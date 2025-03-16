5 шагов. Педиатр Макарова посоветовала, как повысить иммунитет в сезон ОРВИ

В школах и садах опять увеличилось количество болеющих. Врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, заместитель директора по научной работе, и. о. начальника центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова рассказала aif.ru об эффективных мерах профилактики гриппа у детей.

Конец зимы и первые месяцы весны всегда связаны с очередным пиком заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Грипп наиболее часто приводит к осложнениям, включая пневмонию, бронхит, отит и другие состояния, требующие длительного лечения и даже госпитализации. Особую опасность вирус представляет для малышей до пяти лет, детей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Грипп относится к так называемым «вакциноуправляемым» инфекциям и наиболее важная мера профилактики — это прививка, которая делается ежегодно перед началом эпидемического сезона.

Но в период сезонного подъема заболеваемости также важно соблюдать определенные меры профилактики, чтобы защитить здоровье ребенка и предотвратить распространение инфекции.

1. Гигиенические меры.

Соблюдение гигиенических норм — один из самых эффективных способов защиты от вирусных инфекций. Регулярное мытье рук с мылом, особенно после улицы, перед приемом пищи и после контакта с возможными источниками инфекции, значительно снижает риск заражения. Также важно использовать маску в местах скопления людей и при общении с заболевшими. Регулярное проветривание помещений, использование очистителей воздуха, влажная уборка и поддержание оптимального уровня влажности в доме помогут снизить концентрацию вирусов в воздухе.

2. При первых симптомах оставьте ребенка дома.

Даже легкие симптомы могут указывать на начало болезни, поэтому важно следить за состоянием ребенка. При появлении признаков заболевания (лихорадка, кашель, насморк, слабость, головная боль), он должен оставаться дома. Не следует посещать образовательные учреждения и массовые мероприятия. Это поможет снизить риск тяжелого течения и осложнений заболевания, а также избежать распространения вируса среди детей и заражения окружающих.

3. Своевременно обращайтесь к врачу.

Грипп может развиваться стремительно, поэтому раннее обращение к врачу поможет точно поставить диагноз и начать лечение, предотвращая развитие осложнений.

4. Вакцинируйте детей от гриппа

Ежегодная вакцинация против гриппа — наиболее эффективная мера профилактики. Прививка значительно снижает вероятность заболевания, а в случае инфицирования облегчает течение болезни и снижает риск тяжелых осложнений. Особенно важно вакцинировать детей, которые посещают детские сады, школы и другие образовательные учреждения, где риск заражения выше.

Прививку рекомендуется делать до начала эпидемического сезона, поскольку организму требуется время для выработки иммунитета. Родителям стоит заранее уточнить в поликлинике график вакцинации и позаботиться о защите ребенка.

5. Поддерживайте здоровый режим дня и питания

Крепкий иммунитет — лучшая защита от инфекций. Полноценный сон, регулярные прогулки на свежем воздухе, физическая активность и сбалансированное питание укрепляют организм и помогают ему противостоять вирусам. В рацион ребенка должны входить продукты, богатые витаминами и минералами: свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты, рыба, мясо и злаки. Также следует избегать перегрузки ребенка: хроническая усталость и недостаток отдыха снижают защитные функции организма, делая его более уязвимым перед вирусами.

Берегите здоровье детей, и пусть сезон простуд пройдет без осложнений!