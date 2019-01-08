Учиться или лениться. Нужно ли заставлять ребенка заниматься в каникулы?

Современные дети загружены сверх. Справиться с такой программой непросто, у многих ребят накапливаются «хвосты» и перед родителями встает законный вопрос — стоит ли заставлять ребенка наверстывать упущенное в каникулы?

Рассказывает Марина Пригожина, семейный консультант, кандидат психологических наук:

Каникулы для ребенка — законное время для отдыха, такое же, как отпуск для его родителей. Новости СМИ2

С другой стороны, каникулы — идеальное время для того, чтобы наверстать упущенное (например, по болезни или из-за того, что ребенок во время учебы занимался только любимыми делами). К тому же, что греха таить, большинство школьников в каникулы предпочитают не гуляют на свежем воздухе, а просиживают за компьютером, убивая время на компьютерные игры и общение в социальных сетях.

Поэтому по большому счету для занятий в каникулы нет противопоказаний. Главное — найти баланс между отдыхом и учебой. А для этого нужно придерживаться простых правил.

1. Оговорите объем работы и время занятий.

Помните знаменитую присказку «Цели ясны, задачи поставлены!» Занятия в каникулы — тот случай, когда стоит взять на вооружение. Ребенок должен понимать, что ему нужно успеть сделать за каникулы — прочитать книгу, написать сочинений, сделать задачи из пятнадцатого параграфа, выучить слова из пропущенных уроков по английскому и т.д.

Если он решит все выполнить экстерном ( и сделает все на совесть), не стоит расширять пункты договоренностей — похвалите его и разрешите оставшиеся дни посвятить отдыху.

2. Выберите комфортное время для занятий

Не стоит будить ребенка или настаивать, чтобы он занимался в то время, когда его одноклассники договорились поиграть в футбол. Тем более не стоит «из принципа» отменять запланированные поездки или экскурсии ( даже в том случае, если ребенок получил двойку в четверти). Главное — чтобы занятия были регулярными и не тяготили ребенка.

3. Избегайте тотального контроля

Предоставьте сыну или дочери право решать самому, чем и в каком порядке он будет заниматься. Например, сначала наверстает упущенное по химии, потому — по английскому, или наоборот. Тем более не нужно ставить оценки за домашние занятия.

Однако важно отделять конструктив от каприза. Излишняя свобода может привести к тому, что каникулы прошли впустую.

4. Не пытайтесь за каникулы создать задел на будущее

Велик соблазн за время каникул «натаскать» отстающего ребенка так, чтобы он не только догнал, но и перегнал одноклассников. И уж тем более не стоит заглядывать в темы будущих уроков, если он не устранил пробелы в пройденных.