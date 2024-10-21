Восточные гренки

Если у вас намечаются дружеские посиделки, то попробуйте удивить гостей этими необычными гренками.

Они хорошо подойдут под пиво и другие напитки, их охотно едят дети. Сколько бы вы их ни сделали, тарелка очень быстро опустеет. Приятного аппетита!

Для приготовления гренок нужно взять лист армянского лаваша, крабовые палочки, мягкий плавленый сыр (у меня «Сливочный»), зелень укропа, яйца, муку пшеничную, масло подсолнечное дезодорированное и чеснок.

Фото 1

Крабовые палочки освободить от целлофановой упаковки и мелко нарезать.

Фото 2

Дольки чеснока очистить от сухой оболочки и натереть на мелкой тёрке.

Фото 3

Сыр выложить в миску и добавить к нему чеснок.

Фото 4

Массу хорошо вымешать.

Фото 5

Зелень укропа вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать.

Фото 6

Лаваш разрезать на 4 равных прямоугольника (сложить пополам, разрезать, а затем каждую половинку снова сложить пополам и разрезать). На один пласт намазать плавленый сыр.

Фото 7

Сыр посыпать зеленью укропа.

Фото 8

Сверху покрыть крабовыми палочками.

Фото 9

Палочки закрыть вторым пластом лаваша.

Фото 10

Повторить заполнение начинкой на втором и третьем пластах. Окончательно закрыть четвертым пластом и прижать.

Фото 11

Острым ножом разрезать полученный брикет на небольшие кусочки.

Фото 12

К яйцам добавить муку.

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Массу слегка взбить.

Фото 14

Полуфабрикаты гренок обильно обмакнуть в яичную массу и обжарить на масле с двух сторон до подрумянивания.

Фото 15

Приятного аппетита!

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