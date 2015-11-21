Как говорить с детьми о терроризме

За последние десять лет мы утратили ощущение безопасности собственной жизни. Едва ли не каждая неделя приносит с собой годовщину теракта, хронику которого средства массовой информации раз за разом восстанавливают с пугающими подробностями. Печальный календарь продолжает пополняться: информация о новых взрывах или захватах заложников попадает в каждый дом, где включен телевизор, работает радио или подключен к Интернету компьютер. Полностью оградить от нее детей невозможно, да и едва ли нужно: лишая их права знать о том, что происходит вокруг, мы рискуем не только создать у них искаженную картину мира, но и подвергаем их жизнь потенциальному риску.

Ребенку, как и взрослому, жить в неспокойном мире тяжело: пугающая информация заставляет нас остро ощущать собственную уязвимость, некоторые начинают бояться реальности, прятаться от нее. Однако для детей и подростков вопрос стоит еще более остро: они испытывают жизненную потребность в импульсах для развития, источником которых служит окружающий мир. Если же мир начинает восприниматься лишь как средоточие угрозы, то все когнитивные силы ребенка будут расходоваться не на познание и осмысление действительности, а на защиту от нее. Страх перед реальностью может стать препятствием на пути их взросления и развития. Страх перед реальностью может стать препятствием на пути их взросления и развития.

Телевизор формирует вторичные жертвы

Вскоре после «Норд-Оста» многие родители жаловались на то, что у детей нарушились сон и аппетит, появились ночные страхи. Эти дети не были свидетелями или жертвами теракта – они лишь наблюдали за развитием событий по телевизору и стали их вторичными жертвами. «Наибольший вред способны нанести теленовости», — говорит детский психолог Елена Морозова. Ребенку трудно абстрагироваться от видеоряда и знать границу между тем, что он видит на экране, и своей повседневной жизнью. Поэтому в особенно острые моменты не стоит смотреть информационные телепрограммы вместе с детьми.

Разум против страха

Важно дать понять ребенку, что террористов мало – несравнимо меньше, чем обычных людей, уверен детский психолог Александр Венгер. И их действия нацелены не на него.

Ребенку важно объяснить: для того чтобы запугать нас, террористы выбирают особые места и даты, а на самом деле количество людей, которые страдают в результате взрывов или захвата заложников, несопоставимо с количеством тех, кто гибнет, к примеру, в автокатастрофах. Но при этом никто не боится ездить в автомобиле или в автобусе. Если мы разумные люди, то пристегиваемся и не садимся в машину к пьяному водителю. Иными словами, хорошо, если ребенок как можно раньше осознает, что для собственной безопасности необходимо соблюдать определенные правила, и в большинстве случаев этот принцип работает и по отношению к террористам.

Источник: Psychologies