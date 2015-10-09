11 способов сделать из ребенка неудачника

Психолог, кандидат психологических наук, коуч и мама 4-х детей рассказывает, что нужно говорить и как вести себя родителям, чтобы у ребенка не появились комплексы, неуверенность в себе и клеймо неудачника на всю жизнь. Иначе говоря, рассматривает, где родители чаще всего ошибаются в общении со своими детьми.

Так уж сложилось, что на группах для родителей, на личных консультациях, мне чаще всего задают вопросы из разряда: « Как наказывать детей, как выставить рамки, как быть с ними строже и не дать им сесть на шею». А я вот уверена в другом – с детьми надо просто жить рядом, создавать для всех вас комфортные отношения, помогать им развиваться гармонично. И тогда все нужные границы и рамки будут выстроены сами по себе без вреда для психики всех участников этого процесса. Хочу вам рассказать о психологических ограничениях и дать рекомендации родителям, которые не хотят повредить личностному развитию ребенка. Итак, родителям не стоит:

1. Угрожать, что ребенка отдадут в детский дом, тете/дяде, милиционеру – это нарушает базовую потребность в безопасности ребенка. В его сознании мама (семья) – это гаранты этой безопасности. Помните, как выглядит пирамида Маслоу? Так вот, это потребность с самого его, так сказать, дна.

2. Пугать бабой Ягой, бабайкой – это приводит к тяжелым фобиям темноты и одиночества у взрослых людей. В своей практике я часто встречаюсь этими страхами: взрослые тети и дяди очень страдают от этих фобий родом из детства. Прежде, чем проделать что-то подобное с вашим ребенком, подумайте, хотите ли вы ему испортить всю жизнь?

3. Угрожать, что поменяете на другого, хорошего. Или сравнивать с другими детьми. Это занижает самооценку и портит ваши отношения. Ребенок будет легко идти к тому, кто его назовет хорошим.

4. Пугать врачом или уколом. Потом мы сами от этого страдаем, пытаясь затащить ребенка в кабинет врача.

5. Обещать «не любить» – это разрушение мира и стабильности маленького человека, опять таки базовой потребности в безопасности.

6. Лишать вкусного за непослушание – это нарушение пищевого поведения в будущем (он начинает сам себя «поощрять» едой).

7. Отнимать в наказание уже подаренные ранее подарки, или отказываться от обещания подарить что-то – это закладывание веры, что слово можно как дать, так и забрать! Не просите потом ребенка давать вам обещания.

8. Высмеивать детские рисунки или поделки. Можно научить иначе. Этим вы отбиваете желание что-то делать самому. Можно в любой работе найти повод похвалить, а уж потом корректно обратить внимание на то, что можно исправить, и помочь это сделать.

9. Выкидывать подаренные вам детские рисунки! Если уж очень нужно выкинуть, не позволяйте ребенку это видеть. Это травма на долгие годы.

10. Возлагать несоразмерную ответственность, например, «будешь плохо себя вести – папа от нас уйдет». Это формирует чувство вины, порой на всю жизнь.

11. Пророчить неудачу, «ничего из тебя путного не выйдет». Эта фраза будет выскакивать из подсознания человека всю жизнь, порой в очень неожиданные моменты!

Соизмеряйте слова и их последствия. В общении со взрослыми мы часто задумываемся о последствиях, поверьте, с детьми это делать еще важнее!