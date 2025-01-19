Банановый тарт-татен (перевертыш) на слоеном тесте

Если вам надо приготовить что-то вкусное и несложное к чаепитию, особенно когда у вас ситуация "гости на пороге", лучше этого тарта-татена вам ничего не найти!

Да и искать не нужно, просто нужно приготовить его и насладиться прекрасным семейным чаепитием с ароматным карамельно-шоколадным банановым тартом на хрустящей основе из слоеного теста!

Подготовим все продукты для приготовления бананового тарта-татена. Можно добавить в начинку не только шоколад, но и орешки, если вы любите их в выпечке. Также хорош этот тарт и без шоколада.

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Для приготовления тарта-татена лучше использовать старую сковороду без ручки, которую можно отправить в духовку. В сковороде на огне растопим сливочное масло.

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Добавим к маслу коричневый сахар и дадим ему растаять и превратиться в карамель. На это уйдет 1-2 минуты.

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Бананы очистим от кожуры и нарежем кружочками. Кстати, можно разрезать бананы и на длинные полоски вдоль, как вам нравится. Главное, толщина кусков не должна быть меньше 0,5-1 см, иначе при прогревании бананы могут превратиться в пюре.

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Выкладываем бананы в полученную карамель в один слой.

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Шоколад натираем на мелкой терке.

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Посыпаем бананы шоколадом. Если вы будете добавлять орехи, сделайте это сейчас.

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Из пласта слоеного теста вырезаем круг диаметром со сковороду, в которой вы готовите тарт-татен.

Накрываем начинку тестом и как бы подтыкаем края под начинку слегка.

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При помощи вилки делаем многочисленные проколы на поверхности теста.

Отправляем сковороду с тартом-татеном в разогретую до 180 градусов С духовку на 20-25 минут.

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Готовый банановый тарт достаем из духовки. Даем ему минут 5 постоять, чтобы карамель внизу немного остыла.

Теперь накрываем сковороду блюдом такого же размера, как и тарт. Очень быстро переворачиваем сковороду так, чтобы тарт оказался на блюде.

ВАЖНО: делать это нужно быстро и строго горизонтально переворачивать сковороду вместе с тарелкой, чтобы не вытекла карамель. Она будет очень горячей и ею можно обжечься, поэтому работайте аккуратно и быстро.

Если при переворачивании отдельные кружочки банана сдвинулись со своего места, быстренько поправьте их вилочкой, пока карамель полностью не застыла.

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Банановый тарт-татен (перевертыш) на слоеном тесте - это поистине райское наслаждение вкусом. Слой теста получается тонким, начинка - ароматной, сочной, нежной...

Такой тарт-татен очень хорош и в горячем, и в холодном виде!

Приятных вам чаепитий!