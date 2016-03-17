ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Джипы очень популярны во всем мире. Сегодня многие автолюбители могут с гордостью называться владельцами «вездеходов», способных без труда преодолевать полуметровые препятствия и подниматься по 60-градусному склону.

Первоначально джипы служили нуждам армии для перевозки военных и значились как «машины общего назначения» — по-английски «general purpose vehicle». Из начальных букв первых двух слов и пошло слово «джип».

Своим рождением он обязан крайней необходимости американской армии создать относительно небольшой универсальный автомобиль, необходимый для разведки и перевозки солдат по бездорожью.

«Родителем» джипа стал Карл Пробст из Детройта, приглашенный компанией «Бэнтэм». Но случилось так, что чертежи нового автомобиля были у Пробста выкрадены и переданы конкурентам — компаниям «Виллис-Оверленд» и «Форд». Таким образом, первенцами военных джипов стали виллисовский «Квод» и фордовский «Пигми». После начала второй мировой войны стали осуществляться крупные поставки этих машин как армии США, так и союзным армиям. Всего их было выпущено около 700 тысяч.

С 45-го года «Виллис» начал выпуск гражданских джипов. Их скорость достигала 100 км/час. Завоевав всеобщее признание, в 1949 году компания выпустила усовершенствованную 6-цилиндровую модель мощностью 72 лошадиные силы и приводом на 4 колеса. Именно эта модель, вмещающая 7 пассажиров, и положила начало современному «джипостроению».