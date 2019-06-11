Аллергия на укусы комаров, ос и пчел: как выглядит и что делать?

Чем помазать укус комара и что выпить при укусе осы

Первые неприятности и даже недомогания, с которыми мы сталкиваемся на природе с наступлением тепла, — это укусы насекомых. С укусами клещей мы недавно разобрались, а впереди — укусы ос, пчел, комаров. Чем они могут быть опасны и что делать, если вас или ребенка покусали и развилась сильная реакция на укус?

Кого любят комары

Если честно, я раньше не понимала шумихи вокруг комариных укусов и почему их так все боятся. Но однажды мы попали в дебри очень дремучего леса. Тамошние комары людей в глаза не видывали. Я сначала даже не поняла, почему в лесу такой фоновый шум. А это они пищали. И никакие репелленты не волновали их в принципе — так они были голодны.

Когда мы сварили на костре гречку, голодные насекомые совсем обезумели. Они бросались на тепло вареной каши и втыкали в нее свои хоботки. Стало ясно, что ночью нас всех просто обглодают до костей, и мы поспешно ретировались в другое место.

После этого я осознала, что многое зависит от местности проживания, сезона, уровня голода комаров, самого человека и его психологической стойкости. Кого-то кусают больше, кого-то меньше. Я не уверена насчет того, что какую-то группу крови комары любят больше, а вот то, что на сильно потеющего человека они слетаются активнее, — это факт. Меня вот почти не трогают, я даже спреями практически не пользуюсь, а муж просто с ума сходит от укусов и носится по черничным зарослям, как обезумевший от слепней бык.

И конечно же, есть люди с ярко выраженной реакцией на комаров, особенно часто страдают дети с нежной и чувствительной кожей.

Аллергия на укусы комаров и другие реакции

Истинная аллергия (с участием иммуноглобулинов Е, как реакция на инородный белок) возникает быстро, начиная со второго укуса в жизни, и характеризуется сильно выраженным зудом и жжением (в месте одного укуса), отек и краснота формируют пятно более 10 см, которое может распространяться на всю конечность, быть горячим на ощупь и не проходить несколько дней.

Крайне редко случаются реакции на укусы в виде анафилактического шока: в течение первых 20 минут после укуса — покалывание и зуд во всем теле, жар, слабость, удушье, одышка, боли за грудиной, отек лица и гортани, нарушения ритма сердца, падение давления, потеря сознания.

При первых признаках анафилактического шока необходимо: вызвать "скорую помощь";

принять антигистаминное средство;

если есть в наличии, принять гормональное средство или сделать с ним внутримышечный укол (преднизолон, дексаметазон);

на конечность можно наложить жгут на 5 см выше места укуса, чтобы под него мог пройти палец (ослабить при возникновении отека);

при удушье и невозможности дышать — ввести адреналин внутримышечно.

Если на ограниченной поверхности тела было много укусов и они сливаются между собой, в таком случае тоже возможен зуд, отек, у маленьких детей может повышаться температура тела, появляется жидкий стул. Но это лишь общая токсическая реакция на вещество, поступившее в большом объеме, а не аллергия. Хотя симптоматического лечения может требовать — выпаивание водой, жаропонижающие средства по возрасту.

У детей младше 1–1,5 лет тонкая кожа и сосуды, иммунная система в процессе обучения, поэтому обычный укус может вызывать покраснения до 5 см, а уплотнения могут сохраняться до 2 недель.

И еще один момент, который важно учитывать при реакции на укусы комаров. Если покраснения более 5 см, этот размер сохраняется несколько дней, но при этом раньше реакция была нормальна (взрослых тоже касается), а теперь стала усиленной — задумайтесь о наличии паразитов либо ухудшении работы желудочно-кишечного тракта, гормональных нарушениях.

Чем помазать укус комара и чем еще помочь при комариных укусах у ребенка?

