5 полезных привычек для воспитания умного ребенка

В повседневной жизни мы не всегда осознаем, что пользуемся оперативной памятью, но в действительности мы используем ее довольно активно. Формирование у детей полезных житейских привычек поможет естественным образом укрепить их интеллект.
Физические нагрузки
Часто вместо каких-то замысловатых упражнений для развития интеллекта, можно просто прогуляться быстрым шагом. Многие ученые считают, что для людей в возрасте это будет даже полезнее. В лаборатории мы попытались воспроизвести поведение ребенка, который носится на велосипеде. Когда мальчик начинал сильно крутить педали или резко останавливался, возрастала активность лобных долей. Можно видеть, что ребенок, который катается на велосипеде, при этом тренирует свой мозг. И наоборот – дети, которые не катаются на велосипеде, упускают отличную возможность развития.
Упражнения для дошкольников
- Ходьба мишки
Ребенок двигается на четвереньках, как медведь.
- Мишка с больной лапой
Как только это движение станет даваться легко, можно начать упражнение «мишка с больной лапой». Мишка поранился и теперь должен поджимать одну заднюю лапу. Ребенок удерживает вес тела на руках и подпрыгивает на одной ноге.
- Хождение на руках
После этого можно перейти к следующему упражнению – хождению на руках. Вес тела удерживается на двух руках, подпрыгивая, ребенок отрывает ноги от пола и поднимает их вверх. Так, постепенно усложняя задание, можно научиться делать колесо. Сложность заданий наращивается шаг за шагом, и в результате ребенок без труда выполняет прыжки на скакалке, подъем и переворот на турнике, прыжки через коня.
- Сможешь ли ты устоять на коленках?
Взрослый садится на пол, согнув ноги в коленях. Держась руками за взрослого, ребенок поднимается по ногам до коленей и стоит, удерживая равновесие. Сначала держим ребенка за руки.
Затем удерживаем ребенка за коленки. Как только ребенок научился держать равновесие, отпускаем руки.
- Кувырок через плечо
Ребенок облокачивается на плечо взрослого из-за спины, вытягивает руки вперед.
Не отпуская рук, прижмите голову ребенка к своему животу. Медленно помогите выполнить кувырок.
- Упражнение «крокодил»
Лечь животом на пол, принять позу крокодила. Ладошки плотно прижать к полу. Изображая крокодила, двигаемся вперед, поочередно перемещая правую руку с левой ногой, а левую руку с правой ногой. Подбородок должен быть как можно ниже.
Работа руками
Второй полезной привычкой, улучшающей работу нашего мозга, является ручной труд, в котором задействована мелкая моторика. Есть данные еще одного очень интересного эксперимента. Его проводили во время шинкования капусты, сравнивая состояние мозга при обычной шинковке и шинковке, выполненной с большой тщательностью. Если шинковать очень тщательно, то мозг активизируется значительно сильнее. Мы рассматривали различные занятия, которые активизируют мозг, но я предполагаю, что гораздо важнее не что мы делаем, а то, с каким настроем это делаем. Не обязательно шинковать капусту. Можно вытирать со стола, но делать это аккуратно и с большим вниманием, и тогда даже простое действие будет тренировать ваш мозг. Уборка квартиры, занятия в спортзале – стоит начать выполнять эти задания тщательно, и они превратятся в тренировку мозга.
На одной из телевизионных передач мы провели эксперимент и выяснили, что даже во время тщательной чистки зубов активизируется мозг. Если взять, к примеру, задания по математике, то тщательное решение одного примера за другим будет положительно влиять на мозг. Что ни говори, а вкладывать в дело душу очень важно. Не стоит переживать, если, например, ребенок с крайней неохотой соглашается помочь по дому во время каникул даже после вашего объяснения, насколько полезно вкладывать душу в любое, даже самое неинтересное дело. Если вы своим примером будете показывать важность самоотдачи, и время от времени озвучивать это простое правило, ребенок рано или поздно поймет его важность.
Помощь на кухне
В продолжение о домашних делах: во время приготовления еды также активизируется мозговая деятельность. Можно привлечь ребенка к кропотливой и не слишком интересной чистке овощей. Помимо мелкой моторики, предвкушение чего-то вкусного в процессе готовки также усиливает работу мозга. Мы провели серию различных экспериментов на одном кулинарном семинаре, посвященном приготовлению говядины. Мы проверяли, что происходит с мозгом, когда ешь говядину, когда чувствуешь запах, когда слышишь, как мясо шкварчит на сковородке, и что происходит, когда ты чувствуешь и слышишь одновременно. Выяснилось, что активность мозга увеличивается по нарастающей с того момента, когда из кухни доносится стук ножа и постепенно распространяется запах. И еще больше активация, когда еда подана на стол и ты наконец садишься за ужин.
Общение с другими людьми
Четвертая привычка – это общение с людьми. Вы меня можете спросить, какое же отношение это имеет к воспитанию умного ребенка? Если разговаривать лицом к лицу, мозг работает активнее. Вместе с сотрудниками университета Синсю мы проводили эксперимент, сравнивая мозговую активность в момент разговора с собеседником лично или по мобильному телефону. Когда разговариваешь лицом к лицу, лобные доли ведут себя более активно. Когда видишь человека, находишься с ним в одном пространстве, то часто даже не осознавая этого, считываешь его эмоции и настроение, благодаря чему активизируется деятельность лобных долей. Детям важно находиться среди людей, иметь возможность поговорить, видя лицо собеседника.
Сбалансированное питание
В заключение я хочу поговорить о сбалансированном питании. Пища – важный элемент для здорового тела, не стоит и говорить, насколько она важна для такого органа, как мозг. Когда говорят о вредных привычках, вызывающих различные заболевания, к ним зачастую относят употребление жирной пищи. Однако клетки нашего мозга, за исключением воды, наполовину состоят из жира, поэтому для мозга жир является очень важным элементом. Резкое снижение уровня холестерина в крови может вызывать ухудшение мозговых функций. Поэтому очень важно, чтобы организм получал сбалансированное количество животных жиров, растительных жиров и жиров, содержащихся в рыбе и морепродуктах. <...>
Исследования показали, что риск деменции значительно снижается у людей, потребляющих рыбу более трех раз в неделю. В экспериментах с мышами было выявлено, что ЭПК подавляет скопление бета-амилоидов, то есть образование амилоидных бляшек – процесс, усиливающийся с возрастом и провоцирующий болезнь Альцгеймера. Кроме того, собрано много данных, подтверждающих, что потребление овощей, особенно – зеленых, также уменьшает риск развития деменции. Народная японская мудрость «Ешь побольше овощей и рыбы» – это действительно хороший совет.
Различные функции мозга улучшают следующие продукты:
- Память (нейромедиатор ацетилхолин): желток, помидоры, побеги бамбука, таро, батат, стрелолист.
- Внимание, мотивация (норадреналин, дофамин): мясо, побеги бамбука, молоко, желток, орехи, арахис, миндаль, бананы.
- Спокойствие (серотонин): молоко, сыр, желток, соевый творог тофу, ферментированные бобы натто, бобовая мука, арахис, миндаль, бананы, помидоры, киви, высушенные пенки бобового молока юба, кунжут.
Современные исследования показали, что области мозга, в которых усиливается кровоток после приема завтрака, и области мозга, в которых усиливается кровоток во время выполнения сложных заданий, совпадают. Чтобы воспитать ребенка глупым и рассеянным, достаточно просто лишить его завтрака.
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