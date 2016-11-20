Школьные недуги: детей губят компьютер, сухомятка и малоподвижная жизнь

Shutterstock.com Врачи и физиологи утверждают, что нагрузки современных школьников сопоставимы с нагрузками космонавтов. Если при поступлении в школу абсолютно здоровыми признаются 20% ребят, то к выпускному классу таковых остаётся лишь 3%.

«Главные школьные недуги - заболевания опорно-двигательного аппарата (сколиоз), органов зрения (близорукость), желудочно-кишечного тракта (гастрит), - рассказывает Ирина Захарова, доктор медицинских наук, завкафедрой педиатрии РМАПО. - Но в последние годы у школьников всё чаще отмечаются болезни, которые недавно считались исключительно взрослыми: нервно-психические расстройства и сердечно-сосудистые заболевания».

Сердечно-сосудистые заболевания

Причины - хроническое нервное перенапряжение, избыточный вес и малоподвижный образ жизни.

«Предупредить расстройства сердечно-сосудистой системы помогут правильный распорядок дня, занятия спортом и закаливающие процедуры, - считает Анна Верещагина, детский кардиолог НЦ ССХ им. Бакулева. - Для нормальной работы сердца необходимы достаточный сон (9‑10 часов) и прогулки не менее 2-3 часов в день».

Нервные расстройства

По мнению специалистов, современный ребёнок большую часть жизни проживает в состоянии стресса и колоссаль­ных школьных нагрузок. По данным Министерства образования, 40% не хотят ходить в школу, 50% учащихся не удовлетворены своими знаниями.

«Составляя образовательные программы и режим дня, родители должны учитывать особенности психики своего ребёнка и понимать, что нагрузка, с которой справляется большинство детей, для него может оказаться запредельной, - считает Светлана Шишкова, врач-нейропсихолог, кандидат медицинских наук. - У 85% неуспе­вающих детей главная причина отставания - неуверенность, порождаемая страхом и упрёками».

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Практически у каждого десятого школьника диагностируются заболевания пищеварительной системы (гастрит, дуоденит и др.)

Главная причина - нерегулярное и нерациональное питание. Опросы учащихся показывают, что 40% детей приходят в школу, не позавтракав, а 30‑40% детей имеют горячее питание один раз в день.

«У детей перерывы между приёмами пищи не должны превышать 4 часов, - поясняет Светлана Дербенёва, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН. - Из ежедневного рациона должны быть исключены бутерброды, чипсы, шоколадные батончики».

Сколиоз

К 9-му классу искривление по­звоноч­ника фиксируется у каждого второго ребёнка.

Главные причины - малоподвижный образ жизни, парты, не соответствующие росту, и тяжёлые школьные портфели (вес портфелей школьников младших классов в среднем в 2,4 раза выше санитарной нормы).

«Для профилактики сколиоза нужно сократить время пребывания в статичной позе, - поясняет Виктор Кузин, профессор, заместитель главного врача по травматологии 1-й Градской больницы. - Дети не должны пропускать уроки физкультуры, перемены лучше проводить активно, а не сидеть, уткнувшись в планшеты и телефоны. Плюс нужны дополнительные секции (плавание, гребля, ходьба на лыжах). Сумка через плечо в сравнении с ранцем увеличивает вероятность развития сколиоза».

Близорукость

Среди школьников младших классов близоруких 6-8%, среди старшеклассников - 25-30%.

Главные причины близорукости (помимо генетической предрасположенности) - состояние соединительной ткани и повышенные зрительные нагрузки.

«Основная мера профилактики расстройств зрения - физическая активность и снижение нагрузок, - поясняет Людмила Катаргина, главный детский офтальмолог, замдиректора НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. - Необходимо соблюдать технику безопасности в работе с гаджетами».

Профилактика близорукости немыслима без занятий спортом. Самыми полезными для глаз считаются пинг-понг, бадминтон.

Интернет-опрос

Нагрузки детей в современной школе…

Нормальные - 36% (189 голосов)

Чрезмерные - 36% (189 голосов)

Недостаточные - 28% (144 голоса)

Всего голосов: 522

Опрос проводился на сайте www.aif.ru