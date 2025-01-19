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Банановый тарт-татен (перевертыш) на слоеном тесте

Ароматный банановый тарт-татен с шоколадом готовится совершенно просто и станет любимцем у ваших домочадцев!

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто - 400 г

Банан - 2 шт.

Шоколад - 50 г

Коричневый сахар - 2 ст.л.

Сливочное масло - 2 ст.л.

  • 325 кКал
  • 35 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Если вам надо приготовить что-то вкусное и несложное к чаепитию, особенно когда у вас ситуация "гости на пороге", лучше этого тарта-татена вам ничего не найти!

Да и искать не нужно, просто нужно приготовить его и насладиться прекрасным семейным чаепитием с ароматным карамельно-шоколадным банановым тартом на хрустящей основе из слоеного теста!

 

Подготовим все продукты для приготовления бананового тарта-татена. Можно добавить в начинку не только шоколад, но и орешки, если вы любите их в выпечке. Также хорош этот тарт и без шоколада.

 

Ингредиенты для бананового тарта-татена (перевертыша) на слоеном тесте
Фото 1

 

 

Для приготовления тарта-татена лучше использовать старую сковороду без ручки, которую можно отправить в духовку. В сковороде на огне растопим сливочное масло.

 

Растопить масло
Фото 2

 

 

Добавим к маслу коричневый сахар и дадим ему растаять и превратиться в карамель. На это уйдет 1-2 минуты.

 

Всыпать сахар
Фото 3

 

 

Бананы очистим от кожуры и нарежем кружочками. Кстати, можно разрезать бананы и на длинные полоски вдоль, как вам нравится. Главное, толщина кусков не должна быть меньше 0,5-1 см, иначе при прогревании бананы могут превратиться в пюре.

 

Порезать бананы
Фото 4

 

 

Выкладываем бананы в полученную карамель в один слой.

 

Положить бананы в карамель
Фото 5

 

 

Шоколад натираем на мелкой терке.

 

Потереть шоколад
Фото 6

 

 

Посыпаем бананы шоколадом. Если вы будете добавлять орехи, сделайте это сейчас.

 

Посыпать бананы шоколадом
Фото 7

 

 

Из пласта слоеного теста вырезаем круг диаметром со сковороду, в которой вы готовите тарт-татен.

 

Накрываем начинку тестом и как бы подтыкаем края под начинку слегка.

 

Положить пласт теста
Фото 8

 

 

При помощи вилки делаем многочисленные проколы на поверхности теста.

 

Отправляем сковороду с тартом-татеном в разогретую до 180 градусов С духовку на 20-25 минут.

 

Наколоть тесто вилкой
Фото 9

 

 

Готовый банановый тарт достаем из духовки. Даем ему минут 5 постоять, чтобы карамель внизу немного остыла.

 

Теперь накрываем сковороду блюдом такого же размера, как и тарт. Очень быстро переворачиваем сковороду так, чтобы тарт оказался на блюде.

 

ВАЖНО: делать это нужно быстро и строго горизонтально переворачивать сковороду вместе с тарелкой, чтобы не вытекла карамель. Она будет очень горячей и ею можно обжечься, поэтому работайте аккуратно и быстро.

 

Если при переворачивании отдельные кружочки банана сдвинулись со своего места, быстренько поправьте их вилочкой, пока карамель полностью не застыла.

 

Фото бананового тарта-татена (перевертыша) на слоеном тесте
Фото 10

 

 

Банановый тарт-татен (перевертыш) на слоеном тесте - это поистине райское наслаждение вкусом. Слой теста получается тонким, начинка - ароматной, сочной, нежной...

 

Такой тарт-татен очень хорош и в горячем, и в холодном виде!

 

Приятных вам чаепитий!

 

Рецепт бананового тарта-татена (перевертыша) на слоеном тесте
Фото 11

 

 

Банановый тарт-татен (перевертыш) на слоеном тесте, рецепт с фото
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