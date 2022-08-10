КАЗУС ЛЬВОВОЙ-БЕЛОВОЙ: ОЧЕРЕДНАЯ МАТУШКА-«ЗАЩИТНИЦА ПРАВ ДЕТЕЙ» ОКАЗАЛАСЬ АДЕПТОМ ОЦИФРОВКИ И ЮВЕНАЛКИ

Кандидатуры федеральных детских омбудсменов при президенте в АП последнее время подбирают так, что внешне консервативная родительская общественность вроде бы не должна нервничать. Многодетные жены священников, любящие фотографироваться в платочках у храмов – все как на подбор, что экс-омбудсмен Анна Кузнецова, что нынешний – Мария Львова-Белова. Однако у нас как-то принято смотреть на дела и заявления человека на должности, а не на создаваемый его пиар-командой имидж. В случае с Кузнецовой после серии громких ювенальных скандалов в начале карьеры в дальнейшем матушка перенесла бОльшую часть своей активности на красивые «луки» в «Инстаграме». А вот Львова-Белова пытается развернуться намного шире, полностью обнажая свою ювенальную и «инновационно-цифровую» сущность. Накануне ситуация дошла до «красной линии», когда она была уличена общественностью в пиаре платной платформы «цифрового образования» «Учи.ру» и оперативно удалила свой рекламный пост в соцсетях, после чего развязав жесткую цензуру против мам, задающих неудобные вопросы.

Частники из «Учи.ру» и не думают скрывать своего партнерства с Львовой-Беловой.

«Учи.ру при поддержке Уполномоченного при Президенте по правам ребёнка откроет доступ ко всем образовательным продуктам для детей из многодетных малоимущих семей.

В Международный день защиты детей образовательная онлайн-платформа Учи.ру, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», входит в образовательную экосистему VK, запускает проект помощи малоимущим многодетным семьям. В рамках этой инициативы дети получат доступ к образовательному контенту Учи.ру и смогут неограниченно заниматься на платформе в течение 12 месяцев. Акция проходит третий год подряд при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

«Летом многие дети помимо активного отдыха и общения с друзьями уделяют время и учебе. Ведь на каникулах можно, наконец, почитать в свое удовольствие или заняться изучением дополнительных предметов, на которые не всегда хватает времени во время школы. Например, столь актуальным сейчас программированием или развитием жизненно важных навыков - таких как целеполагание и эмоциональный интеллект. Инициатива Учи.ру открывает доступ к курсам по школьным предметам и дополнительным, а интерактивная форма сделает процесс получения новых знаний приятным и увлекательным. Ребята могут учиться самостоятельно или изучать новое вместе с родителями», - Мария Львова-Белова».

Целеполагание и эмоциональный интеллект – в самом деле, ну очень важные «дисциплины», которые Львова-Белова предлагает летом (!) изучать детям перед экранами мониторов, на частной «цифровой платформе» резидента «Сколково», при использовании которой во время того же дистанта у родителей было множество нареканий. И дело не только в этом – многие известные психиатры, психологи, нейробиологи – немец Манфред Шпитцер, британец Арик Сигман, правая рука Германа Грефа в Сбере методолог Андрей Курпатов, ведущий радиобиолог России, многолетний эксперт ВОЗ Олег Григорьев, многие врачи-гигиенисты в статьях в научных журналах давно бьют тревогу. Они отмечают на опытных примерах, что цифровое «образование» - это антиобразование, что электронное обучение губит психику и здоровье ребенка. И в отсутствие доказательств его безопасности этот страшный эксперимент над детьми надо срочно останавливать, направить все усилия на сохранение живого очного обучения в классе с учителем, с чистописанием, бумажными учебниками и тетрадями… Но Львова-Белова тут полностью стоит не на защите детей, а на стороне денежных мешков-оцифровщиков и гешефтмахеров в сфере образования.

И если ты делаешь хорошее дело – зачем пытаться его скрывать, будучи выведенной на чистую воду, зачем пытаться заметать следы? Именно этим и занялась «защитница прав детей» в своем Телеграм, выставив было рекламный пост с «Учи.ру», но после обличения в сообществе Общественного уполномоченного по защите семьи быстро его удалила. Вообще странно конечно – к чему такие бессмысленные полумеры? Может, тогда надо было сразу просить и с сайта цифровой платформы удалить новость? А вот ее удаленный пост.

