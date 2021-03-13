"В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ ОБЭП": МНОГОДЕТНЫЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ СВЁЛ СЧЁТЫ С ЖИЗНЬЮ

Директор школы №1 Златоуста не дожил до последнего звонка. Тревожный звоночек прозвенел для Вячеслава Бородина в феврале – его "взяли в разработку" сотрудники ОБЭП полиции. И уже в марте школа осталась без директора.

Утром 2 марта Вячеслав Бородин отвёл дочерей-двойняшек в детский сад. Это был последний раз, когда шестилетние дочки видели папу живым. Вернувшаяся вечером домой жена долго колотила в дверь и умоляла супруга открыть. Её мольбы он не услышал: внутри обнаружили труп директора школы №1. Многодетная семья осталась без отца, а школа – без руководителя-энтузиаста.

"Школе имени Гагарина надо помочь!"

Вячеслав Бородин работал в школе №1 города Златоуста 15 лет. В 2006 году устроился физкультурником, а в 2013-м стал директором.

У Людмилы (имя изменено) там учился старший сын, сейчас учится младший.

Раньше директора у нас как перчатки менялись. И каждый с родителей требовал: "Сдавайте! На шторы и зеркала, стулья и линолеум". И всё исчезало как в бездонной бочке. Лучше не становилось. Прекратила деньги носить – меня прорабатывать начали. Пришёл на пост директора Вячеслав Алексеевич – всё изменилось. Никакой принудиловки – только добровольно и кто сколько сможет. Сейчас любо-дорого взглянуть на кабинеты и коридоры – картинка,

– вспоминает она в разговоре с корреспондентом Царьграда.

При Бородине школа несколько раз получала статусы федеральных и региональных экспериментальных площадок. Два года назад программа дополнительного образования школы победила в региональном конкурсе.

КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ. ФОТО: 1ЗЛАТШКОЛА.РФ

По Вячеславу и не сказать было, что он директор. Жил вместе с семьёй и родителями в трёхкомнатной квартире, за границей не отдыхал, ездил на помнившей доегэшное время "Ладе".

В городском управлении образования заявляют, что к Бородину претензий не было.

Был целеустремлённым, внимательным, сдержанным и уверенным в себе руководителем. Он очень любил свою работу,

– поясняют там.

За решётку – за парту

В феврале этого года весь план работы школы перечеркнул один визит. Вдова говорит, что муж как-то пришёл домой с полицией. Без адвоката и понятых.

Он думал, что у полиции есть право осматривать жилища людей. Они оформили протокол обыска, будто он коррупционер, у которого в квартире хранится школьное имущество.

Речь шла об обычной школьной парте. Вячеслав Бородин по договорённости с администрацией взял её в пользование – среднему сыну дома негде было заниматься. Семья Бородиных многодетная: четверо детей, на обновление мебели денег не хватает, вот до конца года и арендовали парту.

"Мужу сказали, что якобы в ОБЭП на него поступило заявление о поборах. Но заявления ему не показали".

От Славы требовали признаться в воровстве и поборах. Полиция приходила к нам домой, устраивали обыски у нас и в школе. Опрашивали коллег мужа. Постоянно звонили и говорили ему: "Сознайся! Подпиши!" – рассказывает корреспонденту Царьграда жена Вячеслава Алексеевича Виктория. – Приглашали на детектор лжи… Прессинг длился с февраля: сначала обвиняли в воровстве школьных премий, потом – в воровстве школьного имущества.

Она говорит, что силовики преподносили мужу искажённые данные.

"Например, беседовали с коллективом про премии. Директор их дополнительно выписывал учителям, а они потом шли на развитие школы. Это система, по которой живут многие школы. И учителя об этом говорили в полиции. И говорили, что у них нет претензий никаких.

А обэповцы потом заявляли моему мужу: "Мы опросили коллектив, все против тебя. Признавайся, пиши явку с повинной. Поборы ты себе присваивал".

Действительно, практика, когда директор оформляет ставки на "мёртвые души", чтобы было на что отремонтировать школу, в Златоусте не нова.

