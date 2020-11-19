Единороссы побоялись принимать закон о дистанте из-за массовых протестов: лоббистов цифродебилизации ждут иски и проверки силовиков





Родительская общественность снова — после успешного отзыва антисемейного законопроекта Клишаса-Крашенинникова — сделала большое дело: нам всем вместе удалось сорвать и отправить в «долгий ящик» опасный законопроект об узаконивании дистанционного обучения. В день рассмотрения ПФЗ сотни родителей по всей стране в очередной раз вышли в одиночные пикеты к школам и органам власти. В итоге рассмотрение было перенесено — правда, непонятно, на какой срок, но информированность граждан и масштабы протестов ширятся, а выборы не за горами, и эта волна общего негодования начинает подкрепляться конкретными заявлениями в адрес чиновников и силовиков.



Родительские и просемейные организации, в частности Общественный уполномоченный по защите семьи, накануне призвали всех активных родителей выходить к школам, управлениям образования, приемным «Единой России» и органов власти всех уровней, вставать в одиночные пикеты, с плакатами типа «Мы против дистанта», «#НЕТдистанту», «#дистантуНЕТ». На этот зов откликнулись сотни родителей — вот лишь малая часть фото сегодняшних протестных акций:





Вал народного недовольства дистантом и цифровыми экспериментами над детьми продолжает нарастать. Тем более что его лоббисты и не пытаются скрывать, что коронавирус для них — не более чем предлог, и новая дистанционно-цифровая реальность, списанная с их безумных форсайт-проектов, никуда не исчезнет и после отмены карантинных мероприятий.

Попытки отдельных чиновников вроде питерской вице-губернаторши Ирины Потехиной играть в наперстки, выдавая цифровые новшества за ответ на

уже давно разоблачены жизнью. Не говоря уж о попытках власть придержащих прикрыть народное недовольство с помощью PR (типичным примером такой манипуляции является вот эта

).

Не случайно сегодня на совещании у президента Путина вице-премьер Татьяна Голикова заявила:

Как видим, ни о какой массовой поддержке дистанта речи не идет — лишь о навязывании его властями под предлогом «пандемии» коронавируса, который, кстати, меньше всего поражает детей.

Но если в Германии и прочих европейских странах, большинство из которых уже ввели у себя практически полный локдаун с тотальным закрытием школ, ВОЗовские методички работают на 100%, то в России правящей элите приходится учитывать настроения населения. Выборы не за горами, и пока еще во многом латентный народный протест против тотального перевода детей на дистант и цифру в строгом соответствии с указаниями бигфармы и агентов мирового олигархата из «партии коронавируса» не остался незамеченным в Думе. Именно поэтому депутаты сегодня приняли решение перенести рассмотрение опасного законопроекта, расширяющего полномочия лоббистов дистанта.

А некоторые пошли еще дальше. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, генпрокурору РФ и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой посодействовать отмене обязательного дистанционного обучения и вернуть детей в школы,

Ранее группа экспертов: медиков, юристов, педагогов, общественников — обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением о том, что дистанционное обучение опасно для психического и физического здоровья детей, и о том, что необходимо защитить школьников от этой отсутствующей в 273-ФЗ формы обучения. Кроме того, заявители попросили Следственный комитет и ФСБ дать правовую оценку действий главы Роспотребнадзора

Впрочем, сегодняшний успех не означает, что мы можем расслабиться и почивать на лаврах. Думское большинство вовсе не намерено отказываться от реализации планов глобальных цифросектантов. Просто в качестве иллюстрации: сегодня Дума голосами «Единой России» приняла в первом чтении опасный законопроект о превращении центра «Сириус» в особую территорию для выращивания из одаренных детей

.

Да и на местах дистант и цифровое обучение продолжают внедрять тихой сапой практически повсеместно в добровольно-принудительном порядке. Но с узакониванием этой практики на федеральном уровне у лоббистов пока возникли проблемы — благодаря активной позиции неравнодушных родителей и граждан.

Так что борьба продолжается. В ближайшее время институт Общественного уполномоченного по защите семьи представит стратегию борьбы с дистантом, ЦОС (цифровая образовательная среда) и электронным недообразованием со свежими образцами заявлений для родителей и педагогов (их приходится постоянно обновлять в связи с изменением нормативной базы). РИА Катюша обязательно опубликует эти документы. Следите за нашими новостями.

РИА Катюша