Частный детский сад: как выбрать

Какой садик присмотрели для дочки Навального, двойняшек Пугачевой и сына музыканта Бутмана

Это продолжение статьи «Выбираем правильный детский сад ребенку».

Частные детские сады часто размещаются в типовых зданиях детского сада или в других нежилых помещениях, соответствующих нормам и стандартам детского учреждения. У них есть, как правило, своя огороженная территория для прогулок, залы для физкультуры.

Вальдорфские садики

Плюсы:

Домашняя обстановка. Это во всем: и в здоровом и вкусном питании (продукты приносят сами родители, почти все – фермерское), и в обращении к воспитателям (не Мария Ивановна, а тетя Маша), и в разновозрастной группе как аналог большой семьи (дети от 3 до 7 лет)

Несмотря на полные группы из 25 человек, детям уделяется больше внимания по сравнению с государственным садиком. На 8 детей приходится 1 взрослый

Детям прививают любовь к труду. Они учатся готовить (каждую пятницу дети пекут печенье), шить, убираться, строгать, пилить, прибивать гвозди в столярной мастерской, сажать растения

Развивают фантазию: в садике полностью отсутствуют игрушки. Приходится включать воображение и играть с шишками, палками, чурбачками и камешками. ухаживать и помогать младшим Приходится включать воображение и играть с шишками, палками, чурбачками и камешками. ухаживать и помогать младшим

Развивают эмоциональный интеллект. Это практически единственные садики из всех существующих, которые делают акцент на эмпатии и межличностных отношениях

Минусы:

Высокая стоимость. Например, в «Пути зерна» оплата в месяц составляет за неполный день около 22 000, а за полный – 27 000 рублей

Высокая включенность родителей в жизнь детского сада. Это ежемесячные собрания с обязательным элементом рукоделия, посильная помощь в уборке, обустройстве территории садика

Вальдорфская система основана на религиозной доктрине – антропософии. Это проявляется, к примеру, в традиционной песенке перед каждой едой, в которой по-язычески благословляется еда и благодарятся солнце и земля, или в некоторых праздничных действах, к примеру, праздник «рождественской спирали». Насколько ярко будет выражена антропософия, в каждом конкретном саду зависит от самого воспитателя

Вальдорфцы выступают против раннего развития интеллекта, поэтому в саду не учит читать, писать, считать

Частные детские сады на базе развивающих центров

Плюсы:

Родители имеют право влиять на учебный процесс: могут присутствовать на занятиях, можно обсуждать варианты питания ребенка

Маленькое число детей в группе – 10-12 человек

Минусы:

Высокая оплата за посещение

Насыщенная программа развития с упором на интеллектуальное развитие. Занятия делятся на отдельные предметы, которые ведут учителя-предметники, как в школе. К основной оплате за детский сад приходится дополнительно оплачивать кружки, дополнительные занятия

Во многих частных детских садах существует так называемый «вступительный взнос», равный двухмесячной оплате за сад и не возвращаемый родителям, даже если малыш ходил в сад всего неделю.

Обычно нет перерасчета за дни пропусков по болезни или он условный

Известный российский музыкант и саксофонист Игорь Бутман: «…осенью мы отдадим его (Макса) в частный детский сад неподалеку от нашего дома. Ведь сейчас он практически лишен общения с маленькими детьми…В этом садике не требуют жестко, чтобы ребенок приходил в группу в 8.30 и покидал территорию в 17 часов. Сориентируемся по обстановке. Но я не думаю, что Марк с трудом адаптируется к детскому коллективу, ведь с 2 лет мы водим его в детский центр на групповые развивающие занятия для малышей» Источник



Выбираем правильный детский сад ребенку →

Монтессори-сады

Плюсы:

Формируется самостоятельность. Ребенок сам выбирает дидактический материал и продолжительность занятий, развивается в собственном ритме. Учитель не ведет ребенка, а сам идет за ним

Способствует сенсорному развитию. Создана «правильная развивающая среда», которая содержит огромное количество предметов для сенсорных впечатлений, которые являются естественной потребностью ребенка. Это мелкие бусинки, крупные кубики, шершавая, гладкая поверхность игрушек. Ребенок переливает и пересыпает сыпучие предметы, жидкости в самых разнообразных вариантах.

Группы разновозрастные: детям помладше есть за кем «тянуться»

Минусы:

Высокая оплата за посещение. Вилка цен за полный день может быть от 40 000 до 75 000 рублей

Нет музыкальных занятий

Формируют реалистичный взгляд на мир. Детям не читают сказки, только реалистичные рассказы о животных, транспорте, природе

Нет кукол, театральных постановок

Не способствует социализации: каждый ребенок занят своим «делом»

Языковые сады

Плюсы:

Ребенок свободно овладевает иностранным языком или сразу несколькими

Уважительная, доброжелательная обстановка

Возможность познакомиться с культурой и менталитетом страны изучаемого языка

Минусы:

У ребенка неминуемо возникают проблемы с русским языком. Дети билингвы обычно начинают говорить позже одноязычных детей. По отзывам родителей, ни один из языков в конечном итоге не становится родным. Возникают проблемы с грамматикой русского языка

Так как в садах используется метод «полного погружения»: дети на русском не говорят, а на английском еще не могут. Возникают сложности с общением и игрой

Учеба в ущерб играм и прогулкам, что соответствует британской образовательной программе. Свободной игре выделено всего 30 минут в день. Отсутствуют сюжетно-ролевые игры. С пяти лет дети начинают осваивать школьную программу, так как в Британии дети идут в первый класс в 5 лет. В то время, как с точки зрения, особенностей психофизиологии дошкольников, ведущая деятельностью в 5-6 лет должна быть игровая

Высокая оплата. Один из самых известных трехъязычных садиков Petit Cref стоит от 34 000 до 75 000 до рублей в месяц

Певица Алла Пугачева открыла свой трехъязычный детский сад Family club для детей от 2,5 до 7 лет, куда планирует отдать в будущем своих двойняшек Лизу и Гарри. Занятия проходят только на английском языке с носителем. Занятия общеразвивающие, творческие. Два раза в неделю французский язык, также с носителем, и русский язык с логопедом. Также преподаются основы ботаники, биологии, географии, математики и танцы.

Семейный или домашний детский сад

Воспитателями семейных дошкольных групп становятся многодетные мамы, которые воспитывают своих детей дошкольного возраста (не менее трех) и могут взять еще 1-2 чужих детей. Располагаются они, как правило, в двух и трехкомнатных квартирах, обычно на цокольных или 1-х этажах жилых домов. Создать семейный детский сад может любой из родителей в многодетной семье. Образование никакое для этого не требуется, жилищных условий специальных тоже быть не должно, единственным условием является наличие трех дошкольников в семье от 2 месяцев до 7 лет. Сады такого типа обычно расположены в квартирах, специально оборудованных под нужды детей. Чаще всего в таком учреждении три комнаты: игровая, спальня и комната для занятий.

Плюсы:

Небольшая наполняемость – 3-5 человек

Близость к дому

Домашняя обстановка близкая к семейной

Есть возможность оставить ребенка на выходные, на ночь и даже в некоторых случаях на все лето

Минусы: