С какого возраста ребенок может гулять один? Отвечает психолог

Поколение нынешних родителей хорошо помнит, что «в наше время» дети, едва переступившие порог школы, уже считались достаточно взрослыми для самостоятельных прогулок.
Время уже не то
Сегодня подобная ситуация является, скорее, исключением — в городе семилетних детей без родителей можно встретить разве что на огороженных и охраняемых придомовых территориях. В сельской местности с этим проще — там, где все друг друга знают, у детей больше свободы. И все же если сравнивать сегодняшний день с временами нашего детства, отметим, что нынешнее общество более разрозненно, более тревожно и — что логично — более озабочено проблемами безопасности.
Опекающие, оберегающие, контролирующие детей до более чем сознательного возраста родители теперь не только не осуждаются, но и негласно поощряются социумом.
И наоборот — мамы и папы, взявшие на себя смелость воспитывать в детях самостоятельность, нередко сталкиваются с общественным порицанием.
Как бы то ни было, а у детей тоже есть свои потребности, и потребность в самостоятельности — одна из основных. Когда же начинать «отпускать» от себя ребенка, чем руководствоваться?
С точки зрения закона
Федерального закона, регламентирующего возраст ребенка, в котором он может находиться на улице без присмотра взрослых в дневное время, в настоящее время в российском законодательстве нет. Существуют региональные нормы, ограничивающие нахождение детей в неподобающих местах и предусматривающие «комендантский час» для несовершеннолетних.
В отдельных регионах России законодательство оговаривает и возраст первых самостоятельных прогулок: так, в Краснодарском крае дети младше семи лет не должны появляться в общественном месте без взрослых вне зависимости от времени суток.
Сегодня вопросы детской самостоятельности регулируются по большей части нормами морали.
Однако нужно понимать, что существуют юридические нюансы, позволяющие при неблагоприятном стечении обстоятельств трактовать те или иные действия (или бездействие) родителей как ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Психологическая точка зрения
Каждый ребенок развивается в собственном темпе, а потому возраст наступления готовности к самостоятельности не может быть единым для всех. Как же определить момент, когда уже «пора»? Мы спросили об этом детского психолога.
Комментирует детский и семейный психолог Мария Лапушкина:
- Одним из показателей готовности ребенка к самостоятельности является желание самого ребенка — хочет ли он гулять один, есть ли у него в этом потребность, или он испытывает неуверенность.
- Если родители знают, что ребенок не оценивает социальных рисков в общении: готов пойти с кем угодно куда угодно, не в состоянии прогнозировать опасность, выбегает на дорогу, часто и легко вступает в драку, плохо ориентируется на местности, не в состоянии о себе позаботиться, не знает, когда он голоден или сыт, не замечает холодно ему или жарко, или замечает, но не предпринимает никаких мер для устранения дискомфорта, если он затрудняется в определении собственных желаний — все это признаки психологической неготовности к самостоятельности. Другое дело, если ребенок хорошо ориентируется на местности, бдителен на проезжей части; внимателен к происходящему вокруг него, даже когда он увлечен игрой, умеет строить общение и отказаться от общения с неприятным ему человеком, в состоянии обратиться к прохожим за помощью, способен руководствоваться своими ощущениями; умеет отстаивать свои интересы и с уважением отнестись к интересам других — это признаки психологической зрелости ребенка, позволяющие доверить ребенку ответственность за него самого на прогулке.
- Немаловажную роль играют социальные навыки ребенка. Если ребенок уже ходит в магазин за покупками и в состоянии посчитать деньги, имеет приятелей во дворе или ближайших окрестностях, регулярно общается со сверстниками (в т.ч. по телефону), знает расположение домов, парков, магазинов, прилегающих территорий в районе проживания — все это основания для того, чтобы спокойно позволять ему делать самостоятельные прогулки.
- Имеет значение и психологическая готовность самих родителей. Бывает, что мамы и папы в своих напутствиях перебарщивают с катастрофическими прогнозами и неблагоприятными перспективами, тем самым лишая детей уверенности в себе и препятствуя развитию в них самодостаточности.
Только затягивать искусственно данный процесс тоже не стоит: помните, что самостоятельные прогулки дают детям важный жизненный опыт.
Взвешивать все за и против имеет смысл регулярно, так как ситуация с течением времени может меняться.
Помним о безопасности
Разумеется, уместность самостоятельных прогулок зависит и от условий, в которых планируется их практиковать. В больших городах, где дома подчас не имеют дворов, а тротуары заняты припаркованными машинами, случается, что детям гулять просто негде до определенного возраста. Детские площадки тоже далеко не всегда отвечают необходимым правилам безопасности.
Но независимо от того, где и в каких условиях гуляет ребенок, вы должны быть уверены, что он знает элементарные правила безопасного поведения:
- не вступает в разговоры с незнакомыми людьми и ничего не берет у них;
- никуда ни с кем не уходит без вашего разрешения;
- не нарушает дозволенных территориальных рамок;
- не выходит на проезжую часть (или, если он достаточно большой, неукоснительно соблюдает правила дорожного движения);
- четко соблюдает все договоренности;
- всегда на связи и следит за временем.
Свобода неотделима от ответственности — важно, чтобы ребенок понимал это с самых первых шагов, сделанных вне дома самостоятельно, только тогда она приносит пользу.
Фото на обложке: Freepik
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