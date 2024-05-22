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ЕГЭ для мам. Как поддержать ребенка во время экзаменов

Вам уже не до сна? Ещё бы! Чем ближе конец учебного года, тем больше волнуются родители, ведь впереди выпускные экзамены — первое по-настоящему серьёзное испытание для подросших чад. Как сохранить самообладание и настроить ребёнка на нужный лад?

Наш эксперт — сертифицированный тренер PCM, психолог, коуч Анна Мусаханова.

Чтобы поддержать ребёнка, сохранив при этом добрые отношения с ним, учитывайте тип личности подростка и следуйте нашим рекомендациям.

Совет 1. Сначала решите свои психологические проблемы. Не стоит пытаться поддерживать и вселять уверенность в ребёнка, пока не разберётесь со своими страхами и тревогами. Позитивное, устойчивое состояние родителя — точка опоры для подростка. Если вы контролируете своё поведение, свои высказывания, это передаётся и ему.

Совет 2. Проанализируйте свои ожидания. Самые большие стрессы возникают, когда не реализуются надежды. Спросите себя: что самое ужасное может произойти, если ребёнок провалит экзамен или сдаст его не так, как хотелось бы? Ответив, вы поймёте, что это ещё не конец света и выход обязательно найдётся.

Совет 3. Разговаривайте с ребёнком, чтобы узнать, что его беспокоит. Но делайте это деликатно. Дети-молчуны часто держат переживания в себе, а неозвученные чувства вызывают массу беспокойства.

Совет 4. Придумайте напутственные слова. Но они окажут позитивное влияние, только если идут от души и соответствуют ожиданиям самого подростка. Сложные детальные наставления и демонстрация ожиданий ничего не изменят, но могут сбить настрой.

Совет 5. Учитывайте психологические потребности ребёнка. В период экзаменов это необходимо. Для «Логика» важно иметь возможность планировать время и получать подтверждение своей экспертности. «Упорному» надо дать понять, что вы видите его преданность делу и то, как он вкладывается в процесс. «Душевному» нужно получать подтверждение того, что он ценен вне зависимости от результатов экзаменов. «Мечтатель» требует уединения — не тревожьте его лишний раз. «Бунтарю» не обойтись без игрового контакта даже в такой ответственный период. «Деятель» не выносит рутины, она угнетает его. И не бойтесь никого перехвалить!

Совет 6. Используйте мотивацию. Внутренняя мотивация присутствует у «логиков», «упорных» и «душевных». Эти ребята доведут дело до конца, вне зависимости от того, интересно это им или нет. А вот «деятель», «бунтарь» и «мечтатель» нуждаются во внешнем стимуле, а значит, в определённой форме контроля.

Совет 7. Встречайте ребёнка после экзамена в позитивном настроении. Будьте готовы к тому, что он может прийти обеспокоенным, раздражённым или даже в слезах. Зная, что дома его ждёт поддержка, подростку будет проще найти в себе силы двигаться дальше.

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