С какого возраста ребенок может гулять один? Отвечает психолог

Сегодня подобная ситуация является, скорее, исключением — в городе семилетних детей без родителей можно встретить разве что на огороженных и охраняемых придомовых территориях. В сельской местности с этим проще — там, где все друг друга знают, у детей больше свободы. И все же если сравнивать сегодняшний день с временами нашего детства, отметим, что нынешнее общество более разрозненно, более тревожно и — что логично — более озабочено проблемами безопасности.