Два года назад ко мне пришла бывшая заведующая детским садом. Она попала под уголовную статью за то, что деньги на ремонт и содержание садика брала из фонда заработной оплаты. Заведующая рассказала, что директоров школ и детских садов учат таким образом добывать деньги чиновники местного управления образования. Эту проблему я озвучила сотрудникам правоохранительных органов. Дальше слов дело не сдвинулось,

– объясняет депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

Здесь нужно пояснить: заработная плата педагогических работников финансируется из регионального бюджета. А содержать здания школ и садиков и обеспечивать нормы пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические требования должен муниципалитет за счёт средств местного бюджета.

В Златоусте профицитный бюджет, но деньги на ремонт и содержание объектов образования здесь должным образом не выделяются. Решение этого вопроса переложили на плечи руководителей школ и детских садов, – продолжает Мухометьярова. – Я знаю как минимум пятерых руководителей, понёсших уголовную ответственность за подобное. Их оштрафовали и уволили с работы. И никто за них не заступился!

Но как раз и навсегда решить эту проблему? Ольга Мухометьярова считает, что давно надо бы всем руководителям школ и детских садов Златоуста собраться, пойти к местным депутатам и потребовать нормального финансирования.

Почему это не делается? Да потому что руководители боятся начальства, которое учит их доставать деньги вот такими подсудными способами. Боятся пойти против системы. И, чтобы не остаться без работы в маленьком городе, они вынуждены работать, понимая, что рискуют отправиться за решётку.

"Думаю, что у Бородина была аналогичная ситуация, – говорит Мухометьярова. – Ему даже никто не подсказал, что надо было взять адвоката – и тогда бы с ним ничего этого не случилось (не было бы допросов, вызова на детектор лжи, обысков дома. – Ред.). Как человек совестливый, свои честь, достоинство и деловую репутацию он защитил, пожертвовав жизнью. И эта история должна наконец уничтожить эту систему, которая ломает судьбы хороших педагогов".

"Жить не хочу…"

Бородин в феврале то и дело жаловался жене: "Видеть никого не хочется и жить – тоже". Он пытался найти помощь в мэрии: за неделю до смерти ходил к чиновникам. Но никто не встал на его защиту.

ФОТО: ЧП ЗЛАТОУСТ / VK.COM

В предсмертной записке, которую нашли рядом с телом Бородина, перечислено, кто его допрашивал, чего от него добивались. Директор написал, что его вынудили покончить с жизнью, сломали. Но кто и почему его "заказал"? Бородин отмечает в своей последней записке, что не может этого понять.

И вот ещё одна помета на полях: никакого уголовного дела против него так и не было возбуждено.

Славка был сильным человеком. У него было или "да", или "нет", – говорит подруга семьи Элеонора Ярушина. – Но к кому кинешься, если тебя в разработку взяли? И обвинить могут и в изнасиловании, и в наркоторговле – да хоть в чём! Ничего он не воровал. И не то это место – пост директора школы №1, чтобы держаться за него. Есть у нас в городе и попрестижнее школы.

Знакомые семьи рассказывают, что жили Бородины скромно. У его жены Вики маленький бизнес: маникюр, педикюр. С ней её мама работает. Жили в трёхкомнатной квартире родителей на его зарплату.

Человека травили и сломали. У вдовы четверо детей. Старшему – 23, среднему – 13, двойняшкам по 6 лет. Как ей одной тянуть ребятишек?

– продолжает Элеонора.

Глава Златоуста Максим Пекарский в интервью, которое дал местной газете, рассказал о своей встрече с Бородиным, состоявшейся незадолго до смерти директора:

"Он говорил мне, что полицейские были у него дома и на даче, что его опрашивают... Мы обратимся в прокуратуру, чтобы проверили правомерность действий сотрудников ОВД Златоуста".

В воскресенье, 7 марта, Вячеслава похоронили, а в МВД по Челябинской области не нашли ответа на вопрос, будет ли проводиться проверка в отношении сотрудников ОБЭП, которых Бородин обвинил в доведении до самоубийства. Телефон местного прокурора не подаёт признаков жизни.