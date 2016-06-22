С 1 сентября заочная форма обучения в вузах будет исключена по ряду направлений

«Я уверен, что эта мера позволит повысить качество образования, а, во-вторых, серьезно подорвет экономическую основу у псевдовузов», — заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Рособрнадзор планирует ликвидировать возможность дистанционного (заочного) обучения в вузах по ряду популярных направлений подготовки в рамках получения первого высшего образования с 1 сентября 2016 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«С 1 сентября 2016 года планируется исключить заочную форму обучения по таким популярным направлениям подготовки, как экономисты, юристы, менеджеры, по направлению «Государственное и муниципальное управление», — сказал он.

Кравцов отметил, что первое высшее образование должно быть очным. «Я уверен, что эта мера позволит повысить качество образования, а, во-вторых, серьезно подорвет экономическую основу у псевдовузов», — подчеркнул он.

В свою очередь глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов в интервью телеканалу высказал мнение, что «дисциплины общепрофессионального цикла, специальные дисциплины, практическая часть обучения, безусловно, не могут быть обеспечены ни в заочном, ни в дистанционном режиме».

В конце 2015 года глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что на тот момент сеть образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, за два с половиной года сократилась почти на тысячу вузов и филиалов. В сентябре 2013 года их было около 2300, в январе 2015 года — 1990, в конце 2015 года их стало менее полутора тысяч.

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