Обратите внимание, кстати, даже на выбранной Львовой-Беловой картинке дети сидят в противоестественных позах – подавшись вперед, с согнутой спиной и напряженными глазами, они приникли к экранам ноутбуков (ярким источникам собственного света), пытаясь хоть что-то там разглядеть. После серии таких «занятий» переутомление, проблемы со зрением и позвоночником им обеспечены.

На нашу героиню волнует совсем не это – ее очень беспокоит собственная репутация. И вот она удаляет свой собственный пост и начинает банить в Телеграм всех, кто задает ей неудобные вопросы по этому поводу.

Далее Львова-Белова скатилась в нечто похожее на истерику. Руководитель информационно-правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова передала ей письмо от ведущих родительских организаций с просьбой разъяснить, на какую «родительскую платформу» она собирается опираться в своей работе, а также с просьбой включить реальные родительские организации в Общественный Совет при Уполномоченном при Президенте по правам ребенка. Но вместо ответа независимая общественница получила… блокировку на канале Львовой-Беловой.

В общем, главная защитница детей страны, которая по логике должна добиваться бесплатного качественного, т.е. традиционного, образования для всего подрастающего поколения, оказалась банальной лоббисткой из серии «первый год Учи.ру бесплатно для многодетных». И видимо она совсем запамятовала, что цифровые платформы, дистант и прочий электронный суррогат в образовании крайне непопулярен среди большинства родителей России, так что репутацию себе «цифровая матушка» подпортила конкретно.

А ведь совсем недавно детский омбудсмен умудрилась попасть и в записные ювенальщицы, пропиарив в мае «ресурсные» профессиональные замещающие семьи, из-за высоких зарплат которых государство намерено «реструктурировать» (закрыть) детдома по всей стране. Еще в прошлом месяце она поддержала создание в соцслужбах должности «кейс-менеджера» или куратора семей, определенных как находящиеся в ТЖС. Это типичная ювенальная схема, которая ранее в России заканчивалась банальными распилами выделенных средств.

В том же мае Львова-Белова встречалась с Владимиром Путиным и заявила, что ей «сформирована родительская платформа, куда вошли ведущие родительские организации, ассоциации». Просто прекрасно, но что за организации туда вошли? Там нет ни одной родительской организации, реально защищающей традиционные ценности и продвигающей суверенную, не западно-наднациональную повестку в отношении защиты прав детей и семьи.

И это легко объяснимо, потому что стратегия и программы работы омбудсмена остались те же – прозападные, разрушительные для семей и всей семейной политики. А с учетом старта горячей фазы войны с «коллективным Западом» - еще и подрывающие безопасность государства. К примеру, руководителем группы стратегической программы «Подростки России» Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка была назначена Майя Русакова – кандидат соцнаук, директор региональной ОО «Стеллит».

Основные приоритеты работы Русаковой: защита детей от насилия и эксплуатации (в том числе – поиски «семейного насилия», разумеется), гендерное равенство (!!!), профилактика ВИЧ (секспросвет для подростков). Ее близкая соратница – известная питерская ювенальщица-нкошница, экс-детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова. Достаточно посмотреть на совместное фото этих дам на фоне баннера ликвидированного «Эха Москвы» (его главред Алексей Венедиктов признан инагентом) – и все становится понятно.

Для завершения образа приведем цитату Львовой-Беловой из интервью, данного главному федеральному педерасту от СМИ Антону Красовскому в июне с.г.:

«Меня сразу антиювенальное сообщество стало обвинять, что я не по той дорожке пошла. Ощущение, что если ты заходишь в семью с какой-то помощью, ты нарушаешь границы и лезешь со своим уставом в чужой монастырь…»

Удивительно, Мария, что приходится открывать для вас Америку. Да, если кто-то (кто угодно!) заходит в чужую семью без спроса и предлагает не прошенную «помощь», причем этот кто-то сам решает, что называть «помощью» семье – это и есть нарушение границ и попытка пролезть в чужой монастырь со своим уставом. Вы еще этого не поняли? Жаль, ведь многодетные матушки, да еще и профессиональные приемные матери, к которым относитесь и вы, должны отличаться чуткостью, прозорливостью, даже определенным уровнем духовности… Как видим, к сожалению, у детского омбудсмена со всем этим большие проблемы.

РИА Катюша