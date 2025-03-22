Как понять, что ребенок проглотил инородный предмет? Советы врача-эндоскописта

И что нужно делать в этой ситуации, чтобы избежать серьезных последствий.

Врач-эндоскопист клиники DocDeti, к. м. н. Вадим Теплов объяснил Детям Mail, как понять, что ребенок проглотил что-то несъедобное, и как действовать, чтобы сохранить его здоровье.

В такой ситуации самое главное — это спокойствие и организованность. Не нужно стараться выловить или протолкнуть инородное тело, не нужно его заедать. Это может усложнить работу врачей, а также привести к осложнениям.

Первое, что нужно сделать, — осторожно перевернуть ребенка вниз головой и слегка похлопать по спине между лопаток. Так инородное тело может вылететь через рот.

Параллельно необходимо вызвать скорую помощь, сообщить о происшествии и описать проявления симптомов у ребенка (напомню, единый телефон — 112). В крайнем случае нужно ехать в ближайшую больницу, где есть возможность оказания круглосуточной эндоскопической помощи.

Наиболее опасные инородные тела — дисковые батарейки и магнитные шарики , а в особенности — их совместное нахождение в организме.

Дисковые батарейки опасны, в первую очередь, при застревании в глотке и пищеводе. Именно там они всей своей контактной поверхностью соприкасаются с тканями. Из-за большого количества слюны возникает реакция электролиза и ожог. Они могут приводить к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода, поэтому дисковые батарейки из пищевода должны быть удалены в экстренном порядке.