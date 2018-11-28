Дети в интернете: оправданна ли тревога родителей?

«Недавно 14-летний сын с искренним сочувствием воскликнул: «Мама, я не представляю, как вы выживали без мобильных! Новости СМИ2 Потом появилась электронная почта, и правилом хорошего тона стало иметь визитку с e-mail. Тяжелые сотовые телефоны с выдвигающейся антенной и крышкой для микрофона были писком моды и технического прогресса 90-х, затем возникли пейджеры — предшественники сервиса эсэмэсок. «Аська», «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Viber, WhatsApp… За 25 лет успело родиться и вырасти поколение, которое вообще не застало доцифровой эпохи.

«Сейчас, если у тебя нет многофункционального смартфона с операционной системой, ты выглядишь как минимум странно. А уж если у тебя кнопочный телефон, то ты и вовсе динозавр, — шутит экзистенциально-гуманистический психотерапевт Станислав Маланин. — Сегодня все чатятся: по работе, с друзьями, с детьми. Учителя, врачи, психологи создают группы в мессенджерах. Сообщение улетает за доли секунды, и мгновенно прилетает ответ, где бы участники чата ни находились». Это стало частью нашей повседневности. В какой-то момент мы понимаем, что начинаем захлебываться новостями, того и гляди взорвется мозг. И хочется оградить ребенка от этого.

МИФЫ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

У современных детей другое восприятие и способы обработки информации — у них клиповое мышление, многие не способны читать лонгриды. Они сканируют весь объем информации и выхватывают то, что им нужно. Они молниеносно находят в интернете необходимую информацию, пока мы перелистываем оглавление энциклопедии с книжной полки. Они разбираются в современных технологиях лучше нас. Они живут в виртуальности и виртуальностью... «И тут мы, такие мудрые и опытные, спускаемся с гор и говорим: «Нехорошо». А что именно нехорошо? — спрашивает Станислав Маланин. — Ведь многие наши убойные аргументы давно потеряли силу».

Важно помочь ребенку вовремя услышать просьбу своих уставших глаз, спины. Помочь, но не запрещать

Самый распространенный миф — о том, что экран компьютера или смартфона портит глаза. «Современные сенсорные экраны имеют мощное разрешение, адаптивную подсветку, которая меняется в зависимости от освещенности в комнате. Нечто похожее нам говорили родители — помните это излюбленное «Не читай в темноте — испортишь зрение»? Глаза устают: вот это правда. Но реакция на усталость у взрослого и ребенка различается», — поясняет Станислав Маланин. Взрослый отдает себе отчет в тех или иных потребностях организма. Если у нас устали глаза, мы можем выйти из-за стола, отойти подальше от компьютера, сделать паузу, закрыть глаза и дать им отдохнуть. Что делают дети? Они потерли их руками, сморгнули и играют дальше. Только с подросткового возраста они начинают ощущать, чего хочет и просит их тело. И тут важно помочь ребенку вовремя услышать просьбу своих уставших глаз, спины. Помочь, но не запрещать.

Другие мифы — что там, на просторах интернета, ребенка непременно обидят, испортят, завлекут в тайные группы или начнется сетевая зависимость. Но как различить грань между нормальным увлечением компьютером и болезненным пристрастием? По каким признакам понять, что ребенок застрял в Сети?

ВРЕДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

Признаки компьютерной зависимости, как и любой другой, проявляются лишь когда человек лишается объекта пристрастия. «У детей помладше «отъем» компьютера может вызвать слезы. У тех, кто постарше, — истерику, приступ агрессии, в том числе физической, по отношению к обидчику. Есть и физиологические проявления — головная боль, тошнота, слабость, депрессия, перепады настроения». Если ребенок может выключить компьютер или гаджет и позволить себе быть без него, то паниковать рано, считает Станислав Маланин. А вот зависимые люди не в состоянии прожить без объекта зависимости. И здесь уже без помощи не обойтись — пора к психотерапевту.

Считается, что компьютерные игры порождают жестокость. Так ли это, обсуждают журналисты и другие заинтересованные лица после каждого инцидента с убийством школьников сверстниками. «Я бы с этим поспорил, — говорит Станислав Маланин. — Уже в 2002 году одной из госструктур США было проведено исследование. И что оказалось: лишь 12% детей-убийц увлекались компьютерными играми. 24% читали книги со сценами насилия и 27% смотрели фильмы подобной тематики. По логике, общество должно было отреагировать на книги и фильмы. Но они обратили внимание на тот сегмент, который им малознаком и потому пугает, — на компьютерные игры». Нет прямой зависимости между играми и жестокостью, убежден психотерапевт.

«РЕБЕНКУ НЕОБХОДИМО ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО — РЕАЛЬНОЕ И ВИРТУАЛЬНОЕ»

Нам кажется, что дети бессмысленно проводят время, сидя в наушниках за компьютером. На самом деле они общаются. Сначала в реальности, а потом продолжают это делать в Сети. Таков новый формат коммуникации. Для них это непрерывный процесс. И ругать за него по меньшей мере странно.

В жизни ребенка есть время, когда он тянется к родителям, но ближе к подростковому возрасту он начинает отделяться от них. В этот штормовой период стоит позаботиться о том, чтобы сохранить его доверие к близким взрослым. «Когда ребенок делится чем-то сокровенным, даже не очень — с вашей точки зрения — хорошим и правильным, нужно всеми силами подавить желание осудить», — предостерегает Станислав Маланин. Например, дочь приходит домой расстроенная. С трудом вы выясняете, что ее «полуголые фотографии» из личной переписки выложили в общий доступ. Обычная первая реакция: «Как ты могла их кому-то отправить?» Ребенку плохо, его предали, сделали посмешищем Сети. Не надо добивать лежачего. Пусть он знает, что он не один, что его принимают со всеми его ошибками и неудачами, а не только когда он «правильный и успешный». Покажите свое участие: «Я вижу, тебе больно, давай подумаем, как это можно исправить».

Нередко забота о безопасности ребенка скрывает наше стремление к тотальному контролю над ним

«Не задавайте вопросов-ловушек, которые вгоняют в отчаяние еще больше, — советует Станислав Маланин, — из серии «И что ты намерена теперь делать?». Если бы она знала, то сделала бы. Но вы действительно можете помочь: написать администратору сайта, чтобы он удалил неподобающий контент. Можно проверить на сайтах антиплагиата, куда успела разойтись информация, и написать туда (недавно принят так называемый закон о «праве на забвение», который можно и нужно использовать). Потом, когда дочь или сын успокоится, стоит поговорить о том, что произошло. Объяснить, что ни под какими предлогами не нужно слать свои фотографии, личную информацию о себе или близких всем подряд и тем более незнакомым.