Чему научить ребенка, чтобы его не обманули преступники

Даже программа для родительского контроля, установленная на компьютере, не заменит внимания взрослого и не всегда поможет ребенку защититься от мошенников.

Вот чему нужно научить детей, чтобы минимизировать опасность.

Опасности в виртуальном мире

Старшеклассники разбираются в интернет-безопасности не хуже многих взрослых, а вот младшим школьникам пока есть чему поучиться. Наивностью ребенка может воспользоваться мошенник.

Липовый друг. Часто мошенники заводят в соцсетях страницы «сверстников» ребенка, добавляются в друзья и заводят разговор на общие темы. Увидят в профиле подписку на группу «Мой любимый Лунтик» — «О, я тоже Лунтика люблю, видел последнюю серию?» Ребенок думает, что общается с девочкой Олей, и не боится ей рассказать, какая дома техника, где он живет и когда с семьей уедет на каникулы.

Объясните, что за фотографией девочки с косичками может скрываться опасный преступник. Если он узнает, когда никого не будет дома, то может случиться страшное: вынесут ценные вещи, украдут компьютер и перевернут весь дом в поисках денег и драгоценностей.

Намного хуже, когда цель — сам ребенок. Договоритесь, чтобы ребенок предупредил вас, если виртуальный друг предложит встретиться. Возможно, это действительно девочка Оля, но проконтролировать стоит — проводите ребенка до места встречи. Объясните, что никто не собирается вести его за ручку: вы незаметно пойдете следом и, если на встречу действительно придет девочка, молча уйдете. Возможно, это действительно девочка Оля, но проконтролировать стоит — проводите ребенка до места встречи. Объясните, что никто не собирается вести его за ручку: вы незаметно пойдете следом и, если на встречу действительно придет девочка, молча уйдете.

Личная информация. Расскажите, что такое персональные данные: ФИО, номер телефона, домашний адрес, дата рождения — все данные, по которым можно идентифицировать человека. Предложите пройти тест и узнать больше о персональных данных.

Лучше закрыть страницы в соцсетях от просмотра посторонними и не указывать геолокацию. Попросите ребенка не сообщать в переписках, комментариях и онлайн-играх свои данные и ближайших родственников и тем более не отправлять данные документов: паспорта, свидетельства о рождении.

Предупредите ребенка — если «друг» просит номер телефона или адрес, чтобы прийти и познакомиться, нужно написать: «Сначала спрошу разрешения у родителей». Обычно злоумышленники после таких слов исчезают.

Ссылки. Бывает, приходят интригующие сообщения: «Посмотри, какие я выложил фото», «Посмотри, что о тебе пишут здесь», «Ты выиграл миллион — переходи по ссылке и получай». Ребенку лучше знать, что переходить по таким ссылкам опасно, а подобные сообщения рассылают мошенники.

Объясните просто: компьютер заразится вирусом, который может вывести технику из строя и скачать информацию о банковских картах родителей — так семья останется без денег.

Взрослый контент. Как дети не хотят показывать родителям, что они ищут в интернете, — так и родители пытаются оградить детей от «взрослых» запросов. Если вы пользуетесь одним компьютером, установите для ребенка отдельный браузер, чтобы на него не валилась взрослая контекстная реклама.

Включите на Ютубе безопасный режим, чтобы защитить ребенка от нежелательного контента, и установите на смартфон приложение родительского контроля. Скачивайте детские приложения сами и только из «Гугл-плея» и Эпстора, чтобы ребенок случайно не загрузил вредоносную программу из другого источника.

Опасности в реальном мире

Скорее всего, ребенок уже знает эти правила. Но никогда не будет лишним их повторить.

Нельзя открывать дверь незнакомцам. Стоит предупредить ребенка, что мошенники те еще хитрецы и, чтобы им открыли дверь в квартиру, придумывают такие правдоподобные истории, что не всякий взрослый усомнится.

Они могут говорить всякое: «Плохо себя чувствую, нужен стакан воды», «Посмотри, тут щенок — не твой?», «Проходит акция — тебе подарки», «Мы из полиции — срочно откройте дверь» или «Я из ЖКХ — нужно проверить счетчики».

Научите ребенка отвечать: «Дверь не открою, скоро придут родители, подождите». Объясните, что попросить глоток воды можно у взрослых соседей в квартире напротив. Щенок — точно приманка, никакой добропорядочный взрослый не будет просить открывать дверь и предлагать животных. Из полиции и ЖКХ, если надо, придут повторно.

Полезно придумать семейный пароль — любое кодовое слово, которое будут знать только члены семьи и близкие друзья. Если незнакомый взрослый скажет «Я мамин друг, открой мне дверь» или «Я от папы, он просил забрать тебя из школы» — пусть назовет этот пароль.

Не уходить с незнакомыми. К сожалению, таких историй немало: ребенка заманивают игрушками, сладостями или котятами в машину и увозят.

Объясните ребенку: нельзя уходить с незнакомцами за гаражи, в переулки, даже если предлагают что-то ценное. Пусть в любой непонятной ситуации он убегает или обращается за помощью к другим взрослым. Убегать куда попало не стоит — пусть бежит в школу, ближайший магазин, в другое людное место. Не стоит забегать в подъезды, прятаться между гаражей: там поймать ребенка проще.