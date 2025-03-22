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Как понять, что ребенок проглотил инородный предмет? Советы врача-эндоскописта

И что нужно делать в этой ситуации, чтобы избежать серьезных последствий.

Редактор, мама двух девочек
врачи
Источник: https://ru.freepik.com

Врач-эндоскопист клиники DocDeti, к. м. н. Вадим Теплов объяснил Детям Mail, как понять, что ребенок проглотил что-то несъедобное, и как действовать, чтобы сохранить его здоровье.

 

Первые симптомы инородного тела в пищеводе — резко возникшее беспокойство, рвотные позывы, слюнотечение, невозможность проглотить пищу или жидкости. Иногда такие инородные тела проявляются проблемами со стороны дыхательной системы: кашлем, одышкой. Чуть позже может подняться температура. 
В такой ситуации самое главное — это спокойствие и организованность. Не нужно стараться выловить или протолкнуть инородное тело, не нужно его заедать. Это может усложнить работу врачей, а также привести к осложнениям.

Первое, что нужно сделать, — осторожно перевернуть ребенка вниз головой и слегка похлопать по спине между лопаток. Так инородное тело может вылететь через рот. 

Параллельно необходимо вызвать скорую помощь, сообщить о происшествии и описать проявления симптомов у ребенка (напомню, единый телефон — 112). В крайнем случае нужно ехать в ближайшую больницу, где есть возможность оказания круглосуточной эндоскопической помощи.

Батарейки и магнитные шарики — ждать или экстренно оперировать?

Наиболее опасные инородные тела — дисковые батарейки и магнитные шарики, а в особенности — их совместное нахождение в организме.

Дисковые батарейки опасны, в первую очередь, при застревании в глотке и пищеводе. Именно там они всей своей контактной поверхностью соприкасаются с тканями. Из-за большого количества слюны возникает реакция электролиза и ожог. Они могут приводить к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода, поэтому дисковые батарейки из пищевода должны быть удалены в экстренном порядке.

Но если дисковая батарейка провалилась дальше, то вероятность ее застревания в других отделах ЖКТ минимальна. Поэтому мировое сообщество склоняется к выжидательной тактике и наблюдению таких детей до выхода инородного тела.

Магнитные шарики опасны тогда, когда их больше одного. В таком случае, вне зависимости от отдела желудочно-кишечного тракта, они могут примагнититься друг к другу и сформировать отверстие в кишке, которое потребует более сложного хирургического вмешательства, чем обычное удаление.

Из-за маленького размера магниты обычно быстро проваливаются дальше желудка, и тогда их уже не поймать эндоскопически. Таких детей мы наблюдаем в хирургическом стационаре, пока все магнитные шарики не выйдут со стулом.

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