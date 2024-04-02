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«Сыр слишком сырный»: 10 странных и забавных фраз, которые говорят дети

Некоторые из них вызывают улыбку, другие обескураживают и раздражают. Но это не просто набор слов — это попытка сказать кое-что важное.
источник: Freepik

Дети в возрасте от года до трех — очень противоречивые натуры. С одной стороны, они могут быть совершенно очаровательными, а с другой — абсолютно невыносимыми. Истерика — их второе имя. С помощью истерик малыши общаются с миром, самоутверждаются и выражают категорическое несогласие со всеми ограничениями, которые накладывают на них возраст, родители и Вселенная.

Важно помнить, что они это не нарочно — просто у них такая стадия развития, ничего личного. 

Для малышей в этом возрасте нет ничего важнее их собственных «хотелок». И дети умеют поставить себя так, что для всех вокруг их желания и потребности тоже становятся приоритетом номер один. 

А как эти крошки умеют говорить «нет»! Всем бы поучиться.

А если серьезно, то до трех-четырехлетнего возраста, а иногда и дольше, развивается часть мозга, отвечающая за контроль над эмоциями и поведением. Поэтому малышей переполняют сильные чувства — например, возмущение или восторг — и они пока не могут выражать их иначе, чем просто орать. 

Прибавьте к этому пока еще плохо развитую речь, непонимание, как устроен мир, и постепенно приходящее осознание того, что они с мамой  — не единое целое. Тогда вам станет понятно, почему малыши так себя ведут и часто произносят смешные, глупые и, казалось бы, бессмысленные фразы.

На самом деле этот набор слов — не совсем то, чем кажется.

1. «Я хочу… голубую чашку! То есть розовую. Нет, с мишкой. Нет, другую…»

Такое поведение особенно раздражает и изматывает — вы даете ребенку то, что он просит, но он уже этого не хочет, а хочет что-то совсем другое. А потом третье, четвертое… И в итоге все заканчивается истерикой

Это классический пример неспособности ребенка в силу возраста регулировать свои эмоции и понимать самого себя. Он как будто хочет всем этим сказать: «Ааа, мама, спаси! Скажи мне, чего я хочу!»

2. «Сыр слишком сырный, хлеб слишком хлебный»

Так малыш, который еще не обладает достаточным словарным запасом, пытается объяснить вам, почему ему не нравится та или иная еда. Он знакомится с новой пищей, его вкусы могут быстро меняться, и то, что казалось «слишком сырным» в один день, покажется вполне съедобным в другой.

источник: Freepik

3. «Зачем ты очистила банан (порезала яблоко, съела мою печеньку)? Верни все как было»

Видимо, все это он хотел сделать сам. Но, к сожалению, фарш невозможно провернуть назад. И осознание этого факта провоцирует детскую истерику.

4. «Хочу спать в ванне!»

Или на полу, или на собачьей подстилке — словом где угодно, только не в собственной уютной кроватке. Так проявляется желание ребенка исследовать мир.

5. «Мама, вставай! Пора в садик» (в субботу утром)

Это происходит, потому что ребенку еще трудно разобраться с концепцией времени в целом и дней недели в частности. Он привык вставать ни свет ни заря, и для него не имеет особого значения, понедельник сейчас или воскресенье. Ну а то, что родителям хочется поспать, — это их проблемы.

6. «Почитай эту книжку опять» (и еще 150 раз подряд)

Малышам в этом возрасте очень важно повторять уже знакомую информацию. Это дает им чувство безопасности и помогает усваивать новое. Поэтому дети могут сводить с ума, без конца напевая одну и ту же набившую оскомину песню.

7. «Нет!» (даже если на самом деле «да»)

Это знаменитое «нет» звучит в ответ на любое предложение с вашей стороны. Так ребенок отделяется от родителей, устанавливает личные границы и демонстрирует, что отныне он отдельный человек со своим мнением и убеждениями.

Порой ради независимости малышу приходится отказываться даже от любимых макарошек.

8. «Я не хочу спать! Я не устал!»

На самом деле все как раз наоборот, но ребенок еще не может осознавать свое состояние и подстроить под него свое поведение. Чем сильнее малыш устал и перевозбудился, тем активнее он сопротивляется намерениям родителей уложить его в постель.

9. «Мое!»

Тут все просто: чувство собственности уже развилось, а эмпатия и желание делиться чем-то с другими — еще нет.

10.  «Это нечестно!»

Иногда на это заявление малыша хочется ответить: «Жизнь вообще несправедливая штука, сынок/доченька». Как бы то ни было, ребенку рано или поздно приходится встретиться с неприятной реальностью, в которой мы далеко не всегда получаем то, что хотим. Правда, взрослые к этому уже привыкли, а вот малыш столкнулся впервые, поэтому его возмущению нет предела.

По материалам сайта moms.com

Фото на обложке: Freepik

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