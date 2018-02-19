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В Югре муж директора детсада получил миллион рублей, работая сторожем

Руководитель детского сада в Ханты-Мансийске фиктивно трудоустроила своего супруга сторожем, позволив ему «заработать» на этой должности 1 миллион рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.

«Установлено, что руководитель одной из организации дошкольного образования номинально трудоустроила своего супруга на должность сторожа. Мужчина получал заработную плату, при этом свои служебные обязанности он не исполнял… Сумма ущерба составила 1 миллион рублей», — говорится в сообщении.

В окружном управлении добавили, что по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время проводятся следственные действия.

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