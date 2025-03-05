5 полезных привычек для воспитания умного ребенка

Второй полезной привычкой, улучшающей работу нашего мозга, является ручной труд, в котором задействована мелкая моторика. Есть данные еще одного очень интересного эксперимента. Его проводили во время шинкования капусты, сравнивая состояние мозга при обычной шинковке и шинковке, выполненной с большой тщательностью. Если шинковать очень тщательно, то мозг активизируется значительно сильнее. Мы рассматривали различные занятия, которые активизируют мозг, но я предполагаю, что гораздо важнее не что мы делаем, а то, с каким настроем это делаем. Не обязательно шинковать капусту. Можно вытирать со стола, но делать это аккуратно и с большим вниманием, и тогда даже простое действие будет тренировать ваш мозг. Уборка квартиры, занятия в спортзале – стоит начать выполнять эти задания тщательно, и они превратятся в тренировку мозга.