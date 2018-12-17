Пирог "Пористый шоколад"

Ингредиенты:
Масло сливочное — 100 г
Шоколад темный — 200 г
Молоко (холодное) — 200 мл
Сахар — 0,5 стак.
Какао-порошок — 2 ст. л.
Крахмал картофельный — 1 ст. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Сода пищевая — 0,5 ч. л.
Сок лимонный — 1 ч. л.
Мука — 1 стак. (с горкой)
Ванилин — по вкусу
Сгущенное молоко — 300 г
Приготовление:
1. Положите в кастрюлю масло и шоколад.
2. Смешайте сахар и какао. Положите в массу и перемешайте.
3. Постоянно мешая, медленно влейте молоко, перемешайте и снимите с плиты. Остудите до теплого состояния.
4. Смешайте муку, разрыхлитель, ванилин, крахмал.
5. Всыпьте в шоколадную массу и перемешайте.
6. Погасите соду в лимонном соке и добавьте в тесто, перемешайте. Переложите в смазанную маслом форму. Выпекайте в горячей духовке при 180 °С в течение 25 минут.
Приятного аппетита!
Автор: Лариса Трямкина
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