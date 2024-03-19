Голубцы в томатно-сметанном соусе (в духовке)

Ингредиенты
Фарш свино-говяжий - 600 г
Лук репчатый - 0,5 шт.
Морковь - 0,5 шт.
Рис - 100 г
Зелень - 0,5 пучка
Кориандр молотый - 1 ч. л.
Зира - 1 ч. л.
Перец, соль - по вкусу.Для соуса:
Сметана - 250 г
Кетчуп - 4 ст. л.
Помидоры в собственном соку - 0,5 банки
Соль, перец - по вкусу.Дополнительно:
Листья капустные - 6-8 шт. (в зависимости от размера)
Лавровый лист - 2 шт.
Рафинированное подсолнечное масло - 2 ст. л.
- 227 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Рецептов голубцов столько, сколько хозяек! Это блюдо как борщ - у каждой хозяйки свой рецепт. Я хочу предложить вам вот такой рецепт голубцов с мясом, приготовленных в духовке. Количество риса указала в уже отваренном виде.
Для приготовления голубцов в томатно-сметанном соусе, в духовке, нам понадобятся: фарш (у меня домашний, свино-говяжий), соль, перец, лук, чеснок, кориандр молотый, сметана, кетчуп, помидоры в собственном соку, подсолнечное масло, зелень (у меня петрушка), рис, морковь, зира, лавровый лист.
У меня рис был уже отварен. Если у вас нет, то варите рис до полуготовности. С риса слейте воду, промойте, добавьте в фарш. Туда же - нарезанные мелко лук, чеснок и зелень, морковь, натертую на терку, перец, соль, молотый кориандр, зиру.
Вымесите фарш.
Приготовим соус для голубцов. Лук и чеснок нарежем мелко, морковь натрем на терку. Все обжарим на подсолнечном масле.
В миске смешаем сметану, кетчуп, помидоры в собственном соку.
Выливаем смесь в обжаренные овощи, добавим чуть воды. Сколько добавить воды - решать вам. От этого зависит густота соуса. Перемешиваем и чуть прогреем. Солим, перчим.
Капусту отварим, срежем плотную часть.
Выкладываем на капустный лист фарш и заворачиваем.
Выкладываем голубцы в форму для запекания. Добавим лавровый лист.
Поверх голубцов выкладываем соус. Запекаем в духовке при 190 градусах 30-40 минут.
Голубцы, приготовленные в духовке, готовы.
Приятного аппетита!
... и еще одно фото голубцов в томатно-сметанном соусе, запеченных в духовке.
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