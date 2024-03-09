6 секретов популярных «детских» продуктов

Пакетированный сок по своей сути – это вода, в которую добавили углеводы. Ни клетчатки, за которую мы ценим фрукты, ни витамина С там и в помине нет. Если вы готовите сок сами, то витамины там сохраняются (не дольше получаса с момента отжима), однако польза от двух съеденных апельсинов и фреша из них же – совершенно разная.