Признаки эмоционального выгорания у мам

У всех нас бывают периоды стресса. Но иногда мы даже не подозреваем, насколько истощены, даже если окружающие говорят нам об этом. Эмоциональное выгорание вредит не только вам, но и вашему окружению. К сожалению, молодые мамы привыкли игнорировать свои эмоциональные потребности, ведь забота о себе и удовлетворение своих потребностей, даже базовых (сон, еде) воспринимается женщиной как эгоизм.

И, что еще хуже, просьба о помощи расценивается окружающими как слабость.

Стереотип «сильной мамы» вредит женщинам. Быть сильной не означает работать до физического и психического изнеможения. Посмотрите на материнскую силу с точки зрения бизнеса: когда в компании открывается новый отдел, директор ищет хорошего менеджера, который становится руководителем этого отдела. В свою очередь, он набирает штат сотрудников, которым поручает работу.

Быть «сильной мамой» означает быть хорошим руководителем. Поручите часть своей ежедневной работы мужу, родственникам или друзьям. Это лучшее, что вы можете сделать и для себя, и для своей семьи.

Рассмотрим распространенные признаки эмоционального выгорания у молодых мам.

Признак № 1. Вы становитесь рассеянной

Разумеется, молодые мамы из-за постоянной занятости могут забывать нужную информацию чаще, чем обычно. Но если это случается постоянно, это свидетельствует об эмоциональном выгорании. В таких случаях вы можете становиться чрезвычайно рассеянными, терять вещи и даже забывать, что хотели сделать или сказать. Чем раньше вы поймете причину такой забывчивости, тем быстрее сможете себе помочь.

Признак № 2. Вы срываетесь на ребенке и супруге

В последнее время вы стали более раздражительными, чем обычно? Вы кричите на ребенка, а потом сожалеете об этом, считая, что в этом не было необходимости? Ваш супруг говорит вам, что в последнее время у вас часто меняется настроение? Возможно, вы подвержены эмоциональному выгоранию.

Признак № 3. Вы постоянно чувствуете усталость

На вопросы о вашем самочувствии вы всегда отвечаете, что устали? В конце дня вы из последних сил доползаете до кровати, а наутро всё равно чувствуете себя истощенной? Несомненно, вы подвержены эмоциональному выгоранию.

Признак № 4. Вы стали меньше внимания уделять домашним обязанностям

Вы всегда готовили детям обед из трех блюд, но в последнее время говорите им: «Возьмите что-то в холодильнике?» Раньше вы часами играли с ребенком, а теперь с трудом выдерживаете несколько минут? Вы испытываете вину из-за того, что не уделяете достаточно внимания детям? Это явный признак эмоционального выгорания. У вас нет сил позаботиться о себе, не говоря уже о том, чтобы быть примерной мамой.

Как справиться с эмоциональным выгоранием

Если вы думаете, что подвержены эмоциональному выгоранию, используйте приведенные ниже стратегии. Выгорание может случиться с каждым, поэтому не думайте, что с вами что-то не так. Не стесняйтесь обратиться за помощью и придерживайтесь следующих рекомендаций:

Научитесь говорить «нет». Причиной выгорания может быть то, что вы всегда со всеми соглашаетесь. Часто женщины чувствуют себя неловко, отказывая кому-то. Не делайте этого. Если вы полностью истощены, ваше эмоциональное состояние может передаться вашим детям. Научитесь говорить «нет».

Причиной выгорания может быть то, что вы всегда со всеми соглашаетесь. Часто женщины чувствуют себя неловко, отказывая кому-то. Не делайте этого. Если вы полностью истощены, ваше эмоциональное состояние может передаться вашим детям. Научитесь говорить «нет». Занимайтесь йогой дома. Если у вас нет возможности заниматься йогой в спортивном зале, занимайтесь ей дома по видеоурокам. Йога помогает справиться со стрессом и восстановить энергию.

Если у вас нет возможности заниматься йогой в спортивном зале, занимайтесь ей дома по видеоурокам. Йога помогает справиться со стрессом и восстановить энергию. Пройдите курс психотерапии. Эмоциональное выгорание может быть вызвано неприятными событиями в вашей жизни (такими как развод, болезнь, выкидыш, смерть близкого человека и т. д.). В таких случаях может помочь визит к психотерапевту.

Эмоциональное выгорание может быть вызвано неприятными событиями в вашей жизни (такими как развод, болезнь, выкидыш, смерть близкого человека и т. д.). В таких случаях может помочь визит к психотерапевту. Время от времени выключайте телефон и компьютер. Если вы до самой ночи отвечаете на электронные письма и СМС по рабочим вопросам, это может вызвать стресс и расстройства сна. Выключайте по вечерам электронные устройства, чтобы обеспечить себе полноценный отдых.

Если вы до самой ночи отвечаете на электронные письма и СМС по рабочим вопросам, это может вызвать стресс и расстройства сна. Выключайте по вечерам электронные устройства, чтобы обеспечить себе полноценный отдых. Заручитесь поддержкой супруга. Большинство обязанностей по уходу за детьми ложится на ваши плечи? Если да – стоит поговорить с супругом и передать часть обязанностей ему. Если супруг вам помогает, но вы все равно выбиваетесь из сил, попросите помощи у ваших родителей или воспользуйтесь услугами няни.

Большинство обязанностей по уходу за детьми ложится на ваши плечи? Если да – стоит поговорить с супругом и передать часть обязанностей ему. Если супруг вам помогает, но вы все равно выбиваетесь из сил, попросите помощи у ваших родителей или воспользуйтесь услугами няни. Не завышайте своих ожиданий. Если вы думаете, что всегда будете выкладываться на 100 %, вы не сможете этого сделать и только заработаете стресс. Это не значит, что нужно распустить ребенка и дать ему полную свободу действий. Это значит, что нужно заботиться о себе. Давайте себе поблажки там, где это возможно, и не вините себя за ошибки.

Если вы думаете, что всегда будете выкладываться на 100 %, вы не сможете этого сделать и только заработаете стресс. Это не значит, что нужно распустить ребенка и дать ему полную свободу действий. Это значит, что нужно заботиться о себе. Давайте себе поблажки там, где это возможно, и не вините себя за ошибки. Научитесь справляться с беспокойством. Длительное или частое беспокойство может приводить к эмоциональному выгоранию. Справиться с беспокойством вам помогут занятия йогой или физические упражнения. Также можно обратиться к психологу.

Длительное или частое беспокойство может приводить к эмоциональному выгоранию. Справиться с беспокойством вам помогут занятия йогой или физические упражнения. Также можно обратиться к психологу. Ходите в спортзал, если у вас есть такая возможность. Вы сможете оставаться в хорошей физической форме, расширить свой круг общения и переключиться на некоторое время со своих семейных обязанностей на нечто другое.

Вы сможете оставаться в хорошей физической форме, расширить свой круг общения и переключиться на некоторое время со своих семейных обязанностей на нечто другое. Питайтесь полноценно. Ваше питание напрямую влияет на ваше настроение.

Ваше питание напрямую влияет на ваше настроение. Помогите ребенку справиться с возрастными проблемами. Если ребенок страдает от физических или эмоциональных проблем, именно это может быть причиной вашего эмоционального выгорания. Проконсультируйтесь с детским врачом или психологом, чтобы найти оптимальное решение.

Молодым мамам не стоит легкомысленно относиться к эмоциональному выгоранию. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Не берите на себя непосильную ношу – попросите помощи у близких.