6 секретов популярных «детских» продуктов

О вреде чипсов и фастфуда знают все. Однако есть продукты, которые большинство мам считают полезными, а на самом деле их лучше исключить из меню ребенка или сильно ограничить в количестве.
Опытный диетолог Елена Тихомирова назвала несколько категорий продуктов, которые ошибочно считаются полезными для детей, а также подробно объяснила, почему их не стоит давать ребенку.
Йогурты и творожки
Натуральный йогурт, изготовленный из молока и молочнокислых бактерий, – очень полезный продукт. Проблема заключается в том, что такой йогурт почти никто не ест. Дети предпочитают йогурты с кусочками клубники или тропических фруктов, а также с чудовищным количеством сахара.
Возьмите даже детский питьевой йогурт, который часто позиционируется как полезный, и посмотрите, сколько там калорий – больше 300 ккал на 0,3 л продукта.
Это больше, чем в порции любого мороженого, и почти равноценно шоколадному батончику.
Что делать: купить специальную закваску и готовить йогурт самостоятельно. Для вкуса добавлять в него свежие фрукты. Такое лакомство лучше давать ребенку в виде десерта и не каждый день.
Соки (даже свежевыжатые)
Пакетированный сок по своей сути – это вода, в которую добавили углеводы. Ни клетчатки, за которую мы ценим фрукты, ни витамина С там и в помине нет. Если вы готовите сок сами, то витамины там сохраняются (не дольше получаса с момента отжима), однако польза от двух съеденных апельсинов и фреша из них же – совершенно разная.
В сок попадают все калории, которые содержатся во фруктах, а вот ценная клетчатка остается в жмыхе.
Ребенок вряд ли сразу съест два апельсина, зато сок из них выпьет запросто. Кроме того, фреш разжигает аппетит, а это значит, что даже если ребенок плотно поел, то после стакана сока он захочет есть снова.
Что делать: для утоления жажды давайте ребенку простую воду, домашний лимонад или крюшоны (вода с добавлением кусочков фруктов), а вместо соков – целые фрукты. Если ребенок очень любит сок и не страдает от лишнего веса, можно давать ему какое-то количество этого напитка в качестве десерта несколько раз в неделю.
Нарежьте на маленькие кусочки сочное яблоко, огурец, мяту, пару долек лимона, залейте водой и дайте настояться. На два литра напитка можно добавить 1-2 чайные ложки сахараРецепт детского крюшона
Оливковое масло (и другие растительные)
Когда начались «гонения» на сливочное масло из-за повышенного содержания в нем холестерина, многие мамы стали заменять его «таким полезным» оливковым и другими растительными. Однако они забывали о том, что в 10 г растительного масла содержится приблизительно 90 Ккал. Вот и посчитайте, сколько ложек масла вы льете в овощной салат, в кашку, да еще и что-то обжариваете на нем.
В результате ребенок абсолютно незаметно для вас получает чудовищную порцию жира каждый день, а потом вы задаетесь вопросом: почему ребенок ест только полезное, а все равно толстеет?
Что делать: считайте, сколько ложек масла вы добавляете в еду ребенка. Нет ничего страшного, если иногда в кашу вы будете класть сливочное масло. Содержащийся в нем холестерин, возможно, вреден для людей в возрасте, а для растущего детского организма он очень важен, ведь холестерин необходим для формирования мембран клеток в организме.
Продукты с пометкой «эко», «диетический», «низкокалорийный»
Покупая ребенку диетический торт, в 95% случаев можете быть уверены, что вы стали жертвой маркетинговой уловки. Например, может оказаться, что производитель указал калорийность 50 г продукта, а не 100 г. Или вы можете не обратить внимания на то, что в кусочке тортика не 100 г, а целых 300.
В отношении пометки «эко» тоже история темна: в РФ нет закона, четко определяющего, какую продукцию можно считать экологически чистой и органической, а какую – нет.
Производители могут написать на этикетке практически все что угодно, и им за это ничего не будет.
Еще одна похожая псевдополезная категория – диетические продукты с фруктозой вместо сахара и сладости для диабетиков. К слову, последние никому, кроме больных сахарным диабетом первого типа, не полезны. Калорийность глюкозы (иными словами – сахара) и фруктозы почти одинакова, зато фруктоза гораздо быстрее превращается в организме человека в жир.
Манная каша
Миф о пользе манной каши пришел к нам из советских времен, когда считалось, что максимально очищенные и шлифованные крупы – самые полезные. Теперь мы все знаем, что это не так, но все равно почему-то продолжаем кормить детей манкой. После шлифовки пшеница теряет всю клетчатку, и в ней остаются только углеводы.
Что делать: варите ребенку каши из других круп – кукурузной, овсяной, гречневой, нешлифованного риса. И если первые две каши дети любят сладкие – с фруктами и ягодами, медом и вареньем, то гречку и рис предпочитают на гарнир. Например, к вкусным и полезным рыбным фрикаделькам в укропном соусе или необычным котлетам-«паучкам». Манку, конечно, можно давать, если ребенок ее очень любит, но надо понимать, что в таком случае это лакомство, а не полезная еда.
Орехи и сухофрукты
Конечно, в орехах и сухофруктах немало витаминов, но их калорийность крайне высока, а съесть их больше, чем нужно, очень легко. Рекомендуемая порция орехов – 25-30 г в сутки (это, как говорится, кот наплакал). Ребенку ничего не стоит съесть в один присест 100 г миндаля, а это – около 600 Ккал. Один ломтик чернослива или кураги по калорийности равен одной сливе или абрикосу, однако съесть пять сушеных абрикосов гораздо легче, чем пять свежих.
Кроме того, некоторые сухофрукты (например, ту же курагу) иногда для сохранности и придания товарного вида обрабатывают сернистым газом или вымачивают в сахарном сиропе – пользы, как вы сами понимаете, в этом мало.
Лучше покупайте менее презентабельный на вид, но более полезный урюк.
Что делать: не ставьте перед ребенком миску с орехами и сухофруктами, а выдавайте определенное количество (10-15 орешков или 5 сушеных плодов в сутки). Летом кормите его свежими фруктами. Орехи выбирайте не жареные, в кожуре (и уж точно – не соленые и не в шоколаде).
Фото на обложке: Freepik
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