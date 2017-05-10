Такой тяжёлый день. В чем причина головных болей у детей?

Родителям порой непросто бывает поверить, что у детей тоже может болеть голова. Правда, ребёнок не всегда в состоянии объяснить, как именно она болит. Давайте разберём самые распространённые жалобы.

Наш эксперт – невролог, кандидат медицинских наук, доцент Ольга Сапроненкова.

Такой тяжёлый день

Перед сном ребёнок жалуется: «Ужасно болит голова почти весь день». Давайте подумаем: а как он провёл этот день? С утра у него было 5–6 уроков, и почти на всех требуется сидеть, не шелохнувшись. Потом – дополнительные занятия музыкой или английским, которые тоже предполагают статичное положение. Ну и вечернее бдение за компьютером – обычно поджав под себя ноги и скрючившись перед монитором. Вот такая многочасовая неподвижность, да ещё и с неестественным напряжением мышц, приводит к нарушению оттока венозной крови от головы, что и вызывает боль, которая называется голов­ная боль напряжения.

Что делать. Нужны физически активные перерывы. Даже в школе между уроками. Пусть ребёнок лучше побегает (хотя учителя это не привет­ствуют), чем тихо сидит на переменке, уткнувшись носом в телефон.

После физкультуры

Вроде ребёнок хорошо подвигался на уроке физкультуры: лазил по канату или шведской стенке, играл в мяч, бегал, делал разные упражнения, а голова почему-то заболела. Это происходит, если во время упражнений чрезмерно напрягаются шейные мышцы. После физической нагрузки голова, как правило, может заболеть у неподготовленных, нетренированных детей.

Что делать. Лучшая профилактика такого состояния – не прогуливать уроки физкультуры и больше двигаться после уроков. Но если после занятий спортом головные боли повторяются регулярно – это повод обратиться к врачу.

Неудобная парта

Если ребёнок постоянно приходит из школы с головной болью, возможно, дело не в мышечном напряжении, а зрительном. Уточните, хорошо ли он видит, что написано на доске, или ему приходится щуриться, чтобы разглядеть буквы и цифры? Постоянное напряжение глаз может быть причиной головной боли.

Что делать. Проверить зрение. Возможно, окулист порекомендует пересадить ребёнка на первую парту или назначит лечение спазма аккомодации.

Накануне экзамена

У детей тоже бывают серьёзные переживания, которые влияют на напряжение всё тех же мышц головы и шеи. Поругались родители или сам поссорился с одноклассниками? А может быть, сильно понервничал перед экзаменом или пробным ЕГЭ? Проявляются эти волнения в виде головной боли.

Что делать. Стараться создавать ребёнку положительный эмоциональный фон. Повлиять на его взаимоотношения с друзьями у вас вряд ли получится, но кое-что сделать в ваших силах. Например, не надо выяснять отношения с домочадцами при ребёнке. Или нагнетать обстановку перед экзаменами.

С утра пораньше

Неудобная постель тоже может стать причиной головной боли напряжения. В этом случае ребёнок жалуется на неприятные симптомы с утра, едва открыв глаза.

Что делать. Проверьте, удобная ли у него кровать. Матрас не должен провисать, подушка должна быть не слишком высокой и не слишком жёсткой или мягкой. Если эти меры не помогают, обратитесь к врачу.

Слишком активные игры

Про возможную травму головы родители обычно думают в последнюю очередь. Между тем, если ваш ребёнок занимается спортом, эта причина – первое, что необходимо сразу выяснить. Такие виды спорта, как футбол, хоккей, фигурное катание, бокс, изначально предполагают возможность травмы головы. Хотя, конечно, удариться головой можно и во время обычной дворовой прогулки. Дети падают с горок и деревьев, катаясь на роликах и велосипедах. К сожалению, ребёнок не всегда может оценить тяжесть своего состояния. Ну упал, голова-то цела, сознание не терял – дети постарше о таком эпизоде родителям даже не скажут. Но симптомы такой травмы часто проявляются через несколько дней и как раз в виде головной боли.

Что делать. Расспросить с пристрастием, чтобы сразу исключить травму головы. Если падал, ударялся, кто-то сильно толкнул, упало что-то на голову, нужна консультация врача.

Следим за давлением?

Нужно ли ребёнку измерять давление? Можно, но необязательно. Если у него нет заболевания почек, сахарного диабета, показатели давления будут, скорее всего, в норме. У детей до 10 лет нормальным считается давление в диапазоне 100–115 на 60–70 мм рт. ст. После 10 лет нормы, как у взрослого: 115–120 на 70–80. Пульсовая разница должна составлять 30–40 мм.

Родителей часто пугает пониженное давление у ребёнка. Но если он бодр и весел, значит, это нормальное для него состояние. Если же он при этом жалуется на сонливость или апатию, можно дать ему сладкий чай. А вот от кофе лучше воздержаться. Вопреки стереотипам кофе не повышает давление, а учащает сердцебиение. Частота сердечных сокращений улучшает венозный отток, потому и головная боль проходит. Но ребёнку, как, впрочем, и взрослому, незачем «подгонять» сердечко.