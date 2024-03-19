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Голубцы в томатно-сметанном соусе (в духовке)

Вкусные, сочные и аппетитные голубцы в томатно-сметанном соусе в духовке, отлично подходят на обед или ужин, на каждый день.

Ингредиенты

Для фарша:

Фарш свино-говяжий - 600 г

Лук репчатый - 0,5 шт.

Морковь - 0,5 шт.

Рис - 100 г

Зелень - 0,5 пучка

Кориандр молотый - 1 ч. л.

Зира - 1 ч. л.

Перец, соль - по вкусу.

Для соуса:

Сметана - 250 г

Кетчуп - 4 ст. л.

Помидоры в собственном соку - 0,5 банки

Соль, перец - по вкусу.

Дополнительно:

Листья капустные - 6-8 шт. (в зависимости от размера)

Лавровый лист - 2 шт.

Рафинированное подсолнечное масло - 2 ст. л.

  • 227 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

 Рецептов голубцов столько, сколько хозяек! Это блюдо как борщ - у каждой хозяйки свой рецепт. Я хочу предложить вам вот такой рецепт голубцов с мясом, приготовленных в духовке. Количество риса указала в уже отваренном виде.

Для приготовления голубцов в томатно-сметанном соусе, в духовке, нам понадобятся: фарш (у меня домашний, свино-говяжий), соль, перец, лук, чеснок, кориандр молотый, сметана, кетчуп, помидоры в собственном соку, подсолнечное масло, зелень (у меня петрушка), рис, морковь, зира, лавровый лист.

Ингредиенты для голубцов в духовке
Фото 1

У меня рис был уже отварен. Если у вас нет, то варите рис до полуготовности. С риса слейте воду, промойте, добавьте в фарш. Туда же - нарезанные мелко лук, чеснок и зелень, морковь, натертую на терку, перец, соль, молотый кориандр, зиру.

Ингредиенты для начинки на голубцы в духовке
Фото 2

Вымесите фарш.

Фарш для начинки голубцов
Фото 3

Приготовим соус для голубцов. Лук и чеснок нарежем мелко, морковь натрем на терку. Все обжарим на подсолнечном масле.

Обжарка моркови с луком
Фото 4

В миске смешаем сметану, кетчуп, помидоры в собственном соку.

Сметана с кетчупом
Фото 5

Выливаем смесь в обжаренные овощи, добавим чуть воды. Сколько добавить воды - решать вам. От этого зависит густота соуса. Перемешиваем и чуть прогреем. Солим, перчим.

Добавить сметану с кетчупом в сковороде
Фото 6

Капусту отварим, срежем плотную часть.

Отварной капустный лист
Фото 7

Выкладываем на капустный лист фарш и заворачиваем.

Начинка на капустном листе
Фото 8

Выкладываем голубцы в форму для запекания. Добавим лавровый лист.

Голубцы в форме
Фото 9

Поверх голубцов выкладываем соус. Запекаем в духовке при 190 градусах 30-40 минут.

Влить соус для голубцов
Фото 10

Голубцы, приготовленные в духовке, готовы.

Голубцы запеченные в духовке
Фото 11

Приятного аппетита!

Рецепт запеченных голубцов в духовке
Фото 12

... и еще одно фото голубцов в томатно-сметанном соусе, запеченных в духовке.

Рецепт голубцов в духовке
Фото 13
Голубцы в томатно-сметанном соусе (в духовке), рецепт с фото
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