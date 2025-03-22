Как понять, что ребенок проглотил инородный предмет? Советы врача-эндоскописта

Врач-эндоскопист клиники DocDeti, к. м. н. Вадим Теплов объяснил Детям Mail, как понять, что ребенок проглотил что-то несъедобное, и как действовать, чтобы сохранить его здоровье.
В такой ситуации самое главное — это спокойствие и организованность. Не нужно стараться выловить или протолкнуть инородное тело, не нужно его заедать. Это может усложнить работу врачей, а также привести к осложнениям.
Первое, что нужно сделать, — осторожно перевернуть ребенка вниз головой и слегка похлопать по спине между лопаток. Так инородное тело может вылететь через рот.
Параллельно необходимо вызвать скорую помощь, сообщить о происшествии и описать проявления симптомов у ребенка (напомню, единый телефон — 112). В крайнем случае нужно ехать в ближайшую больницу, где есть возможность оказания круглосуточной эндоскопической помощи.
Батарейки и магнитные шарики — ждать или экстренно оперировать?
Наиболее опасные инородные тела — дисковые батарейки и магнитные шарики, а в особенности — их совместное нахождение в организме.
Но если дисковая батарейка провалилась дальше, то вероятность ее застревания в других отделах ЖКТ минимальна. Поэтому мировое сообщество склоняется к выжидательной тактике и наблюдению таких детей до выхода инородного тела.
Магнитные шарики опасны тогда, когда их больше одного. В таком случае, вне зависимости от отдела желудочно-кишечного тракта, они могут примагнититься друг к другу и сформировать отверстие в кишке, которое потребует более сложного хирургического вмешательства, чем обычное удаление.
Из-за маленького размера магниты обычно быстро проваливаются дальше желудка, и тогда их уже не поймать эндоскопически. Таких детей мы наблюдаем в хирургическом стационаре, пока все магнитные шарики не выйдут со стулом.
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