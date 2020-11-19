Единороссы побоялись принимать закон о дистанте из-за массовых протестов: лоббистов цифродебилизации ждут иски и проверки силовиков

Родительская общественность снова — после успешного отзыва антисемейного законопроекта Клишаса-Крашенинникова — сделала большое дело: нам всем вместе удалось сорвать и отправить в «долгий ящик» опасный законопроект об узаконивании дистанционного обучения. В день рассмотрения ПФЗ сотни родителей по всей стране в очередной раз вышли в одиночные пикеты к школам и органам власти. В итоге рассмотрение было перенесено — правда, непонятно, на какой срок, но информированность граждан и масштабы протестов ширятся, а выборы не за горами, и эта волна общего негодования начинает подкрепляться конкретными заявлениями в адрес чиновников и силовиков.
Родительские и просемейные организации, в частности Общественный уполномоченный по защите семьи, накануне призвали всех активных родителей выходить к школам, управлениям образования, приемным «Единой России» и органов власти всех уровней, вставать в одиночные пикеты, с плакатами типа «Мы против дистанта», «#НЕТдистанту», «#дистантуНЕТ». На этот зов откликнулись сотни родителей — вот лишь малая часть фото сегодняшних протестных акций:
Вал народного недовольства дистантом и цифровыми экспериментами над детьми продолжает нарастать. Тем более что его лоббисты и не пытаются скрывать, что коронавирус для них — не более чем предлог, и новая дистанционно-цифровая реальность, списанная с их безумных форсайт-проектов, никуда не исчезнет и после отмены карантинных мероприятий.
Попытки отдельных чиновников вроде питерской вице-губернаторши Ирины Потехиной играть в наперстки, выдавая цифровые новшества за ответ на запрос самих родителей, уже давно разоблачены жизнью. Не говоря уж о попытках власть придержащих прикрыть народное недовольство с помощью PR (типичным примером такой манипуляции является вот эта истерическая статья в МК ).
Не случайно сегодня на совещании у президента Путина вице-премьер Татьяна Голикова заявила:
«Что касается школ. В 42 регионах сейчас продлены или идут школьные каникулы, 29 школ закрыты на карантин, около 91 тысячи школьников переведены на дистанционное обучение. У нас на сегодняшний день 16,8 миллиона человек — школьников. Эти меры не носят повальный характер по всей стране, они вводятся исходя из конкретной ситуации и исходя из эпидситуации на территории региона. Что касается вузов. Общий контингент обучающихся в вузах — более 4 миллионов человек, в том числе по очной форме обучения почти 2,5 миллиона, полностью переведены на дистанционную форму обучения 2,2 миллиона человек. Это 54,6% контингента обучающихся. Один миллион переведен на частичное дистанционное обучение. Хочу сказать, что ситуация и в школах, и в высших учебных заведениях находится как на контроле Правительства, так и на контроле регионов страны. Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования и Роспотребнадзор ежедневно ведут контроль и мониторинг за этой ситуацией».
Как видим, ни о какой массовой поддержке дистанта речи не идет — лишь о навязывании его властями под предлогом «пандемии» коронавируса, который, кстати, меньше всего поражает детей.
Но если в Германии и прочих европейских странах, большинство из которых уже ввели у себя практически полный локдаун с тотальным закрытием школ, ВОЗовские методички работают на 100%, то в России правящей элите приходится учитывать настроения населения. Выборы не за горами, и пока еще во многом латентный народный протест против тотального перевода детей на дистант и цифру в строгом соответствии с указаниями бигфармы и агентов мирового олигархата из «партии коронавируса» не остался незамеченным в Думе. Именно поэтому депутаты сегодня приняли решение перенести рассмотрение опасного законопроекта, расширяющего полномочия лоббистов дистанта.
А некоторые пошли еще дальше. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, генпрокурору РФ и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой посодействовать отмене обязательного дистанционного обучения и вернуть детей в школы, а студентов — в вузы. Ранее группа экспертов: медиков, юристов, педагогов, общественников — обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением о том, что дистанционное обучение опасно для психического и физического здоровья детей, и о том, что необходимо защитить школьников от этой отсутствующей в 273-ФЗ формы обучения. Кроме того, заявители попросили Следственный комитет и ФСБ дать правовую оценку действий главы Роспотребнадзора Анны Поповой и иных лоббистов.
Впрочем, сегодняшний успех не означает, что мы можем расслабиться и почивать на лаврах. Думское большинство вовсе не намерено отказываться от реализации планов глобальных цифросектантов. Просто в качестве иллюстрации: сегодня Дума голосами «Единой России» приняла в первом чтении опасный законопроект о превращении центра «Сириус» в особую территорию для выращивания из одаренных детей манкуртов и будущих людиардеров .
Да и на местах дистант и цифровое обучение продолжают внедрять тихой сапой практически повсеместно в добровольно-принудительном порядке. Но с узакониванием этой практики на федеральном уровне у лоббистов пока возникли проблемы — благодаря активной позиции неравнодушных родителей и граждан.
Так что борьба продолжается. В ближайшее время институт Общественного уполномоченного по защите семьи представит стратегию борьбы с дистантом, ЦОС (цифровая образовательная среда) и электронным недообразованием со свежими образцами заявлений для родителей и педагогов (их приходится постоянно обновлять в связи с изменением нормативной базы). РИА Катюша обязательно опубликует эти документы. Следите за нашими новостями.
РИА Катюша
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