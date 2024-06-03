Родителей призвали не волноваться о ночном сне младенцев

Пеннестри и ее коллеги уже давно изучают проблему ночного сна младенцев. В ходе нового исследования ученые попросили мам 44 шестимесячных мальчиков и девочек на протяжении двух недель вести «дневник ночного сна» детей, записывая туда все, что происходит с младенцем в течение ночи.

Все дети были доношенными, здоровыми, нормально развивались и родились в один и тот же день, то есть были ровесниками.