Дети и нагота: можно ли раздеваться при ребенке?

3 года — время первых нескромных вопросов: «Почему я писаю не так, как сестренка?», «Откуда я у вас взялся?» Теперь родителям важно вести себя таким образом, чтобы, с одной стороны, удовлетворить естественный интерес малыша и в то же время не привлекать к «пикантной» теме излишнее внимание. Не уходите от ответов фразами типа «тебе еще рано об этом знать». Отвечайте малышу предельно понятно, коротко и спокойно, без ироничной улыбки или перемигиваний с родственниками. Например, на вопрос, почему нельзя бегать голышом или ходить в туалет у всех на виду, достаточно ответить, что это считается некрасивым и люди, в отличие от зверушек, так не поступают. Если вы чувствуете неловкость, говоря с ребенком о физиологических подробностях, обратитесь к детским книгам (например, «Тело человека. Живой мир» или «Как я появился на свет» К. Януш и М. Линдман) или мультфильмам (например, «Путешествия Адибу»).