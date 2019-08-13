"Кто везёт, на том и едут". Работа воспитателя

1. Некому работать. Второй воспитатель на перманентном больничном, воспитатели соседних групп не дерутся за право поработать с моими детками.

2. Никто не идет работать и со стороны, пришли бы , но заведующий сразу предупреждает, что примет "временно" - как итог, никто не соглашается.

Ну не помощника же воспитателя просить, в самом деле, поработать вторую смену за воспитателя - она у нас золотой человек, но в возрасте, лишь бы сама на больничный не ушла.

"Усталые игрушки"

Вот и приходится: "я и швец, я и жнец, и на дуде игрец". Нет, я не жалуюсь, решение "добровольно - принудительное". Я могу "не захотеть", только кто от этого пострадает?! В первую очередь, дети. По касательной заденет и меня. Дисциплина, посещаемость, общий настрой, знания, умения, навыки - все куда-то улетучивается... Нет уж, лучше я буду капитаном на своем корабле, а капитан покидает судно, читай - детский сад, последним)))

Зарплата - да, оставляет желать лучшего. Стимулирующие за вторую смену не начисляют, работаешь за двоих, получаешь за полтора человека с минусом. Самое "горячее время" - перед обедом, когда надо и завести с прогулки, переодеть, умыть, покормить, спать уложить - вообще не учитывается.

Зато и кивать не на кого - рассчитываешь только на себя и свои силы. Хорошо, что есть заботливые, понимающие родители. Спасибо им огромное и низкий поклон.

"Чем Вам помочь?", "Давайте сделаем вместе" - это ли не оценка моего труда, да и многих воспитателей нашей необъятной страны)))

Всем Добра. Спасибо, что читаете.