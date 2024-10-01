Держись прямо. 4 совета ортопеда, как приучить ребёнка держать спину ровно

Заканчиваются летние каникулы, совсем скоро дети вернутся за школьные парты и по вечерам будут склоняться над домашкой. А родителей вновь начнёт беспокоить их осанка. Как приучить ребёнка держать спину ровно?

Наш эксперт — врач-травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Андрей Пантелеев.

Сутулость никого не красит, а балетная прямая спина у девочек, как и воинская выправка у парней, наоборот, и роста добавляет, и грации.

Спина как знак вопроса

Но, в отличие от родителей, ортопеды на неправильную осанку детей смотрят под другим углом.

Плохая осанка опасна тем, что может стать причиной нарушения баланса мышц, удерживающих позвоночник в вертикальном положении, и вызвать изменения его физиологических изгибов. В этом случае возрастёт риск не только травм, но и развития дегенеративных процессов, в частности остео­хондроза (преждевременного старения) позвоночника.

Неправильная осанка вызывает по­стоянное напряжение мышц шейного отдела, что приводит к сдавливанию сосудистых и нервных структур, нарушению кровоснабжения мозга. Ребёнок может испытывать хроническую головную боль и усталость, боль в разных отделах позвоночника, нередко нарушается сон.

Важно, чтобы школьник усвоил основные правила поддержания правильной осанки: голова должна располагаться по вертикальной линии над тазом, спина прямая, плечи слегка разведены, живот немного втянут. Как же добиться того, чтобы ребёнок стоял, сидел и ходил не горбясь?

4 совета ортопеда

Первый. Правильно организуйте ребёнку рабочее место. Ему должно быть удобно сидеть за столом, мышцы при этом не должны чрезмерно напрягаться.

Стул или кресло подбирайте по росту ребёнка. Колени школьника должны быть на уровне бёдер, спина немного наклонена вперёд. Мягкость сиденья не играет значительной роли, главное, чтобы оно было удобным.

Стол должен быть такой высоты, чтобы руки ребёнка свободно лежали на поверхности и сгибались в локтях под прямым углом.

Верхний край монитора компьютера должен быть на уровне глаз ребёнка.

Отрегулируйте яркость подсветки экрана компьютера. При слишком ярком свете дети редко моргают — развивается синдром сухого глаза.

Учебники поместите на подставку под небольшим наклоном вперёд.

Второй. Правильно подберите матрас и подушку в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка. После сна он должен чувствовать себя отдохнувшим, не ощущать дискомфорта в мышцах. Одному нужен матрас потвёрже, другому — помягче. Но спать на досках или на перине не показано никому.

Третий. Организуйте ребёнку активный досуг и ежедневные прогулки. Физиологические изгибы позвоночника формируются под воздействием физических нагрузок, поэтому активные игры и занятия спортом обеспечивают адекватный мышечный корсет. Даже простая зарядка поможет улучшить растяжку, расслабить мышцы шеи, плечевого пояса, грудного и поясничного отделов позвоночника. Наиболее полезно для здоровья позвоночника плавание, а курсы лечебной физкультуры позволят освоить упражнения для поддер­жания правильной осанки.

Четвёртый. Купите ортопедический корректор. Он поможет ребёнку привыкнуть дер­жать спину, сидя за партой. Но носить его можно не дольше 3 часов в день, по­скольку такое устройство снижает нагрузку на мышцы и при постоянном использовании только усугубит проблемы. Ношение корректора необходимо сочетать с физическими упражнениями, но лишь до тех пор, пока ребёнок не привыкнет самостоятельно следить за положением спины.