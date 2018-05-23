Протоиерей Максим Обухов: от добровольной до принудительной эвтаназии - один шаг

Семья Альфи Эванс объявила, что на следующей неделе его родители проведут похороны сына, который был убит после того, как детская больница отказалась от продления жизни больного ребенка без их разрешения.



В сообщении в сети Facebook дядя Альфи Дэниел Эванс сказал, что похороны будут носить приватный характер и попросил, чтобы никто не приходил без их личного приглашения. Новости СМИ2



«В это очень трудное время для семьи Альфи, друзей и более широких представителей общественности мы признательны, что многие люди захотят отдать свое почтение и выразить свои соболезнования. Мама и папа Алфи, Том и Кейт, благодарят всех за поддержку, но просят уважать их конфиденциальность во время мероприятия».



Сторонники Альфи и его семьи проведут мероприятие с возжением свеч у больницы Alder Hey Children's Hospital. Это больница или врачи вели долгую судебную тяжбу против родителей за циничное «право» прекратить жизнеобеспечение ребенка.



Похороны жертвы эвтаназии проходят на фоне новостей о том, что британское правительство, по-видимому, проводит расследование по поводу христианских организаций, которые им помогали, — возможно, для политического возмездие за то, что они помогли родителям Альфи защитить своего сына. Британский премьер-министр Тереза Мэй защитила больницу, утверждая, что медицинские эксперты вправе принимать самостоятельно (без родителей) решения в таких случаях.



Но брат Терри Шиаво Бобби Шиндлер не согласен и сказал LifeNews, что суды никогда не должны были препятствовать родителям Афи ухаживать за сыном, который в конце концов умер в субботу менее, чем через неделю после того, как врачи безжалостно поддержали свою жизнь.



Кэрол Тобиас, президент Национального комитета по праву на жизнь, (National Right to Life, Carol Tobias) считает, что люди должны иметь ясность в отношении того, что случилось с Альфи. Она говорит, что он был «приговорен к смертной казни» судами и врачами. Она надеется, что то, что случилось с Альфи и его родителями, никогда не произойдет с другим ребенком или пациентом. Лидер организации возложила вину за смерть прямо на судей и должностных лиц больниц.



Альфи Эванс умер рано утром в субботу после того, как детская больница, которая должна была предоставить ему надлежащую медицинскую помощь и лечение, отключила его от жизнеобеспечения без разрешения родителей. Это действие произошло после долгой и обширной юридической битвы между родителями Альфи и детской больницей Ольги Хей, а британская судебная система согласилась с врачами. Убийство Alfie Evans произошло, несмотря на то, что другие клиники просили передать им ребенка для лечения.



Резонансное дело обострило международную дискуссию о проблеме эвтаназии. Многие сторонники защиты жизни считают, что «усыпление» больных детей есть не что иное, как логичное продолжение абортного мышления: если можно убить до рождения, значит, можно и после. Как показывает этот случай (и другие), разрешив эвтаназию, общество легко соглашается с убийством больных и далее — от добровольной до принудительной эвтаназии один шаг. Несмотря на то, что эвтаназия в России запрещена, инцидент должен напомнить о том, что не стоит расслабляться и необходимо внимательно следить за действиями так называемых «сторонников свободного выбора», которые активно поддерживают как эвтаназию, так и аборты. Не стоит также расслабляться и забывать и об огромном влиянии лоббистов неомальтузианства из Великобритании и других стран. Например, в Лондоне находится центральный офис Международной Федерации Планирования Семьи (МФПС), которая имеет филиалы во многих странах. Так, ассоциированная с МФПС организация работает в России более 25 лет и недавно получила статус иностранного агента. Эта организация, которую считают проводником интересов лондонской МФПС, активно вмешивается в нашу общественную жизнь, поддерживая аборты. Есть у нас и свои доморощенные сторонники убийства больных. То есть, в принципе, механизм разрушительного лоббирования культуры смерти отлажен. Если в России будет легализована эвтаназия, это станет катастрофой.



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