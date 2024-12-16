Проверка на прочность? Эксперт – о том, как школьный буллинг ломает детей

Буллинг сегодня стал проблемой номер один среди подростков. Травля может длиться годами и речь вовсе не о безобидных обзываниях. Унижения, физическое насилие порой поражают недетской жесткостью.

Кто виноват в том, что травля стала повсеместной и как ее остановить рассказал журналисту tmn.

«Кто не спрятался, я не виноват»

aif.ru

Сабаталова Софья, tmn.aif.ru: Андрей, буллинг — примета исключительно современной школы?

— В детской среде всегда происходили конфликты, но не такие, как сейчас. Буллинг в школах с каждым годом становится изощреннее. Когда мы говорим, что это норма — такое было и будет — это самая глупая отговорка, чтобы не решать проблему. Сейчас мы наблюдаем дичайшую картину: ученики начальных классов порой говорят такие вещи, что глаза на лоб лезут. А девочки проявляют физическую агрессию и чаще всего становятся зачинщиками буллинга. Одиннадцать лет назад был жуткий случай в 44-й школе Тюмени, когда одна из учениц организовала изнасилование своей одноклассницы (2 апреля 2013 года 16-летнюю Катю В. приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии. Известно, что она организовала в учреждение свою «банду», которая избивала, шантажировала и насиловала своих жертв. — Прим. ред).

Есть мнение, что жертвой буллинга становятся дети из неблагополучных семей, это так?

— Чаще всего жертвой травли становится ребенок, у которого есть свое мнение. Школьник, который не идет на поводу у агрессора. Например, он не хочет обижать сверстников, не хочет курить или пить алкоголь. Устойчивое мнение, что жертвами буллинга становятся дети из бедных семей уже давно ошибочно.

Почему у агрессора всегда есть приспешники и какую роль играют свидетели буллинга?

— Ребенок-буллер умеет манипулировать, даже не осознавая этого. Он может спокойно вовлекать в травлю других детей, так как у него есть лидерские способности, но направляет он их в негативное русло. Если у агрессора появляется два-три приспешника, остальные начинают подтягиваться, чтобы самим не попасть под жернова. Однажды я спросил у абьюзера, за что он обижает своего одноклассника. Он сидел, хлопал глазами, толком и ответить не мог. Лишь сказал: «Под руку попался».

Евгения Чернова

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Главное, что некоторые дети видят и не вмешиваются. Не всем хватает духа, учитывая, что ребята боятся прослыть «стукачами». В их среде это понятие очень распространено. Часто это становится одной из причин, почему дети скрывают от родителей свои проблемы в школе.

«Один в поле не воин»

Как в таком случае родителям понять, что их ребенка обижают?

— Во-первых, он становится замкнутым. Во-вторых, у него появляется «температура» на ровном месте, сегодня болит одно, завтра — другое. Это продиктовано тем, что он не хочет идти в школу, ведь над ним там издеваются. Чуткие родители сразу почувствуют, что что-то не так. Один из способов проверить не обижают ли ребенка в школе: спросите, не хочет ли он перевестись в другой класс, школу. Если «ухватится» за это предложение, проблема наверняка есть.

Может ли жертва самостоятельно дать отпор мучителям?

— Может. Только вот отстанут ли от него неясно, шансы — 50 на 50. Агрессоры могут найти кого-то поспокойнее, а могут и ради утверждения своего авторитета продолжить травлю в более изощренной форме.

Перевести ребенка в другую школу — это выход или роковая ошибка?

— Это не решение проблемы. По идее любой родитель понимает, что надо помочь ребенку. Но бывает так, что дети отказываются говорить на эту тему потому, что не хотят расстраивать маму с папой. Если у взрослых не получается добиться обратной связи, нужно идти к классному руководству или директору. Самое тяжелое для жертвы и ее родителей то, что они в меньшинстве. У нас же как принято? Другие родители не торопятся помогать с решением проблемы, мол, наш ребенок хороший, лучше за своим следите. В таких ситуациях не надо отсиживаться! Если в классе есть буллинг — это угроза для всех учеников.

Владислава Куимова

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Если ребенок-жертва переведется в другую школу, на ее место встанет кто-то другой. И это поднимет авторитет агрессора в глазах других. Потому что в конечном счете дети поймут, что управы как таковой на буллера нет.

Сбитый фокус?

Как школа может повлиять на ситуации?

— Первая рука помощи — это в 100% случаях педагог. Хороший, внимательный учитель всегда увидит первые звоночки буллинга в классе. Как правило, все начинается с конфликта, который впоследствии перетекает в издевательства. Не так давно я был в школе, где в одном из классов впервые за 7 лет произошла травля. Их классный руководитель, молодой мужчина, за день предпринял все меры, чтобы ее прекратить. И у него это получилось. Ситуация дальше не развивалась.

В школах для учителей проводят антибуллинговые семинары, читают лекции. Все это может помочь?

— Не надо ничего выдумывать, сочинять программы, надо просто делать. В первую очередь родители не должны говорить, что буллинг — это нормально. Второе — администрации школы и учителям не надо закрывать глаза на проблему. Педагог еще на корню должен пресечь агрессивное поведение детей к сверстникам, а директор не должен бояться открыто говорить о проблеме, боясь испортить репутацию школы. Третье — нужна персональная ответственность педагога, вплоть до уголовной, если из-за его бездействия ситуация зашла слишком далеко и закончилась трагедией для жертвы травли. Только тогда у нас что-то сдвинется с мертвой точки. Пока можно признать, что в большинстве своем профилактика буллинга провальная.

Чем массовая травля может обернуться для ребенка и школы, если ее не остановить?

— Последствия буллинга мы видим практически каждое первое сентября и не только. Взять хоть Брянск, где школьница устроила массовую стрельбу (Зимой прошлого года 8-классница пронесла в здание гимназии № 5 оружие своего отца, зашла в кабинет биологии и расстреляла одноклассников. После она покончила с собой. — Прим. ред.). Я изучал все эти случаи и могу точно сказать, что им предшествовал буллинг. Были случаи, когда жертвы выходили в окно. В Тюмени в 2015 году был случай, когда девочка из прекрасной семьи, с хорошей успеваемостью в школе, пришла домой и написала записку: «Мама, папа, я вас очень люблю, но жить так больше не могу», а потом наложила на себя руки. И это тоже было из-за буллинга.

Мнение эксперта:

Детский психолог Наталья Кузнецова:

«Дети-абьюзеры отличаются своей эмоциональной инвалидностью. Они не умеют сопереживать, поэтому склонны издеваться над другими детьми, не чувствуя никакой ответственности за свои действия. Чаще всего они воспитываются в неблагополучных семьях и так пытаются хотя бы в какой-то среде стать значимыми, сильными. Если вовремя поговорить с таким ребенком — можно спасти не только жертву, но и его самого. Так как в будущем буллер будет знать только один способ коммуникации — это насилие.

Буллинг включает в себя разные виды насилия. Среди них: кибербуллинг — травля в цифровом пространстве. Чаще всего дети выбирают именно его, так как это дает им возможность остаться анонимным, при распространении слухов и запугивание. Также есть словесное давление, бойкот и физические, сексуальные издевательства».