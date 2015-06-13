8 сценариев коллективных игр на любой случай

Эти игры вы можете использовать для досуга детей старше двух лет. Они рассчитаны на большое количество участников и поэтому незаменимы на прогулке или детском празднике.

«Гуси-лебеди»

Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные – гуси-лебеди. На одной стороне площадки чертят дом, в котором живут хозяин и гуси, на другой – живет волк под горой. Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зеленой травки пощипать. Гуси уходят от дома довольно далеко. Через некоторое время хозяин зовет гусей домой. Идет перекличка между хозяином и гусями:

- Гуси-гуси!

- Га-га-га

- Есть хотите?

- Да, да, да.

-Гуси-лебеди! Домой!

- Серый волк под горой!

- Что он там делает?

- Рябчиков щиплет.

- Ну, бегите же домой!

Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманные выходят из игры. Игра кончается, когда почти все гуси пойманы. Последний оставшийся гусь, самый ловкий и быстрый, становится волком.

Правила игры: Гуси должны «летать» по всей площадке. Волк может ловить их только после слов: «Ну, бегите же домой!»

«У медведя во бору»

Медведь, выбранный жеребьевкой, живет в лесу. Дети идут в лес за грибами, ягодами и напевают песенку:

У медведя во бору

Грибы, ягоды беру!

Медведь постыл

На печи застыл!

Когда играющие произнесли последние слова, Медведь, до сих пор дремавший, начинает ворочаться, потягиваться и неохотно выходит из берлоги. Но вот медведь, неожиданно, бежит за играющими и старается кого-то поймать. Пойманный становится медведем. Но вот медведь, неожиданно, бежит за играющими и старается кого-то поймать. Пойманный становится медведем.

Правила игры: Медведь выходит из берлоги только после произнесения последних слов зачина. Дети в зависимости от поведения медведя, могут не сразу бежать в дом, а подразнить его песенкой.

«Филин и пташки»

Перед началом игры дети выбирают себе названия тех птиц, голосу которых они смогут подражать. Например, голубь, ворона, воробей, гусь, утка и т.д. Играющие выбирают филина. Он уходит в свое гнездо, а играющие тихо, чтобы не услышал филин, придумывают, какими птицами они будут в игре. Птицы летают, кричат, останавливаются и приседают. Каждый игрок подражает крику и движениям той птицы, которую он выбрал.

На сигнал «Филин!» все птицы стараются быстрее занять место в своем доме. Если филин успеет кого-то поймать, то он должен угадать, что это за птица. Только верно названая птица становится филином.

Правила игры: дома птиц и дом филина нужно располагать на возвышении. Птицы улетают в гнездо по сигналу или как только филин поймает одну из них.

«Фанты»

Ведущий обходит играющих и каждому говорит:

Вам прислали сто рублей.

Что хотите, то купите,

Черный, белый не берите,

«Да» и «нет» не говорите!

После этого он ведет с участниками игры беседу, задает разные провокационные вопросы, с тем чтобы кто-то в разговоре произнес одно из запрещенных слов: черный, белый, да, нет. Тот, кто сбился отдает водящему фант. После игры каждый проштрафившейся выкупает свой фант. Играют не более 10 человек, все участники игры имеют по несколько фантов. Дети в игре внимательно слушают вопросы и следят за своей речью. При выкупе фантов участники игры придумывают для хозяина фанта интересные задания: спеть песню, рассказать стишок, прыгать на одной ножке и т.д. Фанты могут выкупатся сразу же после того, как проиграют несколько человек.

Правила игры: На вопросы ведущего участники должны отвечать быстро. Ответ исправлять нельзя. Ведущий может вести разговор одновременно с двумя играющими.

«Горелки»

Играющие встают парами друг за другом. Впереди всех на расстоянии двух шагов стоит водящий – горелка. Играющие на распев говорят слова:

Гори, гори ясно,

Чтобы не погасло.

Стой подоле,

Гляди на поле,

Едут там трубачи

Да едят калачи.

Погляди на небо:

Звезды горят,

Журавли кричат: Гу, гу, убегу. Раз, два, не воронь, А беги, как огонь!

После последних слов дети, стоящие в последней паре, бегут с двух сторон вдоль колонны. Горелка старается запятнать одного из них. Если бегущие игроки успели взять друг друга за руки, прежде чем горелка запятнает одного из них, то они встают впереди первой пары, а горелка вновь горит. Игра повторяется. Если горелке удается запятнать одного из бегущих в паре, то он встает с ним впереди всей колонны, а тот, кто остался без пары, горит.

Правила игры: Горелка не должен оглядываться. Он догоняет убегающих игроков сразу же, как они пробегут мимо него.

«Мячик кверху»

Участники игры встают в круг, водящий идет в середину круга и бросает мяч со словами : «Мячик кверху!» Играющие в это время стараются как можно дальше отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч со словами: «Стой!» Все должны остановиться, а водящий не сходя с места, бросает мяч в того, кто стоит ближе всех к нему. Запятнанный становится водящим. Если же он промахнулся, то остается вновь водящим: идет в центр круга, бросает мяч кверху – игра продолжается.

Правила игры: водящий бросает мяч как можно выше. Разрешается ловить мяч и с одного отскока от земли. Если кто-то из играющих после слова «Стой!» – продолжал двигаться, то он должен сделать 3 шага в сторону водящего. Играющие, убегая от водящего, не должны прятаться за встречающиеся на пути предметы.

«Заря»

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих – заря – ходит сзади с лентой и говорит:

Заря-зарница,

Красная девица.

По полю ходила,

Ключи обронила,

Ленты голубые,

Кольца обвитые – За водой пошла!

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, который , заметив это, быстро берет ленту, и они оба быстро бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится зарей. Игра повторяется.

Правила игры: Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает, кому положить на плечо ленту.

«Игровая»

Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий. Играющие ходят по кругу и говорят:

У дядюшки Трифона Было семеро детей,

Семеро сыновей.

Они не пили, не ели, Друг на друга смотрели.

Разом делали, как я!

При последних словах все начинают повторять жесты ведущего. Тот, кто повторил движения лучше всех, становится ведущим.

Правила игры: при повторении игры дети, стоящие в кругу, идут в противоположенную сторону. (Игрушки по этой тематике в списке нет. Ставлю ту, в которую можно играть вдвоем)

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