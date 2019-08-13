РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Сергей Кравцов - министр просвещения, это уже нецензурная брань!«Долго еще терпет...
  • Вячеслав Денисов
    Дурак этот Кравцов! После окончания войны в 1945г., СССР за 35 лет сумел стать сильнейшей державой, с которой считалс...«Долго еще терпет...
  • Татьяна Титова
    Присоединяюсь!«Долго еще терпет...

"Кто везёт, на том и едут". Работа воспитателя

"Не хотите - не берите вторую смену, никто не заставляет". Так все просто бывает только на словах. Итак, почему я работаю в детском саду 12 часов (и более)))

1. Некому работать. Второй воспитатель на перманентном больничном, воспитатели соседних групп не дерутся за право поработать с моими детками.

2. Никто не идет работать и со стороны, пришли бы , но заведующий сразу предупреждает, что примет "временно" - как итог, никто не соглашается.

Ну не помощника же воспитателя просить, в самом деле, поработать вторую смену за воспитателя - она у нас золотой человек, но в возрасте, лишь бы сама на больничный не ушла.

 
"Усталые игрушки"

Вот и приходится: "я и швец, я и жнец, и на дуде игрец". Нет, я не жалуюсь, решение "добровольно - принудительное". Я могу "не захотеть", только кто от этого пострадает?! В первую очередь, дети. По касательной заденет и меня. Дисциплина, посещаемость, общий настрой, знания, умения, навыки - все куда-то улетучивается... Нет уж, лучше я буду капитаном на своем корабле, а капитан покидает судно, читай - детский сад, последним)))

Зарплата - да, оставляет желать лучшего. Стимулирующие за вторую смену не начисляют, работаешь за двоих, получаешь за полтора человека с минусом. Самое "горячее время" - перед обедом, когда надо и завести с прогулки, переодеть, умыть, покормить, спать уложить - вообще не учитывается.

Зато и кивать не на кого - рассчитываешь только на себя и свои силы. Хорошо, что есть заботливые, понимающие родители. Спасибо им огромное и низкий поклон.

"Чем Вам помочь?", "Давайте сделаем вместе" - это ли не оценка моего труда, да и многих воспитателей нашей необъятной страны)))

Всем Добра. Спасибо, что читаете.

Ссылка на первоисточник
наверх