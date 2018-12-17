Пирог "Пористый шоколад"

Ингредиенты:

Масло сливочное — 100 г

Шоколад темный — 200 г

Молоко (холодное) — 200 мл

Сахар — 0,5 стак.

Какао-порошок — 2 ст. л.

Крахмал картофельный — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода пищевая — 0,5 ч. л.

Сок лимонный — 1 ч. л.

Мука — 1 стак. (с горкой)

Ванилин — по вкусу

Сгущенное молоко — 300 г

Приготовление:

1. Положите в кастрюлю масло и шоколад. Новости СМИ2

2. Смешайте сахар и какао. Положите в массу и перемешайте.

3. Постоянно мешая, медленно влейте молоко, перемешайте и снимите с плиты. Остудите до теплого состояния.

4. Смешайте муку, разрыхлитель, ванилин, крахмал.

5. Всыпьте в шоколадную массу и перемешайте.

6. Погасите соду в лимонном соке и добавьте в тесто, перемешайте. Переложите в смазанную маслом форму. Выпекайте в горячей духовке при 180 °С в течение 25 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Лариса Трямкина



