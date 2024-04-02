Ингредиенты
Морковь - 400 г
Яйцо - 1 шт.
Манная крупа - 2 ст.л.
Соль, острый перец, лавровый лист, душистый перец - по вкусу
- 75 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления диетических морковных котлет в духовке возьмите продукты по списку.
Очищенную морковь делим кружками, опускаем в кипяток и варим до готовности (без соли) - минут 20-25, для ароматизации бросаем горошины душистого перца и лавровый лист. Мягкую морковь отбрасываем на дуршлаг, жидкость сливаем.
Перетираем до однородности.
Смешиваем морковное пюре с яйцом, солью, перцем по вкусу.
Добавляем манку, мешаем.
Доверху наполняем низкие силиконовые формочки, выравниваем поверхность, запекаем диетические морковные котлеты в духовке примерно 15 минут при температуре 200 градусов. Духовую печь заранее прогреваем.
Подаем домашние диетические морковные котлеты как теплыми, так и остуженными.
Приятного аппетита!
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