"Кто везёт, на том и едут". Работа воспитателя

"Не хотите - не берите вторую смену, никто не заставляет". Так все просто бывает только на словах. Итак, почему я работаю в детском саду 12 часов (и более)))
1. Некому работать. Второй воспитатель на перманентном больничном, воспитатели соседних групп не дерутся за право поработать с моими детками.
2. Никто не идет работать и со стороны, пришли бы , но заведующий сразу предупреждает, что примет "временно" - как итог, никто не соглашается.
Ну не помощника же воспитателя просить, в самом деле, поработать вторую смену за воспитателя - она у нас золотой человек, но в возрасте, лишь бы сама на больничный не ушла.
Вот и приходится: "я и швец, я и жнец, и на дуде игрец". Нет, я не жалуюсь, решение "добровольно - принудительное". Я могу "не захотеть", только кто от этого пострадает?! В первую очередь, дети. По касательной заденет и меня. Дисциплина, посещаемость, общий настрой, знания, умения, навыки - все куда-то улетучивается... Нет уж, лучше я буду капитаном на своем корабле, а капитан покидает судно, читай - детский сад, последним)))
Зарплата - да, оставляет желать лучшего. Стимулирующие за вторую смену не начисляют, работаешь за двоих, получаешь за полтора человека с минусом. Самое "горячее время" - перед обедом, когда надо и завести с прогулки, переодеть, умыть, покормить, спать уложить - вообще не учитывается.
Зато и кивать не на кого - рассчитываешь только на себя и свои силы. Хорошо, что есть заботливые, понимающие родители. Спасибо им огромное и низкий поклон.
Всем Добра. Спасибо, что читаете.
