Страсбургский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Минюст России решение ЕСПЧ раскритиковал и пообещал обжаловать вердикт. Суд признал, что «хотя соответствующие законы направлены прежде всего на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены и их применение было произвольно».

В течение трех месяцев министерство намерено обжаловать вердикт ЕСПЧ, согласно которому Россия должна выплатить троим активистам российского ЛГБТ-движения почти €50 тыс. Жалобу на закон подали трое активистов ЛГБТ-движения в России — Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев. По решению суда, российские власти должны выплатить Баеву восемь тысяч евро, Алексееву — 20 тысяч евро, а Киселеву — 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Изначально Страсбургский суд по правам человека был создан для дискриминации тех государств, которые по разным признакам не устраивают неформальный стандарт современных европейских стран, которые по сути дела, принимая правила игры, отказываются от собственной государственности и морально-нравственных норм традиционных для европейских государств, пояснил доктор политических наук Андрей Савельев.

«Подписав ранее соглашения с Европейским судом по правам человека, Россия обязуется в обязательном порядке выполнять все решения суда. Таким образом, наша страна признала эти нормы и отказалась от собственного, самобытного пути развития, взяв за основу псевдоевропейские нормы, которые были выдуманы во второй половине двадцатого века. Сегодня российское общество пожинает эти печальные плоды: массовые обращения российских граждан в Страсбургский суд по существу, то есть, по фундаментальным нарушениям конституционных норм РФ, не приводят в большинстве случаев ни к чему. Очень часто ЕСПЧ рассматривает подобные жалобы по несколько лет, после чего отказывает, без объявления причин. Поэтому огромное количество жалоб, которые поступают от граждан РФ, ждет аналогичное решение. В свою очередь, страсбургские политиканы страсть как любят выносить решения в пользу всякой чепухи, под видом которой скрываются нетрадиционные политические силы и различные половые ориентации и сексуальные меньшинства», — полагает эксперт.

Ранее три ЛГБТ-ассоциации подали жалобу в Международный уголовный суд (Гаагский суд, МУС) на главу Чечни Рамзана Кадырова в связи с сообщениями о задержаниях и убийствах геев в республике. В свою очередь, Европарламент принял резолюцию в поддержку геев в Чечне.

Учитывая маргинальность вынесенных решений европейским судом, в сложившейся ситуации для России было бы самым правильным решением расторгнуть это соглашение, однако это никак не повлияет на ситуацию с массовыми нарушениями конституционных прав россиян, которые сегодня стали нормой благодаря поведению чиновничьего аппарата. Многие наши граждане уверены, что ЕСПЧ последняя инстанция, которая способна бороться с чиновничьим беспределом, и в надежде добиться правосудия отправляют туда свои иски.

По мнению собеседника, было бы полезно создать какой-то другой европейский или азиатский суд по правам человека, менее ангажированный, чем ЕСПЧ, где был бы всеобъемлющий международный контроль за теми нормами, которые государства сами на себя взяли. Таким образом, как полагает политолог, государства, согласившись исполнять определенный кодекс правил, сформировали бы некий общий облик, и если правила игры нарушаются, другие государства смогли бы предъявить претензии к провинившейся стороне.

Ранее в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма президент Владимир Путин заявил, что в России не притесняют лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. «Я, как глава государства, сегодня считаю своим долгом поддерживать традиционные ценности, семейные. Почему? Потому что однополые браки детей не производят, а нам нужно позаботиться о рождаемости в стране. При этом никто не говорит, что нужно кого-то преследовать», — пояснил свою позицию президент России.

При этом, по словам главы государства, представители нетрадиционной сексуальной ориентации открыто заявляют об этом в России, многие из них добиваются выдающихся результатов в своей профессии и имеют госнаграды.

Говоря о правах сексуальных меньшинств в нашей стране, российский президент не слукавил, считает доктор политических наук Андрей Савельев, более того, по его словам, в РФ такие люди имеют ряд преимуществ, а «притесняются все остальные». «Давно не секрет, что в кремлевской администрации, Государственной думе, правительстве и других государственных инстанциях существует голубое лобби», — рассказал политолог.

В свою очередь, в Кремле заявили, что рассмотрят решение ЕСПЧ по российскому закону о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. При этом, как признался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он еще «не видел формулировку» решения суда и очень важно, что ЕСПЧ посчитал дискриминационным закон о запрете гей-пропаганды именно среди несовершеннолетних.

По мнению собеседника издания, реакция Кремля на решение ЕСПЧ будет относительно сдержанной и дальше, потому что руководство страны прекрасно понимает, что для подавляющего большинства граждан подобные решения европейского суда неприемлемы, но допустимы для ныне действующей власти.

«Со временем этот вопрос будет спущен на тормозах, чтобы не вызывать в обществе очередную волну негодования. Однако если российская сторона не отменит вердикт ЕСПЧ, РФ все-таки придется исполнять решение суда, даже несмотря на приоритет российского законодательства над решением международного суда, если оно противоречит российской конституции. Более того, Россия будет выполнять решение ЕСПЧ, даже если будет публично сказано, что вердикт европейского суда вынесен не для РФ», — полагает эксперт.

В Совете по правам человека при президенте России выразили уверенность, что заявление ЕСПЧ никоим образом не повлияет на жизнь россиян. Как заявил председатель постоянной комиссии СПЧ Кирилл Кабанов, «само это решение — иллюстрация реальной болезни европейского общества. Любая пропаганда нетрадиционных отношений для детей является вредной и неправильной. Подобное решение не соответствует нашим традициям, религиозным конфессиям, которые существуют в России», — заявил он.