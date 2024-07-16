5 «нельзя» при боли в животе

Это, конечно, самый распространенный бабушкин совет. Ребенок должен есть всегда, пусть немного, пусть бульончика, пусть булочку, но – обязательно. И начинаются мучения – и для взрослых, готовящих новые и новые блюда, и для детей, у которых на самом деле ни сил, ни желания потреблять пищу нет и быть не может. Все ресурсы организма больного ребенка сосредоточены лишь на одном процессе – борьбе с болезнью.