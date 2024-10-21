Восточные гренки

Ингредиенты
Армянский лаваш – 1 шт;
Мягкий плавленый сыр «Сливочный» – 200 грамм;
Чеснок – 3 дольки;
Крабовые палочки – 100 грамм;
Зелень укропа – 0, 5 пучка;
Масло подсолнечное дезодорированное – 3 ст. ложки;
Яйца куриные – 2 шт;
Мука пшеничная – 1 ч. ложка.
- 272 кКал
- 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Если у вас намечаются дружеские посиделки, то попробуйте удивить гостей этими необычными гренками.
Для приготовления гренок нужно взять лист армянского лаваша, крабовые палочки, мягкий плавленый сыр (у меня «Сливочный»), зелень укропа, яйца, муку пшеничную, масло подсолнечное дезодорированное и чеснок.
Крабовые палочки освободить от целлофановой упаковки и мелко нарезать.
Дольки чеснока очистить от сухой оболочки и натереть на мелкой тёрке.
Сыр выложить в миску и добавить к нему чеснок.
Массу хорошо вымешать.
Зелень укропа вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать.
Лаваш разрезать на 4 равных прямоугольника (сложить пополам, разрезать, а затем каждую половинку снова сложить пополам и разрезать). На один пласт намазать плавленый сыр.
Сыр посыпать зеленью укропа.
Сверху покрыть крабовыми палочками.
Палочки закрыть вторым пластом лаваша.
Повторить заполнение начинкой на втором и третьем пластах. Окончательно закрыть четвертым пластом и прижать.
Острым ножом разрезать полученный брикет на небольшие кусочки.
К яйцам добавить муку.
Массу слегка взбить.
Полуфабрикаты гренок обильно обмакнуть в яичную массу и обжарить на масле с двух сторон до подрумянивания.
Приятного аппетита!
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