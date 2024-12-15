Так ломают нашу жизнь: из-за квадробоберов, родители боятся на новогодний карнавал наряжать детей в лисичек и мишуток!

Предновогодняя суета для родителей в эти дни усугубляется тенденциями уходящего года. Так, многие переживают: какой костюм приготовить для детей к новогоднему утреннику в детском саду или школе? Ведь в последние месяцы ходило немало разговоров о том, что не рекомендуется наряжать детей героями иностранных художественных произведений – Бэтменами, Русалочками, Человеками-Пауками и пр.Да и традиционные зайчики и лисички вызывают сомнение – на фоне возможного запрета квадробинга...

Надо сразу предупредить: рекомендации одевать детей на праздник исключительно героями русских сказок давали лишь особо ретивые власти отдельных регионов, а закон о запрете квадробинга до сих пор не принят. Однако слухами земля полнится, и даже слова зампреда Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова о том, что на утренники в садиках и на театральные кружки запрет распространяться не будет, наших сограждан не успокаивает.

– Сегодня разрешают, а завтра, может, уже запретят – лучше перестраховаться, – сетует мама дошкольника из Ленинградской области. – У сына с прошлого года остался костюм Гарри Поттера, он ему очень нравится и по размеру до сих пор подходит. Но я боюсь: вдруг потом скажут, что он пропагандирует чуждые ценности? Лучше выбрать что-нибудь другое, от греха… Вот только не знаю что? Наряд какого-нибудь Ивана-царевича очень сложно сделать своими руками, и обойдется он дорого. Илья Муромец? Тоже уж больно трудоемко: шлем непонятно как сделать, кольчуга опять же нужна... Я предложила сыну нарядиться Иванушкой-дурачком, но он обиделся и наотрез отказался.

– У нас в поселке родители решили не нарываться на неприятности и отказаться от костюмов медвежат или котят, – рассказывает мама из Тюменской области, которой надо отправить на праздник в подобающем виде сына и дочку 5-ти и 7-ми лет. – Мало ли что, сейчас квадроберов прямо-таки ненавидят, не знаю, правда, почему. Хотя костюм животного, конечно, сделать проще всего: хвост пришить к штанам, ушки на резинке и коготочки на варежки… Но в нашем поселке появились подростки, которые называют себя борцами с квадроберами, – вдруг побьют еще потом наших детей!

А в одном из садов Челябинска воспитатели посоветовали родителям одеть малышей на праздник в военную форму. Мол, и сшить несложно, и патриотично.

– Сказали, чтоб было разнообразнее, надо поделить – кто будет летчиком, кто танкистом, кто моряком... – делится одна из местных мам.

И все родители мальчиков дружно завидуют родителям девочек: их всегда можно нарядить традиционными снежинками, костюмы которых совсем несложно сделать с помощью блесток и мишуры. И девочкам нравится: платьица снежинок почти не отличаются от нарядов заморских принцесс.

А вот с мальчиками беда, никто не хочет быть Иваном-дураком, а на царевича или богатыря не у каждой семьи хватит денег.

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