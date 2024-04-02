Диетические морковные котлеты

Владельцам силиконовых формочек для корзинок предлагаю рецепт простых диетических котлет из моркови. Нежные внутри, яркие, без панировки и капли жира, хороши сами по себе и в составе легкого бутерброда, вместе со свежими овощами и зеленью. Удобные емкости гарантируют целостность изделий, равномерное запекание и исключают (при верном температурном режиме) пригорание, а также лепку заготовок вручную.

Ингредиенты Морковь - 400 г Яйцо - 1 шт. Манная крупа - 2 ст.л. Соль, острый перец, лавровый лист, душистый перец - по вкусу 75 кКал

30 мин.

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