Родительский садизм

"У меня племянница рано начала говорить. А потом ее родители начали ругаться постоянно, посуду били при девочке, дрались. Отец орал на девочку, что только из-за неё терпит её мать-истеричку. По итогу в 3 года из-за этого племянница замолчала. Совсем замолчала.

Это детский мутизм. Отсутствие речи из-за стресса.

"В дело вмешалась бабушка, забрала девочку к себе, водила к специалистам. В результате ее усилий девочка снова заговорила, но стала заикаться и исправить это уже не получилось. Родители вроде тоже образумились, скандалить перестали, второго ребёнка родили. У мальчика проблем никаких не было и нет, хотя к сестре привязан безумно. Однако уже 28 лет племяшке. Умница, красавица, но так и осталась заикой."

Заикание это подавленный крик ребенка, крик о помощи. Когда мы ругаемся при ребенке или кричим не него, а ему запрещено кричать в ответ и порой даже плакать.

Такую же природу имеют детские тики. Я уже писала о мальчике, у которого развился нервный тик руки, потому что его били и в школе и дома, а он не умел, да и не имел права ответить. У этого мальчика рука дергалась во время тика так, как будто она хочет стукнуть и не может. Там напряжение в психике было таким, что я опасаюсь не стал ли он маньяком. Были у него такие тревожные признаки ( ссылка на эту историю внизу статьи.

Дорогие папы и мамы, как бы ни было вам самим плохо, нельзя ссориться при детях и нельзя бить детей и кричать на них. Последствия не предсказуемы.



Автор статьи семейный психолог Светлана Ященко