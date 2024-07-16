5 «нельзя» при боли в животе

Сколько ни твердят педиатры простую истину – появились жалобы, не занимайтесь самолечением, обратитесь сразу же к доктору, – ежедневно мамы и папы пытаются лечить детей сами, опираясь на советы окружающих.
В этой статье хотелось бы рассказать об основных и самых, пожалуй, распространенных неправильных, а местами – и небезопасных – советах по лечению живота.
Вредный совет No 1. Марганцовка — старый и надежный способ лечения живота
Марганцовка дома есть? Розовый раствор сделайте и пусть выпьет. Заодно промывание желудка
Что происходит по факту? Да, основные симптомы отравления прекращаются, но вместе с тем останавливается и выведение токсинов и шлаков. Ведь, что такое диарея и тошнота? Это защитная реакция организма, его попытка избавиться от того, что его отравляет. Если мы тормозим этот процесс марганцовкой или другими подобными препаратами, то мы мешаем самой природе. Токсины не выводятся, тяжесть отравления или инфекции нарастает.
Но и это еще не все. Марганцовка может вызывать ожоги слизистой, причем весьма серьезные. Даже младенцев купать можно только в очень слабом растворе и крайне осторожно, а уж «заливать» ее внутрь я бы не рекомендовала ни при каких обстоятельствах.
Вредный совет No 2. Даже с больным животом ребенок должен есть, иначе откуда у него возьмутся силы
Это, конечно, самый распространенный бабушкин совет. Ребенок должен есть всегда, пусть немного, пусть бульончика, пусть булочку, но – обязательно. И начинаются мучения – и для взрослых, готовящих новые и новые блюда, и для детей, у которых на самом деле ни сил, ни желания потреблять пищу нет и быть не может. Все ресурсы организма больного ребенка сосредоточены лишь на одном процессе – борьбе с болезнью.
Вредный совет No 3. Если малыша рвет, не нужно давать ему пить воду, пока живот не успокоится
Некоторые мамы, наученные опытными подругами, совершают страшную ошибку – во время рвоты не дают ребенку воду, объясняя это боязнью нового эпизода. Малыш не может выпить даже полстакана воды, его сильно тошнит, зачем издеваться над ребенком?
Регидроном поить нужно обязательно. Он минерально-солевой недостаток восполняет
Чтобы не спровоцировать очередной приступ рвоты, важно не отказываться от воды, а правильно ее пить – медленно и понемножку. Раз в 3-4 минуты мы даем ребенку одну чайную ложку воды или регидрона – специального раствора, который содержит соли, ведь с рвотой ребенок теряет не только воду, но и электролиты. Это мы делаем без остановки.
Если кроха чувствует себя лучше, сокращаем промежутки до 2-3 минут, но без перерыва. Если же вы видите, что ребенок теряет больше, чем успевает получить, срочно вызывайте скорую помощь. Доктор может поставить капельницу, восстанавливающую и соли, и жидкость, благодаря чему ребенок почувствует себя значительно лучше.
Вредный совет No 4. Если у вас есть животные, обязательно пейте противоглистные препараты раз в полгода
К сожалению, этот весьма вредный совет дают не только опытные родственники и подруги, но и некоторые педиатры и медсестры.
Если в доме есть животные, особенно которые ходят на улицу, раз в год всем надо от глистов пить лекарства
Если дома есть собака или кошка, если малыш любит играть в песочнице, если он иногда тянет пальцы в рот, значит, у него могут быть глисты. Да что там могут – точно есть! Поэтому нет смысла в анализах, нужно как можно скорее назначать лечение.
В настоящее время диагностика не представляет никаких проблем. Можно обойтись соскобом и анализом крови на антитела к паразитам. Если они выявят проблему, то тогда уже стоит назначать детям противопаразитарные средства.
Вредный совет No 5. Грелка от боли в животе — верный способ
Грелка не только не друг, она еще и врагом может стать, поэтому ни в коем случае не используйте ее, если ребенок пожаловался на боль в животе. В ряде случаев, например, при аппендиците грелка ускорит развитие воспалительного процесса и разрыва аппендикса, а это в свою очередь чревато опаснейшим состоянием – перитонитом.
Таким образом, как и в любой другой ситуации, я настоятельно рекомендую всем родителям: если ребенка будут беспокоить боли в животе, не надо ставить диагноз самостоятельно – сразу же обратитесь к врачу.
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