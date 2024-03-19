Голубцы в томатно-сметанном соусе (в духовке)

Рецептов голубцов столько, сколько хозяек! Это блюдо как борщ - у каждой хозяйки свой рецепт. Я хочу предложить вам вот такой рецепт голубцов с мясом, приготовленных в духовке. Количество риса указала в уже отваренном виде.

Для приготовления голубцов в томатно-сметанном соусе, в духовке, нам понадобятся: фарш (у меня домашний, свино-говяжий), соль, перец, лук, чеснок, кориандр молотый, сметана, кетчуп, помидоры в собственном соку, подсолнечное масло, зелень (у меня петрушка), рис, морковь, зира, лавровый лист.

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У меня рис был уже отварен. Если у вас нет, то варите рис до полуготовности. С риса слейте воду, промойте, добавьте в фарш. Туда же - нарезанные мелко лук, чеснок и зелень, морковь, натертую на терку, перец, соль, молотый кориандр, зиру.

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Вымесите фарш.

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Приготовим соус для голубцов. Лук и чеснок нарежем мелко, морковь натрем на терку. Все обжарим на подсолнечном масле.

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В миске смешаем сметану, кетчуп, помидоры в собственном соку.

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Выливаем смесь в обжаренные овощи, добавим чуть воды. Сколько добавить воды - решать вам. От этого зависит густота соуса. Перемешиваем и чуть прогреем. Солим, перчим.

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Капусту отварим, срежем плотную часть.

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Выкладываем на капустный лист фарш и заворачиваем.

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Выкладываем голубцы в форму для запекания. Добавим лавровый лист.

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Поверх голубцов выкладываем соус. Запекаем в духовке при 190 градусах 30-40 минут.

Фото 10

Голубцы, приготовленные в духовке, готовы.

Фото 11

Приятного аппетита!

Фото 12

... и еще одно фото голубцов в томатно-сметанном соусе, запеченных в духовке.