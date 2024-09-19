Меньше гаджетов – больше воздуха. Как сберечь детское зрение?

Учебный год только начался, а многие родители уже беспокоятся: не повлияет ли нагрузка в школе на состояние зрения их детей? И вне учёбы многие ребята не расстаются с гаджетами, которые точно не делают глаза здоровее.

Какую парту от доски выбрать ученику для зоркого взгляда? Почему близорукость — настоящая эпидемия наших дней? Об этом nn.aif.ru спросил у заведующей офтальмологическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы Наталии Сульевич.

Наталия Сульевич. Родилась в Горьком. В 2008 г. окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию (НижГМА) по специальности «Педиатрия». В 2010 г. окончила ординатуру на базе кафедры глазных болезней «НижГМА» по специальности «Офтальмология». Стаж работы по специальности – с 2011 г.

Ищем плюсы

Злата Медушевская, nn.aif.ru: — Наталия Игоревна, какие проблемы со зрением есть у современных детей? Каковы их причины?

Наталия Сульевич: — Сегодня одно из самых распространённых нарушений зрительной функции у детей — это миопия. В простонародье, близорукость. Миопия даже признана Всемирной организацией здравоохранения эпидемией.

Также сейчас всё больше у деток косоглазия. Близорукость считается одним из факторов, повышающих риск развития расходящегося косоглазия, при котором глазное яблоко отклонено кнаружи. Соответственно, больше миопий, больше и расходящихся косоглазий.

Если мы говорим о сходящемся или паралитическом косоглазии, когда одно либо оба глазных яблока отклонены внутрь, оно чаще всего связано с неврологическими патологиями. Не секрет, что у нас стало больше недоношенных детей с патологиями нервной системы.

А вот деток с врождённой слепотой за последние три года в Нижегородской области больше не стало. К таким серьёзным проблемам ведут нарушения внутриутробного развития.

Кстати, к врождённым катарактам, помутнению роговицы иногда может привести перенесённая мамой «на ногах» в начале первого-второго триместра беременности ОРВИ. В этот период ребёнка идёт формирование глазного яблока. Берегите себя, ради здоровых глазок будущего малыша.

— Детки не всегда могут осознавать, что у них начались какие-то проблемы со зрением. Каковы первые признаки того, что у ребёнка они есть?

— В большинстве случаев, особенно в случае с совсем маленькими детьми, диагностировать проблему можно только во время плановых офтальмологических осмотров, пренебрегать которыми родителям не нужно.

На первом году жизни офтальмолог обязательно должен осмотреть малыша в месяц. Во время первого осмотра врач понимает, есть ли врождённая патология, правильно ли сформирован орган зрения. Когда появляются некие сомнения, специалист назначает малышу дополнительный осмотр в шесть месяцев. Но я бы советовала родителям, даже если в месяц у ребёнка было всё хорошо, отвести его на осмотр к офтальмологу в шесть месяцев. Редко, но в этот период у детей могут развиваться различные опухоли глазного яблока, лучше перестраховаться.

Второй обязательный осмотр, прописанный в нормативных документах, делается в 12 месяцев. Здесь уже становится понятна рефракция (преломление света в оптической системе глаза. — Ред.) у маленького пациента: плюс или минус. Если патологий не выявлено, офтальмолог обязательно осматривает ребёнка в три года. В этом возрасте большинство детей уже разговаривают и можно проверить и определить остроту зрения, а также диагностировать амблиопию — некорректируемое снижение зрения.

Если врач в 12 месяцев выявил патологию органа зрения, ребёнка смотрят либо раз в полгода, либо раз в год в зависимости от рекомендаций доктора.

В случае, если у ребёнка, диагностирована близорукость и подобраны для коррекции очки, осмотр надо проводить раз в полгода.

Не надо бояться линз

— Есть данные, что пик ухудшений зрения офтальмологи наблюдают у детей в семь лет. Причина — резко увеличившаяся нагрузка после начала учёбы в школе. Это действительно так? Можно ли как-то снизить эту нагрузку?

