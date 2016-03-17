ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Когда же свиньи будут реабилитированы?
В известной нам со школьных времен басне Ивана Андреевича Крылова «Свинья и дуб» Хавронья предстает олицетворением глупости и недальновидности, иными словами, это существо, подрывающее свое будущее благосостояние в погоне за сиюминутной выгодой. На самом же деле, свинья не только не вредит дубу, но, взрыхляя вокруг него землю, только помогает лучшему росту этого могучего дерева. К тому же рыхление почвы уничтожает вредителей и способствует сохранению почвенной влаги. Недаром, садоводы называют рыхление и перекопку земли «сухим поливом».
Как появился джип?
Джипы очень популярны во всем мире. Сегодня многие автолюбители могут с гордостью называться владельцами «вездеходов», способных без труда преодолевать полуметровые препятствия и подниматься по 60-градусному склону.
Первоначально джипы служили нуждам армии для перевозки военных и значились как «машины общего назначения» — по-английски «general purpose vehicle». Из начальных букв первых двух слов и пошло слово «джип».
Своим рождением он обязан крайней необходимости американской армии создать относительно небольшой универсальный автомобиль, необходимый для разведки и перевозки солдат по бездорожью.
«Родителем» джипа стал Карл Пробст из Детройта, приглашенный компанией «Бэнтэм». Но случилось так, что чертежи нового автомобиля были у Пробста выкрадены и переданы конкурентам — компаниям «Виллис-Оверленд» и «Форд». Таким образом, первенцами военных джипов стали виллисовский «Квод» и фордовский «Пигми». После начала второй мировой войны стали осуществляться крупные поставки этих машин как армии США, так и союзным армиям. Всего их было выпущено около 700 тысяч.
С 45-го года «Виллис» начал выпуск гражданских джипов. Их скорость достигала 100 км/час. Завоевав всеобщее признание, в 1949 году компания выпустила усовершенствованную 6-цилиндровую модель мощностью 72 лошадиные силы и приводом на 4 колеса. Именно эта модель, вмещающая 7 пассажиров, и положила начало современному «джипостроению».
Почему рыбы не могут дышать воздухом?
В одном кубометре воздуха кислорода содержится значительно больше, чем в кубометре воды. Поэтому рыбам, чтобы извлечь необходимый для дыхания кислород, приходится прогонять через жабры огромное количество воды. А, например, акулам вообще необходимо все время быть в движении, поскольку их относительно несовершенные жабры должны постоянно омываться водой. Так не проще ли было бы водяному «населению», время от времени высовываясь из воды, дышать воздухом, более насыщенным кислородом? Оказывается, нет. На открытом воздухе складки рыбьих жабр смыкаются и высыхают. Площадь поверхности становится недостаточной для извлечения из воздуха необходимого кислорода. Лишь очень немногие, так называемые двоякодышащие, рыбы приспособились к дыханию атмосферным воздухом.
Откуда родом "Царица ваз"?
Это единственное в мире произведение камнерезного искусства алтайских мастеров, созданное по рисунку архитектора А.И. Мельникова, весит 19 тонн.
В 1815 году на ревневской каменоломне обнаружили невероятно большой пласт зеленой яшмы. Для отделения от него огромных глыб в теплый период года мастера ручными бурами сверлили отверстия в пласте по линии желаемого откола. Зимой эти отверстия заливали водой, которая, замерзая, образовывала трещину. Выскребая лед и снова заливая ее водой, размер разлома увеличивали. Так продолжалось до тех пор, пока кусок камня сам не отваливался.
Именно от того пласта в 1819 году была отделена и поднята на землю глыба в 5,6 метра длиной. Управляющий Колывановской шлифовальной фабрикой Михаил Лаулин отписал Александру I об этом событии, предоставив рисунок камня. И вскоре из столицы поступил заказ на изготовление элипсовидной чаши с детальным чертежом и гипсовой моделью. Работы по ее изготовлению начались только в 1828 году. Сначала 230 рабочих обработали камень, освободив его от чужеродных пород, и спустя два года перетащили на специально сооруженные деревянные дровни. 567 бурлаков доставили эту глыбу на фабрику. Там в течение 14 лет резчики вручную обтесывали, шлифовали и наносили на чашу орнамент. К окончанию работы над ней был готов и постамент из другого куска яшмы. Высота вазы составила 2, а диаметр — 5 метров.
Так, спустя четверть века после находки повозка, запряженная 154 лошадьми, доставила чашу в Барнаул, а оттуда по реке Чусовой — в Санкт-Петербург. «Царице» долго не могли найти пристанища из-за ее размеров и веса. И только лишь в 1849 году силами 770 рабочих ее подняли с улицы в зал Нового Эрмитажа, где она стоит и поныне.
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