врозь и максимально прижаты к земле.

Видите рядом укрытие — бегите к нему в том направлении, откуда стреляют, так как артиллерия работает вдаль, а не вблизи.

Спрятаться можно в выступ, канаву, яму — любое углубление в земле является защитой. Если рядом есть какая-то бетонная конструкция, то лучше лечь рядом с ней.

Если попал под обстрел, находясь в транспорте

На трассе во время прилёта следует покинуть место обстрела на высокой скорости. Во время движения вероятность поражения шрапнелью уменьшается. Если ехать со скоростью 100± км/ч, то вероятность выжить повышается в разы.

На открытой местности, которая обстреливается артиллерией, останавливаться смертельно опасно.

Если видите укрытие, то лучше остановить автомобиль и бежать к нему.

В случае, если обстрел застал в маршрутке, троллейбусе или трамвае, следует немедленно остановить транспорт и бежать в убежище.

Если попал под обстрел дома

Не надо подходить к окнам, наблюдать за происходящим или снимать на телефон.

Окна лучше держать немного открытыми или на проветривании.

Лучше всего уйти в помещение без окон, располагающееся максимально далеко от стороны, с которой идет обстрел. Чаще всего это ванная или туалет.

Хорошим укрытием может стать проём у входной двери. В квартире главной задачей является спастись от завала верхними перекрытиями.

Кровать необходимо максимально отодвинуть вглубь комнаты. Окна можно закрыть большими диванными подушками, шкафами, плотно набитыми вещами.

Лифтом во время обстрела пользоваться запрещено.

В частном доме необходимо спуститься в погреб. Стоит взять с собой телефоны, радио на батарейках, фонарь, воду, аптечку.

Какое укрытие выбрать, если попал под обстрел

Лучшие укрытия — это подвалы, подземные переходы и паркинги. Подойдут любые канавы или ямы. Чем ниже вы находитесь от уровня земли, тем больше у вас шансов выжить. При любых обстоятельствах нужно искать укрытие, в котором есть ещё один выход на случай, если вход будет завален.

Опасно прятаться за автомобилями. Это только кажется, что они могут загородить вас от летящих осколков. Если снаряд прилетит в машину, а вы в это время находитесь рядом с ней или под ней, то к кускам снарядов, добавятся куски кузова и битое стекло.

Нельзя также прятаться под стенами офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Это не менее опасно, чем металлические осколки снарядов.

Во время обстрелов самое основное повреждение человек получает в виде осколочных проникающих ранений. Если вы находитесь на территории, которая подвергается обстрелам, то выходя на улицу, берите с собой кровоостанавливающий жгут или турникет, бинт и коллагеновую губку. Этот комплект является личным и предназначен для оказания первой доврачебной помощи себе самостоятельно или с помощью прохожих.

Если вы увидели раненого и у него, как и у вас нет жгута, то его может заменить ремень, цепь и даже лямки от рюкзака. Главное — остановить кровотечение. Жгут надо накладывать выше ранения. При повреждениях шеи тоже нужен жгут, но надо поднять руку вверх и через неё фиксировать рану.

Чтобы минимизировать вероятность попадания под обстрел, не стоит покидать укрытие во время воздушной тревоги. Поэтому необходимо запастись впрок питьевой водой, продуктами питания, средствами гигиены, туалетной бумагой, свечами, спичками. Стоит иметь под рукой сумку с первым необходимым.

В убежище стоит взять продовольствие длительного хранения. Это консервы, крупы, жиры и масла, сухофрукты, чай, кофе, сахар, соль, муку. Также необходимо запастись лекарствами, углём для чистки воды, обезболивающими и другими жизненно необходимыми для человека лекарствами.

Как вести себя после обстрела

После обстрела, когда вы выходите на улицу, обязательно нужно смотреть под ноги, чтобы не наступить на мины. В тёмное время суток необходимо светить на дорогу, а лучше не покидать жильё или укрытие.

Нельзя заходить в траву и подходить близко к предметам, которые хоть отдалённо напоминают боеприпасы. Если вы обнаружили взрывное устройство, то незамедлительно сообщите в МЧС и предупредите окружающих.

Рекомендации военкора по рюкзаку безопасности

Ещё одна рекомендация от военкора Александра Погожева — это рюкзак безопасности. Его обычно собирают люди, проживающие на территориях с военным положением. В него следует положить самое необходимое: документы, лекарства, не требующую готовки еду длительного хранения.

О том, чем должна наполняться тактическая аптечка, мы сообщали здесь https://warpages.ru/takticheskaia-aptechka.html

Фото: ИА «ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ» / Александр Погожев

https://warpages.ru/popal-pod-obstrel.html