— Я бы сказала, что пик этот приходится на 8-10 лет, в первом классе учебная нагрузка всё же меньше. Также мы диагностируем прогрессирующие скачки в росте близорукости у детей в пубертатный период: у девочек после 12 лет, у мальчиков — чуть позже. Это связано с гормональной перестройкой организма.

Конечно, как офтальмолог, я бы рекомендовала родителям ограничить использование детьми гаджетов и минимум два часа в день ребёнок должен проводить на свежем воздухе. Это хорошая разгрузка после нагрузки глаз вблизи во время уроков. Десять часов ежедневной нагрузки вблизи без отдыха и у ребёнка почти гарантировано через год разовьётся близорукость.

И, кстати, если у ребёнка правильно подобраны очки, то сажать его на первую парту в школе совершенно не обязательно. С первой парты он всё время будет смотреть вблизь, нагрузки вдаль не будет, а нормально глаз должен работать в режиме «вдаль-вблизь». С грамотной коррекцией очками без сопутствующих патологий школьник отлично будет видеть и с третьей-четвёртой, и даже с последней парты.

— Есть мнение, что очки не дают глазам напрягаться и из-за этого зрение ещё больше падает. Если очки ребёнку всё же выписывают, на что обращать внимание?

— Максимально правильно подобранные очки создают нормальную естественную работу глаза и сопутствуют приостановке роста близорукости. Я напомню, что все оптики должны иметь лицензии на работу с детьми и маленьких пациентов должен осматривать детский офтальмолог. Очки выписывают только после полной диагностики состояния зрения.

Не все детки хотят носить очки, поэтому родителям не надо бояться линз. Даже детям с оперированной врождённой катарактой иногда назначают контактные линзы, начиная с первого года жизни. На моей практике ребята выбирали и успешно пользовались контактными линзами вместо очков и в пять, и в шесть лет.

Более того, сейчас существуют лечебные дневные и ночные линзы с дефокусной коррекцией зрения, которая тормозит развитие близорукости у маленьких пациентов. Но при использовании ребёнком линз очень важна гигиена. Все проблемы от инфекций. За этим мамам и папам надо строго следить.

Метка на стекле

— Всегда ли означает, что если у ребёнка есть проблемы со зрением, с возрастом они будут только прогрессировать?

— Смотря, какой диагноз. Если мы говорим о дальнозоркости (гиперметропии), с возрастом она, наоборот, будет уменьшаться. Ребёнок к определённому возрасту плюсовые очки может снять полностью. Одно но: не должно быть астигматизма — патологии зрения, при которой роговица или хрусталик имеют неправильную форму. Астигматизм после 18 лет можно корректировать лазером.

Близорукость будет увеличиваться всегда. Глазное яблоко растёт, а с ним и близорукость. Однако чем позже у ребёнка появилась эта проблема, тем меньше она будет прогрессировать.

— Как вы относитесь к гимнастике для глаз и различным биологическим добавкам на основе черники или моркови, якобы способных затормаживать регресс зрения, в том числе у детей?

— Гимнастика и биологические добавки никак не повлияют на строение глаза. Но я, как офтальмолог, не против мультивитаминных комплексов, которые в целом положительно влияют на сосуды. Сосуды должны быть хорошие везде, в глазном яблоке в том числе.

Что касается гимнастики, то ребёнку с врождённым косоглазием на первом году жизни мы назначаем упражнения в виде слежения за игрушками по определённым точкам. Это необходимо для того, чтобы заставить мышечный аппарат глаза работать.

Лечебно-профилактическая гимнастика «Метка на стекле» тоже способствует укреплению цилиарной (парной ресничной) мышцы глаза. Близорукость никуда не денется, но, если цилиарная мышца будет лучше работать, это будет способствовать уменьшению спазма аккомодации — способности глаза изменять свою преломляющую силу для того, чтобы рассматривать предметы на различном расстоянии.