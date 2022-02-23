Хочу успешного ребенка: 6 примеров, которые стоит давать своим детям

Вместо того чтобы учить английский или решать задачу по физике на завтра, ребенок зависает в социальных сетях? Прежде чем читать нотации, спросите себя: «А что делаю я сам? Берегу ли я свое время?»

С детства мы учим своих детей: время нужно использовать с умом. Но часто мы забываем о главном: если мы сами не выпускаем из рук пульт от телевизора, наши слова не приобретают никакой воспитательной силы.

Однако вопрос распределения времени — лишь один из пунктов, которым должен следовать современный человек, желающий двигаться вперед в собственном развитии.

Но не спешите записываться на семинары или тренинги по личностному росту. Сначала прочитайте рекомендации Олега Иванова, психолога, конфликтолога, руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов.

В последнее время в нашем обществе появилось осознание важности занятий собственным личностным ростом. Многочисленные семинары, тренинги, книги по популярной психологии — все это призывает нас развивать себя и свои таланты.

Однако никакой коуч не поможет нам, если мы не начнем уделять своему развитию время, которого в повседневной жизни нам почти всегда не хватает. Ведь мы совсем не бережем время. Нет у нас такой привычки, мы как-то не задумываемся о том, что время — ресурс невозобновляемый: каждая минута нашей жизни — единственная, неповторимая и никогда не вернется. И только от нас зависит, на что эта минута будет потрачена: на занятия спортом, чтение книг, сон, освоение новой профессии или на бессмысленные споры и щелканье телевизионным пультом.

С детства мы так часто слышим поговорку «Время — деньги», что давно не воспринимаем ее смысл.

А ведь время стоит денег в буквальном смысле: например, раскладывать пасьянс на компьютере вместо выполнения срочной работы; учить иностранный язык вместо ежепятничного отдыха в баре или многочасовых прогулок по торговым центрам в поисках того, на что бы еще потратить деньги.

Культура потребления заставляет нас все больше двигаться и все меньше задумываться о направлении этого движения и о его целях, все реже подводить его промежуточные итоги.

Кажется, что многие смирились с таким положением дел. А те, кто не смирился, не очень понимают, как выйти из этого замкнутого круга. Между тем нет ничего проще.

Вот очевидные правила для тех, кто хочет начать реально ценить свое время и двигаться вперед и вверх.

ПРАВИЛО 1. Перестать смотреть ТВ

Перестаньте смотреть телевизор. Навсегда. Первое время будет трудно, но вы справитесь. Выкидывать телевизор из окна или разбивать его битой все-таки не стоит. Вы можете оставить его у себя, но только для просмотра хороших фильмов. Если не уверены в своей силе воли, подарите его кому-нибудь или продайте…

Главное, чтобы в вашем доме больше не было телевидения.

Ведь если оно останется с вами, то рано или поздно вы обязательно обнаружите себя за просмотром чего-то безумного или невнятного — вроде бесконечных реалити-шоу о семейной жизни или инсценировок судебных процессов.

Позже вы поймете, что потратили на эту чушь огромное количество своего бесценного времени.

Но ваши дети вряд ли это осознают сами, они лишь позаимствуют у вас этот образ жизни.

ПРАВИЛО 2. Избавиться от мусора

Современное общество устроено так, что, сами того не желая, мы приобретаем и копим огромное количество ненужных нам вещей. То же самое происходит и с бессмысленной информацией, которую мы вынуждены усваивать и перерабатывать.

Выявите, что в вашей жизни является мусором. Избавляйтесь от того, что ровным счетом ничего не значит и что никогда не пригодится вам ни в повседневной, ни в интеллектуальной жизни.

Для самоорганизации, для развития нужно четко разделить для себя, что вам по-настоящему важно, а что всего лишь «жвачка для мозга». И заблокировать ненужное.

Выбросите мусор и не копите новый.

ПРАВИЛО 3. Выйти из зоны комфорта

Любое развитие возможно только там, где есть куда двигаться, а «в зоне комфорта» человеку двигаться не нужно — ему и так хорошо. А когда человеку хорошо, то и двигаться не хочется. По определению.

Кстати, выходить из зоны комфорта настоятельно рекомендуется именно для развития и самосовершенствования, а не для того, чтобы пособирать «японских чебурашек» в каком-нибудь очередном Pokemon Go.

Выходить через преодоление себя, своей лени, нерешительности, отчасти даже — трусости. Самый простой пример: пробежать лишний круг на стадионе, когда уже вроде как сделал дневную норму.

Потому что самая тяжелая нагрузка — всегда самая полезная.

Головному мозгу тоже нужна постоянная работа мысли, поэтому нагружайте себя полезной умственной работой. Тогда и ребенок со временем усвоит это правило и будет стремиться сделать чуть больше, чем просто домашнее задание.

Но это не значит, что совсем нельзя отдыхать, просто отдых тоже должен быть осознанным: один час сериала перед сном, а не весь сезон до утра.

ПРАВИЛО 4. Двигаться вперед

Жизнь — это движение вперед. Человеку важно не отставать. Как говорила Черная королева из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла: «Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать, по меньшей мере, вдвое быстрее!»

Античное правило Festina lente («Поспешай медленно») в случае личностного роста не работает.

Самый полезный урок для детей — это движение их родителей вперед!

Будь то изучение очередного иностранного языка или освоение новых рецептов выпечки.

ПРАВИЛО 5. Думать, а не разглядывать

Не стану спорить с тем, что появившееся у современного человека «клиповое» мышление (восприятие окружающей реальности как постоянно меняющихся картинок с обязательным саундтреком) помогает лучше справиться с ускорением темпа жизни, возрастанием потока информации, проблемой ее фильтрации и усвоения.

Однако в результате такого подхода человек перестает воспринимать мир целостно, понимать связь фактов, событий, поступков, мыслей.

Теряется не только способность к анализу и выстраиванию логических цепочек, теряется сам навык думать.

Любая проблема сводится к «комиксу» — так проще и нагляднее. Этот же способ поверхностного мышления у взрослых копируют их дети. А потом родители удивляются, почему ребенок не способен выявить простейшие причинно-следственные связи.

Настоящее, а не мнимое («клиповое») решение проблемы требует глубокого погружения в нее. А для погружения в тему нужны самоорганизованность и серьезные усилия над собой.

Сначала это будет нелегко, но, приучив себя анализировать ситуации, вы выйдете на новые уровни развития личности.

ПРАВИЛО 6. Отказаться от лишних слов и споров

Пора научиться уходить от общения с ненужными людьми и от любых бесполезных и праздных споров. Нужно стараться занять такую позицию, находясь на которой нет нужды кому-то что-то доказывать.

Оппоненту же следует дать понять, что ему вас не переубедить. В этом случае исчезает интерес к спору, необходимость в нем участвовать.

Этому научите и своего ребенка. Конечно же, с помощью своего личного примера.

Так вы сохраняете драгоценные время, силу и энергию для того, чтобы двигаться вперед. И вверх.

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