Промойте место укуса водой с мылом. Охладите место укуса не менее 10 минут, чтобы сузить сосуды для уменьшения отека. Если появились уплотнения, примените улучшающие кровообращение рассасывающие средства (тепло, например вечерняя ванна или компресс, гомеопатический гель с арникой, гель с троксерутином). При наличии зуда: если реакция очень сильная, дайте антигистаминные (например, дезлоратадин, цетиризин) препараты внутрь;

из подручных средств можно использовать лед, влажную кашицу из соли или соды (не втирать), магнезию из ампулы, глазные капли "Визин" (наружно, на небольшую площадь). Используйте антигистаминные местные средства: дифенгидрамин (возрастные рамки не указаны, не рекомендуется обширное применение, так как обладает системным седативным эффектом, нельзя сочетать с алкоголем и использовать на солнце);

гель с действующим веществом диметиндена малеат (детям — с месяца; не рекомендуется для обширных участков тела). Средства с анестезирующим эффектом с ментолом, прокаином, бензокаином, лидокаином. Разрешены к применению только на небольших участках кожи. Содержащие ментол, отвлекающе-охлаждающие средства: зубная паста;

бальзам "Звездочка". Существуют готовые формы "после укусов", у них сложный состав, помимо эфирных масел могут содержать некоторые нежелательные компоненты — альдегид, консерванты, силиконы, не на всех указано, с какого возраста использовать. Если покраснение больше, чем 10 см в диаметре, сильно беспокоит зуд и отек, можно нанести гормональную мазь. Но я хочу предупредить, что как бы ни были относительно безопасны современные гормональные мази, они все равно всасываются и влияют на общие процессы.

Осторожно! Никогда не используйте гормональную мазь впрок, на всякий случай или если проблема не выражена ярко. Даже однократное применение гормональной мази может разбудить очаг дремлющей хронической инфекции.

Аллергия на укусы ос и пчел

Поездка на дачу, пикник в лесу или на море могут быть опасны, особенно для любителей пить сладкие напитки и разбрасывать арбузные корки и куски фруктов вокруг себя.

При укусе пчелы или осы в тело человека попадает яд, вызывая сильную боль, отек, воспаление. При многократных укусах более 5 пчел, при ужалении лица, губ, языка, при попадании в сосуд или при индивидуальной чувствительности вероятность обширных, угрожающих жизни реакций (отек Квинке, анафилактический шок, бронхоспазм) выше.

Опасные для жизни реакции проявляются обычно через несколько минут после укуса, причем после первого в жизни укуса их может не быть. После первого укуса может сформироваться аллергическая настроенность, которая проявит себя только с повторными укусами. Поэтому если однажды вас или вашего ребенка уже кусала оса и в тот раз все обошлось только отеком и болью, не стоит думать, что следующий раз будет таким же. Поэтому лучше перестраховаться и иметь в аптечке шприц с эпинефрином.

Первая помощь при укусах ос и пчел

Удалите жало, по возможности не повредив прикрепленный к нему пузырек с ядом, — сдвиньте в сторону ногтем или визиткой и вытащите. Лучше не использовать пинцет, так как обычно при этом пузырек повреждают. Промойте место укуса чистой водой, мыльной водой или перекисью водорода. Приложите холод на место укуса на 10–15 минут. Если укушена рука или нога, придайте ей возвышенное положение, снимите кольца, браслеты, если они есть. Если беспокоит сильный зуд, наложите влажную повязку с пищевой содой, или просто кашицу из соды, или, если есть с собой, любую антигистаминную мазь. Дайте антигистаминное средство (капли, таблетки), исходя из возраста. При сильной боли дайте парацетамол или ибупрофен, они разрешены детям и назначаются в дозировке по возрасту. Если укус был совершен в сосуд, лицо, язык или вы наблюдаете, что ужаленному стало трудно дышать, нарастает отек лица, синева лица, есть тошнота, рвота, головная боль, сразу вызывайте "скорую помощь".

До приезда "скорой помощи":

Наложите жгут на 5 см выше укуса. Если это голова или шея, защемите место укуса пальцами и держите.

Приложите холод.

Примите антигистаминное средство внутрь.

Если есть в аптечке, сделайте внутримышечный укол гормона преднизолона или дексаметазона. Если человек задыхается и теряет сознание, сделайте внутримышечный укол эпинефрина. Дозировку по возрасту и технику выполнения укола обсудите со своим лечащим врачом заранее.

Как избежать укусов пчел и ос?