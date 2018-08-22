Угроза из Сети. Как уберечь детей от опасностей в интернете?

Мало кто задумывается о возможных последствиях неудачно написанной фразы, выложенных в соцсетях фотографиях или видеороликах.

На днях суд отпустил из СИЗО 18-летнюю Аню Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, обвиняемых в создании экстремистского сообщества, под домашний арест. Новости СМИ2

Интернет, всевозможные чаты и группы в социальных сетях для подростков сегодня способ весело провести время, найти друзей. И мало кто из них задумывается о возможных последствиях неудачно написанной фразы, выложенных про себя фото или видео. Пока не впутается в неприятную историю.

Как уберечь своего ребёнка и сделать так, чтобы он, общаясь в соцсетях, не оказался втянутым в опасную ситуацию?

Рассуждает доцент департамента психологии НИУ «ВШЭ» и кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт Елена Чеботарёва.

— Особенность подросткового возраста в том, что в это время дети очень зависимы от сверстников — их мнения, отношения, да и вообще легко поддаются на любые эмоционально заряженные вещи, подвластны влиянию незнакомых или малознакомых людей и проявляют сильный негативизм по отношению близким взрослым и учителям. К сожалению, этим часто пользуются. Так было во все времена, а с появлением интернета стало ещё более распространено. Любой здравомыслящий взрослый понимает, что не стоит всерьёз воспринимать то, что дети пишут в соцсетях. И, конечно, порядочный человек не воспользуется тем, что ребёнок написал о себе (а писать подростки могут совершенно не то, что собираются делать!) или выложил личное фото, не будет устраивать из этого провокации. Но понятно, что мерзавцы найдутся всегда. Поэтому родителям важно учить ребёнка безопасному поведению в Сети.

И первое и главное условие для этого —поддерживать с ребёнком хороший контакт: интересоваться его жизнью, увлечениями, находить время для совместного проведения досуга. Когда такой контакт есть, то всегда можно заметить, если с ребёнком происходит неладное, что-то волнует, беспокоит и т.д. Когда есть контакт, есть и больше совместных разговоров, и значит, можно быстрее «отловить» и подкорректировать его какие-то детские наивные суждения. Вообще, когда родители больше разговаривают с детьми, то на них меньше влияют посторонние люди.

Объясняйте детям на конкретных примерах, что бывает с теми, кто неосторожно ведёт себя в соцсетях. Со старшими подростками можно вести такой диалог: «Как ты думаешь, отчего такое могло произойти с этими людьми? Я не понимаю, как эти ребята могли на подобные провокации поддаться?». Можно задавать вопросы типа: «А что ты думаешь про твоих друзей и знакомых — как бы они себя в таких ситуациях повели?». Или: «Как ты относишься к тому, что твои сверстники делают в соцсетях? Что они сами про это говорят?». С маленькими детьми, конечно, будет сложнее обсуждать, что они думают. Им просто нужно рассказывать, что многие вещи в интернете — это не совсем игрушки, что у этих «игрушек» бывают какие-то более серьёзные последствия. Потому что далеко не все люди в интернете просто развлекаются. Некоторые делают это со злым умыслом. Для младших школьников будут действенны простые инструкции, четко продуманные родителями, в зависимости от того, чем их ребенок обычно занимается в интернете.

Почему лучше приводить примеры про других? Про себя ребёнку говорить неловко или страшно. Обсуждая незнакомых людей, ситуации, в которые они попали, просто скажите, как это важно. Спросите у ребёнка, что он думает про них. Озвучьте своё мнение. То есть нужно всеми доступными способами пытаться донести: то, что они делают в интернете — это уже не только их личная жизнь, она вполне себе общественная, и потому у нее могут быть не всегда приятные последствия.

Старайтесь соблюсти меру между запугиванием, устрашением и разумной осторожностью, предупреждением об опасности. Не стоит излишне нагнетать обстановку («Смотри, вокруг одни негодяи, преступники, верить никому нельзя!»). Дети очень хорошо чувствуют, когда взрослые говорят правду и по делу, а когда начинают придумывать и подтягивать факты под нужные аргументы. Убеждать нужно реальными аргументами, а не эмоциональным напором.

Что делать, если у вас не сложились доверительные отношения с ребёнком, когда он мог бы всем делиться с родителями, но есть опасения, что происходит что-то не то? Попросите ребёнка прямо при нём показать, в каких группах он состоит и с кем общается. Сразу предупредите подростка, что вы не станете читать, что он пишет. Просто скажите, что хотите посмотреть, кто у него в контактах, что это за люди («А знаешь ли ты, что за этой вывеской может скрываться совершенно другой человек, совсем не тот, за кого себя выдаёт?»). Следить за ребёнком, взламывать его аккаунты и втайне читать личную переписку — последнее дело. Когда это всплывет, будет очень много недоверия, обиды, и ребёнок еще больше закроется.

Поговорите о том, какую личную информацию не стоит выкладывать на своей страничке. Детям сложно представить масштабы и скорость распространения информации в интернете. Им кажется, что фото, которое они выкладывают, смотрят только те, для кого они его выкладывают. Им зачастую сложно осознать, что информация о себе, которую они «пускают» в Сеть, становится достоянием миллионов, живёт своей жизнью. Можно попробовать задать такие вопросы: «Ты хотел, чтобы к тебе в дом приходили все, кто захочет прийти, а не те, кого ты хотел бы видеть? Если нет, то, может быть, не стоит публиковать все фотографии, может быть, стоит посмотреть на них глазами чужого человека?». Увы, подростки часто не понимают, что если они обращаются к кому-то в интернете, то увидеть это может не только тот, к кому они обращаются. И смогут ли написанное правильно интерпретировать те, кто его совсем не знает? А если домыслят, используют в своих целях? Не все же хотят только добра. Впрочем, это всё тоже довольно абстрактные вещи, которые трудно доходят для 12-16-летних. Чтобы конкретизировать, попробуйте вместе посмотреть какие-то странички других людей. Или спросить у ребёнка: «Тебе не кажется что-то странным на других страничках? Давай посмотрим, что здесь не так, почему это ненормально? Ты делаешь что-нибудь похожее или нет?».

Что бы ни происходило в ваших отношениях, старайтесь поддерживать в ребёнке уверенность: когда ему будет плохо, когда он впутается в неприятности, вы ему всегда поможете. Что бы ни случилось, будете на его стороне. Важно, чтобы ребёнок мог в первую очередь прийти к родителям и сказать, что его что-то беспокоит, что он чего-то боится. Очень часто дети попадают в беду, потому что боятся признаться родителям, что у них случилось что-то плохое. Чем строже родители, тем больше дети от них скрывают. А когда они подозревают, что делают что-то неправильно, то бегут за помощью и советом к чужим людям. И нет никакой гарантии, что там его научат хорошему.

Запрещать и наказывать бессмысленно. Чем больше запретов, тем выше риск того, что ребёнок впутается в нехорошую историю. Ведь он всё равно найдёт способ обойти запреты, всё равно найдёт возможность общаться в соцсетях. Поэтому лучше обучить его, как это делать безопасно.