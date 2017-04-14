Когда родители "нормального подростка" должны забеспокоиться

В 14, 15 и 16 лет дети начинают стремительно расти. Родители умиляются « в кого только»? Но иногда быстрый рост ребенка это не повод радоваться.

Дело в том, что сахарный диабет 1 типа (ювенильный) тоже вызывает быстрый рост. Но это никак не связано с подростковыми гормонами.

Вам стоит забеспокоиться, если ваш ребенок при быстром росте стал очень часто и много пить.

Если он постоянно ходит в туалет.

Если после еды или питья у него начинается слабость и головокружение. Головные боли и боли в животе. Боль в ногах. Замутнение р=зрения или боль в глазах.

Все это порознь может быть обычными симптомами роста. Все это вместе — тревожный колокол.

Если долго игнорировать эти знаки, однажды вашего подростка может увезти скорая в коматозном состоянии.

По статистике в США, сахарный диабет 1 типа, наследственное автоиммунное заболевание, поражает ежегодно 200 тысяч парней и девушек в возрасте до 20 лет.

Сильный аппетит при потере веса, бледность и быстрая утомляемость, сменяющаяся возбудимостью — тоже признаки диабета. Не спешите выпытывать у ребенка, какую траву он курит, исключите для начала гораздо более опасный диагноз.