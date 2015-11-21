Как говорить с детьми о терроризме

Детские психологи — о том, как помочь детям сохранить позитивный взгляд на мир
За последние десять лет мы утратили ощущение безопасности собственной жизни. Едва ли не каждая неделя приносит с собой годовщину теракта, хронику которого средства массовой информации раз за разом восстанавливают с пугающими подробностями. Печальный календарь продолжает пополняться: информация о новых взрывах или захватах заложников попадает в каждый дом, где включен телевизор, работает радио или подключен к Интернету компьютер. Полностью оградить от нее детей невозможно, да и едва ли нужно: лишая их права знать о том, что происходит вокруг, мы рискуем не только создать у них искаженную картину мира, но и подвергаем их жизнь потенциальному риску.
Телевизор формирует вторичные жертвы
Вскоре после «Норд-Оста» многие родители жаловались на то, что у детей нарушились сон и аппетит, появились ночные страхи. Эти дети не были свидетелями или жертвами теракта – они лишь наблюдали за развитием событий по телевизору и стали их вторичными жертвами.
Разум против страха
Важно дать понять ребенку, что террористов мало – несравнимо меньше, чем обычных людей, уверен детский психолог Александр Венгер. И их действия нацелены не на него.
Ребенку важно объяснить: для того чтобы запугать нас, террористы выбирают особые места и даты, а на самом деле количество людей, которые страдают в результате взрывов или захвата заложников, несопоставимо с количеством тех, кто гибнет, к примеру, в автокатастрофах. Но при этом никто не боится ездить в автомобиле или в автобусе. Если мы разумные люди, то пристегиваемся и не садимся в машину к пьяному водителю. Иными словами, хорошо, если ребенок как можно раньше осознает, что для собственной безопасности необходимо соблюдать определенные правила, и в большинстве случаев этот принцип работает и по отношению к террористам.
Источник: Psychologies
Свежие комментарии