Весомая проблема. Как не допустить ожирения у ребёнка

Взгляните на своего ребёнка: не кажется ли вам, что он излишне упитан? И на всякий случай сверьтесь с таблицей веса для детей его возраста. Есть запасы – принимайте меры, пока не поздно.

Наш эксперт – врач-диетолог-эндокринолог Элеонора Кулибина. Новости СМИ2

Вы думаете, что наличие лишнего веса у ребёнка очевидно для его родителей? Как бы не так! Эту проблему большинство в упор не замечают!

Глазам не верю!

Причём необъективными в оценке чад, оказывается, являются не только бабушки, которым сам бог велел закармливать внуков, но и мамы с папами. Несколько лет назад проведённое учёными исследование доказало, что почти 90% родителей дошколят не знали, что у их чад есть немалый перевес. Родительская любовь застилает глаза и не даёт увидеть истинную картину происходящего. Мамы могут очень долго оправдывать излишнюю полноту своих детей аргументами типа: «У него крупная кость», «Это он в папу такой» и, наконец, «Это всё временно, израстётся». К сожалению, просто так полнота, как правило, не уходит. А на фоне ожирения у ребёнка могут развиться сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, проблемы с почками и даже ранний атеросклероз. Лишний вес – огромная нагрузка на суставы и позвоночник. Отсюда сколиоз, остео-хондроз, артроз и прочие возрастные заболевания. К тому же дети жестоки и зачастую толстым сверстникам от них достаётся в первую очередь. А это закладывает комплексы на всю жизнь.

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Пора худеть

Бороться с уже имеющимся ожирением у ребёнка очень сложно. И тут без диетолога, как правило, не обойтись. Лучше, конечно, просто не допустить проблемы, опомнившись вовремя. Например, если заметили, что ребёнок на 15% или даже более превысил возрастную норму веса, начинайте профилактику ожирения.

Важно Не гонитесь за результатами. Оптимальные темпы похудения – не более 200–450 г в неделю. Всё, что уходит гораздо быстрее, так же быстро потом и возвращается.

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