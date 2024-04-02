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Диетические морковные котлеты

Владельцам силиконовых формочек для корзинок предлагаю рецепт простых диетических котлет из моркови. Нежные внутри, яркие, без панировки и капли жира, хороши сами по себе и в составе легкого бутерброда, вместе со свежими овощами и зеленью. Удобные емкости гарантируют целостность изделий, равномерное запекание и исключают (при верном температурном режиме) пригорание, а также лепку заготовок вручную.

Ингредиенты

Морковь - 400 г

Яйцо - 1 шт.

Манная крупа - 2 ст.л.

Соль, острый перец, лавровый лист, душистый перец - по вкусу

  • 75 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления диетических морковных котлет в духовке возьмите продукты по списку.

Ингредиенты для приготовления диетических морковных котлет в духовке
Фото 1

Очищенную морковь делим кружками, опускаем в кипяток и варим до готовности (без соли) - минут 20-25, для ароматизации бросаем горошины душистого перца и лавровый лист. Мягкую морковь отбрасываем на дуршлаг, жидкость сливаем.

Варим морковку
Фото 2

Перетираем до однородности.

Перетираем морковь
Фото 3

Смешиваем морковное пюре с яйцом, солью, перцем по вкусу.

Добавляем к морковке яйцо и специи
Фото 4

Добавляем манку, мешаем.

Всыплем манку
Фото 5

Доверху наполняем низкие силиконовые формочки, выравниваем поверхность, запекаем диетические морковные котлеты в духовке примерно 15 минут при температуре 200 градусов. Духовую печь заранее прогреваем.

Распределяем тесто по формочкам
Фото 6

Подаем домашние диетические морковные котлеты как теплыми, так и остуженными.

Фото диетических морковных котлет, приготовленных в духовке
Фото 7

Приятного аппетита!

Диетические морковные котлеты, рецепт с фото
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