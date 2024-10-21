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Восточные гренки

Ингредиенты

Армянский лаваш – 1 шт;

Мягкий плавленый сыр «Сливочный» – 200 грамм;

Чеснок – 3 дольки;

Крабовые палочки – 100 грамм;

Зелень укропа – 0, 5 пучка;

Масло подсолнечное дезодорированное – 3 ст. ложки;

Яйца куриные – 2 шт;

Мука пшеничная – 1 ч. ложка.

  • 272 кКал
  • 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

 Если у вас намечаются дружеские посиделки, то попробуйте удивить гостей этими необычными гренками.

Они хорошо подойдут под пиво и другие напитки, их охотно едят дети. Сколько бы вы их ни сделали, тарелка очень быстро опустеет. Приятного аппетита!

 

Для приготовления гренок нужно взять лист армянского лаваша, крабовые палочки, мягкий плавленый сыр (у меня «Сливочный»), зелень укропа, яйца, муку пшеничную, масло подсолнечное дезодорированное и чеснок.

 

Ингредиенты для восточных гренок
Фото 1

 

 

Крабовые палочки освободить от целлофановой упаковки и мелко нарезать.

 

Крабовые палочки
Фото 2

 

 

Дольки чеснока очистить от сухой оболочки и натереть на мелкой тёрке.

 

Чеснок
Фото 3

 

 

Сыр выложить в миску и добавить к нему чеснок.

 

Сыр с чесноком
Фото 4

 

 

Массу хорошо вымешать.

 

Начинка для восточных гренок
Фото 5

 

 

Зелень укропа вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать.

 

Зелень укропа
Фото 6

 

 

Лаваш разрезать на 4 равных прямоугольника (сложить пополам, разрезать, а затем каждую половинку снова сложить пополам и разрезать). На один пласт намазать плавленый сыр.

 

Лаваш смазать сыром
Фото 7

 

 

Сыр посыпать зеленью укропа.

 

Посыпать укропом
Фото 8

 

 

Сверху покрыть крабовыми палочками.

 

Добавить крабовые палочки
Фото 9

 

 

Палочки закрыть вторым пластом лаваша.

 

Укрыть лавашем
Фото 10

 

 

Повторить заполнение начинкой на втором и третьем пластах. Окончательно закрыть четвертым пластом и прижать.

 

Еще один слой лаваша с начинкой
Фото 11

 

 

Острым ножом разрезать полученный брикет на небольшие кусочки.

 

Разрезать лаваш
Фото 12

 

 

К яйцам добавить муку.

 

Яйца с мукой
Фото 13

 

 

Массу слегка взбить.

 

Яичная смесь
Фото 14

 

 

Полуфабрикаты гренок обильно обмакнуть в яичную массу и обжарить на масле с двух сторон до подрумянивания.

 

Гренки по-восточному
Фото 15

 

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт восточных гренок
Фото 16

 

 

Гренки по восточному
Фото 17

 

 

Восточные гренки, рецепт с фото
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