«Сыр слишком сырный»: 10 странных и забавных фраз, которые говорят дети

Дети в возрасте от года до трех — очень противоречивые натуры. С одной стороны, они могут быть совершенно очаровательными, а с другой — абсолютно невыносимыми. Истерика — их второе имя. С помощью истерик малыши общаются с миром, самоутверждаются и выражают категорическое несогласие со всеми ограничениями, которые накладывают на них возраст, родители и Вселенная.