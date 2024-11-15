Родительские ошибки и школьные успехи детей

Большинство родителей стараются делать все, чтобы их дети были готовы к каждому новому учебному году: покупают школьные принадлежности и новую одежду, говорят с детьми о том, сколько радости и удовольствия принесет им новый учебный год, и многое-многое другое.

Казалось бы, все готово – все хорошо, но родители все равно тревожатся, смогут ли они эффективно помогать детям прии поддерживать их удовольствие от обучения, которое призвано остаться с ними на всю жизнь.

Мы хотим, чтобы наши дети добивались успеха, чтобы они радовались своим достижениям и получали дополнительные возможности в будущем. Но нас терзают переживания о том, что если наш ребенок плохо учится, это негативно отразится на нас как родителях. Мы чувствуем давление, чтобы сделать все для достижения успеха нашими детьми. Часто с самыми лучшими намерениями мы используем совершенно неправильные стратегии.

Мы ворчим и читаем детям нотации

Родители, как правило, не придираются к детям по поводу выполнения домашних заданий и привычки учиться, пока не появляется какая-то проблема (например, ребенок выполняет домашнее задание небрежно или вообще отказывается его выполнять). Придирки и ворчание все усугубляют, потому что ребенок будет либо злиться на вас, либо перестанет обращать на вас всякое внимание. Полезнее будет попробовать решить проблемы вместе с ним. Попросите вашего ребенка самостоятельно придумать несколько способов того, как улучшить создавшуюся ситуацию. Вместе подумайте над тем, как сделать выполнение домашнего задания более увлекательным. Попробуйте хотя бы одну из своих идей и обсудите, насколько она оказалась результативной и помогла.

Мы постоянно руководим детьми

Мы не доверяем способности ребенка сделать все правильно, поэтому зачастую указываем ему, что делать, когда и как. Это может действовать в краткосрочной перспективе, но не учит детей становиться самостоятельными при обучении и брать на себя ответственность за свою работу. Вместо того чтобы активно руководить и направлять, задавайте ребенку вопросы, отвечая на которые, он легче поймет, что ему нужно сделать: «Что ты будешь делать? Когда ты будешь это делать? Как я об этом узнаю? Какую ответственность за это ты готов взять?».

Мы сосредоточиваем внимание на будущих выгодах от обучения

Как родители мы знаем, насколько важным является хорошее образование для будущей жизни. Только не ждите, что ваших детей будет мотивировать эта мысль; они в большей степени сосредоточены на настоящем и мало задумываются о будущем. Для того чтобы мотивировать их, обращайте внимание на непосредственные преимущества обучения, которые существуют уже сейчас (получение удовольствия, развитие новых навыков, возможность заниматься командными видами спорта в школе и т. п.).

Оставляем домашнее задание на конец дня

Если ребенка заставляют выполнять домашнее задание поздно вечером, непосредственно перед сном и не оставляют ему время для игр, ребенок теряет мотивацию на эффективную работу и не хочет укладываться спать, не повеселившись. Повышайте мотивацию своих детей, предлагая им что-то, чего они будут с нетерпением ожидать после выполнения домашней работы. Любимые телепрограммы, видеоигры, разговоры по телефону или особенное угощение – все это отличное вознаграждение за выполнение домашнего задания, которое может дать ребенку дополнительный стимул справиться с утомительным и скучным делом.

Настаиваем на занятиях в течение длительного времени

«Ты будешь сидеть здесь, пока не выполнишь всё домашнее задание», – это может подавлять детей и приводить к сопротивлению с их стороны, провоцируя возникновение конфликта. Вместо этого запланируйте 10–15 минут учебного времени, затем пятиминутный перерыв, потом еще 15 минут учебы. Повторяйте этот цикл столь часто, как это необходимо для выполнения домашних заданий. Если дети будут заниматься подобным образом, они получат намного больше пользы.

Закрываем детей дома за невыполненные задания и плохие оценки

Это нельзя назвать эффективным способом помощи детям добиться большего успеха в будущем. Вместо этого используйте навыки решения проблем: «Чем тебе помочь, чтобы в следующий раз ты справился лучше?». Предлагайте свою поддержку и давайте детям стимул для хорошей учебы (дополнительные привилегии, особенное вознаграждение).

Не общаемся с учителями

Общение означает двустороннюю связь: дайте учителю знать на раннем этапе, как он может наилучшим образом поддержать интерес вашего ребенка к обучению (каким образом ваш ребенок учится лучше всего?), а затем периодически спрашивайте учителя: «Как я лучше всего могу помочь ребенку выучить этот предмет дома?». Не ждите родительских собраний, чтобы узнать, как успехи вашего ребенка или какие проблемы необходимо откорректировать.

Слишком большое внимание уделяем оценкам и результатам тестов

Когда дети узнают о том, что «оценки важнее всего», они быстро теряют интерес к процессу обучения и новым открытиям и вместо этого сосредоточиваются исключительно на результате. Если дети не могут получить нужную оценку или достичь ожидаемого результата, они начинают расстраиваться, что, как правило, не способствует повышению их мотивации на то, чтобы лучше стараться. Дети должны слышать от нас, что успех приходит в разных формах. Некоторые ученики преуспевают в спорте, драматическом искусстве, музыке или рисовании; некоторые развивают отличные лидерские навыки, социально ответственную позицию, примиряют сверстников или хорошо относятся к животным. Какими бы ни были сильные качества вашего ребенка, обращайте больше внимания на его таланты, чем на оценки.

Строго придерживаемся учебной программы

Раз дети учат то, чего от них ожидают в школе, этого достаточно, не так ли? Скорее всего, школьная программа в этом году не полностью соответствует интересам и любознательности ребенка (возможно, он увлечен китами и акулами, космическими путешествиями, жизнью джунглей, самолетами и т. д.). Поощряйте его естественную любовь к обучению, спрашивая: «Если бы ты мог изучать все, что ты хочешь, что бы ты изучал?», а затем дайте ему книги, видео, водите на экскурсии в музеи и (самое главное) ведите взрослые разговоры на эти темы.

Мы не моделируем образование на протяжении всей жизни

Наблюдают ли дети вашу заинтересованность и воодушевление по поводу обучения, изучения и достижений? Читаете ли вы дома книги? Ходите ли в музеи? Интересуетесь новыми открытиями? Беседуете о новых идеях? Помните, что наши дети всегда наблюдают за тем, что мы делаем.