«Сыр слишком сырный»: 10 странных и забавных фраз, которые говорят дети

Дети в возрасте от года до трех — очень противоречивые натуры. С одной стороны, они могут быть совершенно очаровательными, а с другой — абсолютно невыносимыми. Истерика — их второе имя. С помощью истерик малыши общаются с миром, самоутверждаются и выражают категорическое несогласие со всеми ограничениями, которые накладывают на них возраст, родители и Вселенная.
Важно помнить, что они это не нарочно — просто у них такая стадия развития, ничего личного.
Для малышей в этом возрасте нет ничего важнее их собственных «хотелок». И дети умеют поставить себя так, что для всех вокруг их желания и потребности тоже становятся приоритетом номер один.
А как эти крошки умеют говорить «нет»! Всем бы поучиться.
А если серьезно, то до трех-четырехлетнего возраста, а иногда и дольше, развивается часть мозга, отвечающая за контроль над эмоциями и поведением. Поэтому малышей переполняют сильные чувства — например, возмущение или восторг — и они пока не могут выражать их иначе, чем просто орать.
Прибавьте к этому пока еще плохо развитую речь, непонимание, как устроен мир, и постепенно приходящее осознание того, что они с мамой — не единое целое. Тогда вам станет понятно, почему малыши так себя ведут и часто произносят смешные, глупые и, казалось бы, бессмысленные фразы.
На самом деле этот набор слов — не совсем то, чем кажется.
1. «Я хочу… голубую чашку! То есть розовую. Нет, с мишкой. Нет, другую…»
Такое поведение особенно раздражает и изматывает — вы даете ребенку то, что он просит, но он уже этого не хочет, а хочет что-то совсем другое. А потом третье, четвертое… И в итоге все заканчивается истерикой.
Это классический пример неспособности ребенка в силу возраста регулировать свои эмоции и понимать самого себя. Он как будто хочет всем этим сказать: «Ааа, мама, спаси! Скажи мне, чего я хочу!»
2. «Сыр слишком сырный, хлеб слишком хлебный»
Так малыш, который еще не обладает достаточным словарным запасом, пытается объяснить вам, почему ему не нравится та или иная еда. Он знакомится с новой пищей, его вкусы могут быстро меняться, и то, что казалось «слишком сырным» в один день, покажется вполне съедобным в другой.
3. «Зачем ты очистила банан (порезала яблоко, съела мою печеньку)? Верни все как было»
Видимо, все это он хотел сделать сам. Но, к сожалению, фарш невозможно провернуть назад. И осознание этого факта провоцирует детскую истерику.
4. «Хочу спать в ванне!»
Или на полу, или на собачьей подстилке — словом где угодно, только не в собственной уютной кроватке. Так проявляется желание ребенка исследовать мир.
5. «Мама, вставай! Пора в садик» (в субботу утром)
Это происходит, потому что ребенку еще трудно разобраться с концепцией времени в целом и дней недели в частности. Он привык вставать ни свет ни заря, и для него не имеет особого значения, понедельник сейчас или воскресенье. Ну а то, что родителям хочется поспать, — это их проблемы.
6. «Почитай эту книжку опять» (и еще 150 раз подряд)
Малышам в этом возрасте очень важно повторять уже знакомую информацию. Это дает им чувство безопасности и помогает усваивать новое. Поэтому дети могут сводить с ума, без конца напевая одну и ту же набившую оскомину песню.
7. «Нет!» (даже если на самом деле «да»)
Это знаменитое «нет» звучит в ответ на любое предложение с вашей стороны. Так ребенок отделяется от родителей, устанавливает личные границы и демонстрирует, что отныне он отдельный человек со своим мнением и убеждениями.
Порой ради независимости малышу приходится отказываться даже от любимых макарошек.
8. «Я не хочу спать! Я не устал!»
На самом деле все как раз наоборот, но ребенок еще не может осознавать свое состояние и подстроить под него свое поведение. Чем сильнее малыш устал и перевозбудился, тем активнее он сопротивляется намерениям родителей уложить его в постель.
9. «Мое!»
Тут все просто: чувство собственности уже развилось, а эмпатия и желание делиться чем-то с другими — еще нет.
10. «Это нечестно!»
Иногда на это заявление малыша хочется ответить: «Жизнь вообще несправедливая штука, сынок/доченька». Как бы то ни было, ребенку рано или поздно приходится встретиться с неприятной реальностью, в которой мы далеко не всегда получаем то, что хотим. Правда, взрослые к этому уже привыкли, а вот малыш столкнулся впервые, поэтому его возмущению нет предела.
По материалам сайта moms.com
Фото на обложке: Freepik
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