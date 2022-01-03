Как убедить подростка хорошо учиться и не испортить с ним отношения?

Для многих подростков год дистанционного обучения стал испытанием, которое сказалось в том числе и на успеваемости. Стоит ли родителям контролировать оценки детей и проверять у них домашку — или лучше переложить ответственность на самого ребенка? Разбираемся с психологом Анной Печенкиной.

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Вопрос: Надо ли требовать от ребенка хорошей̆ успеваемости — или же пусть учится так, как у него получается? Моей дочери 12 лет, она учится в 6-м классе. После прошлогоднего дистанционного обучения она начала потихоньку скатываться с пятерок на четверки.

Когда я проверяла, спрашивала, требовала и наказывала, у нас портились отношения, зато успеваемость сразу подтягивалась. Сейчас я не ругаю ее за принесенную тройку или даже двойку, полностью переложила ответственность за учебу на саму дочь. Улучшений в учебе, естественно, нет.

Боюсь, что постепенно с четверок мы такими темпами съедем на тройки. Конечно, в четверке нет ничего страшного. Но ведь нет и стремления к знаниям и учебе. Как быть, где найти золотую середину, чтобы и с подростком остаться в хороших отношениях, и с учебой все было в порядке?

Ответ: Чтобы разобраться в проблеме и найти хорошее для обеих сторон решение, думаю, маме для начала стоит разобраться, что такое подростковый возраст и как в это время развивается ее дочь.

Каждому возрасту ребенка соответствует своя ведущая деятельность, решающая возрастные задачи.

Например, ведущая деятельность возраста 3–6 лет – игровая; ребенок в этот период играет, примеряя на себя различные роли из взрослой жизни. Ведущая деятельность возраста 7–11 лет – учебная; именно в этот период большинство детей учатся с удовольствием, любознательны, много чем интересуются. Задачи подросткового возраста – приобретение навыков межличностного общения с представителями своего и противоположного пола, вхождение в группу сверстников. Поэтому в этот период общение для них выходит на передний план.

С 12 до 16 лет мозг подростка интенсивно развивается. Особенно активные изменения наблюдаются в префронтальной коре, отвечающей за самоорганизацию, саморегуляцию и рациональное поведение.

Мама описала два сценария своих отношений с дочерью. В одном она полностью контролирует процесс обучения, наказывает за неуспеваемость, и ситуация с оценками улучшается. Но это только с одной стороны. А с другой — это не способствует формированию у дочери самостоятельности, ответственности, навыков самоорганизации и контроля. Все эти функции мама берет на себя.

Подросткам нужна самостоятельность, им важно научиться делать правильный выбор, важно ошибаться и извлекать уроки из ошибок, учиться анализировать последствия событий, контролировать свою работу.

Во втором варианте родитель единоразово полностью передает ответственность за самоорганизацию, решение всех учебных задач и контроль, а подросток к такому тоже еще не готов. Особенно если ранее речь шла только о первом варианте. То, что девочка не справляется, — это естественно.

Чтобы найти лучшее решение, на мой взгляд, лучше совместно с дочерью сесть и обсудить:

Проблемные моменты в том варианте, когда ответственность полностью на ней. В чем еще ей нужна помощь мамы? В каких задачах она может опираться на помощь взрослых, если не справляется сама? По моим наблюдениям, подросткам до 15 лет трудно дается самоорганизация учебного процесса в онлайн-формате. Им трудно, особенно если не было такого опыта ранее. И многие просели по оценкам именно в этот период.

Принятие того факта, что девочка может не справляться, будет ошибаться. Но именно через промахи она учится брать на себя ответственность и отвечать за свои решения и поступки. Я бы рекомендовала сместить внимание с того, что не удалось, на то, что получается. Хвалить и отмечать это: «Смотри, по этому предмету тебе удалось улучшить оценки», «Молодец, тебе удалось выполнить трудную домашку, с которой раньше мы справлялись вдвоем» и т. д.

Готовность дочери взять ответственность и пробовать справляться самостоятельно. Можно обговорить и даже прописать это. В случае промаха не наказывать, а разбирать ошибку. Почему не получилось? Что могло бы помочь? Каких навыков не хватает? Подростки боятся своих ошибок и поэтому склонны скрывать то, что у них не получается.

Предметы, которые даются труднее других. Ведь если игнорировать их, задача по следующему восстановлению знаний и оценок покажется непосильной. Хорошо бы придумать совместный план, подключить репетиторов или обговорить дополнительные занятия с учителем.

Так мама сможет передать ответственность поэтапно. Подросток постепенно сформирует навыки самостоятельности и будет брать на себя все больше ответственности. Подростку важно ощущать: я взрослый, я справляюсь. Уход от чрезмерного контроля и наказаний позволит сохранить контакт и более теплые отношения между детьми и родителями.