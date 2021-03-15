Ведущий радиобиолог России Олег Григорьев: Если чиновники хотят видеть детей идиотами, увеличить риск онкологии и нейрозаболеваний — пусть ставят Wi Fi в школах



Председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук, член научно-консультативного комитета Международной программы по неионизирующим излучениям ВОЗ, эксперт IARC (Международное агентство по изучению рака), лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, соавтор книги «Сотовая связь и здоровье» Олег Григорьев убежден: неограниченное массовое покрытие Wi Fi (беспроводным интернетом) всех российских школ в рамках нового стандарта Минпросвета «Цифровая школа» (данный стандарт пока еще не принят, разработан на уровне проекта приказа) несет прямую угрозу здоровью детей, влечет за собой научно-экспериментально доказанные негативные последствия: повышенный риск онкологии, провоцирование астено-вегетативных заболеваний и др.



«Заявляю как радиобиолог с огромным опытом, как эксперт ВОЗ и IARC: электромагнитное поле Wi Fi — это риск функциональному состоянию, здоровью и когнитивным функциям детей. Для детей до 5-го класса Wi Fi должен быть полностью исключен. Остальным возрастам — ограничен, но всю полноту ответственности за риски должна нести администрация школы. В принципе, большего неспециалистам знать не нужно — суть я озвучил предельно ясно. ​





Вопрос электромагнитных «детских» норм давно остро стоит на повестке дня, даже отраслевая наука под крылом Минцифры выступает за такую регламентацию.​ Если (наши власти, чиновники от образования, Роспотребнадзор и т.д.) хотят детей видеть идиотами - тогда пусть ставят Wi Fi в школах. Это вовсе не фигуральное выражение в данном случае. Если они хотят увеличивать риск онкологии и комплекс астено-вегетативных заболеваний — то же самое.​





И еще один важный момент — сейчас любят замыливать эту тему дискуссиями с участием непрофессионалов. Мне кажется, дискуссии по сугубо научным вопросам, в которых участвуют люди без специального образования, не целесообразны. (Властям) необходимо принимать точку зрения экспертов. В Российской Федерации я — единственный член рабочих групп ВОЗ и Международного агентства по изучению рака в области гигиены неионизирующих излучений, в том числе с решающим голосом по критериям канцерклассификации радиочастот в периоде 2020-2024 гг. Очень надеюсь, что к ученым наконец начнут прислушиваться».





Необходимо еще раз отметить, что Постановление Правительства о старте эксперимента «Цифровая образовательная среда», проекты школьной цифровой платформы и «Сберкласс» от Сбера, аналогичные частные проекты цифровых образовательных платформ предполагают обучение несовершеннолетних с постоянным использованием интернета (в том числе — бепроводного) перед экраном гаджета/компьютера. В новом СанПиНе от Роспотребнадзора (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»), вступившем в силу с 1 января 2021 года, НЕТ НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ WI FI в образовательных учреждениях.



И это несмотря на то, что рекомендации по жестким ограничениям Wi Fi в школах (основной разработчик — НИИ гигиены и здоровья детей при НМИЦЗД Минздрава РФ) в июне 2020 г. были утверждены Пленумом научного совета РАН, Минздравом РФ и официально опубликованы. Более того, спустя несколько месяцев главный разработчик рекомендаций, директор НИИ гигиены и здоровья детей, выдающийся ученый-гигиенист Владислав Кучма был вынужден подписать заявление о своем увольнении, а затем эти рекомендации БЫЛИ УДАЛЕНЫ С САЙТА НИИ по решению нового руководства. Найти их можно на других ресурсах, например — здесь (https://mosmetod.ru/files/Doshkolniki/ZOS_21.07.2020.pdf).



Призываем родителям использовать позицию честных ученых, которых пытаются игнорировать, цензурировать, всячески блокировать цифровизаторы-гешефтмахеры, в борьбе за здоровье, хорошее образование и светлое будущее наших детей. Мы верим, что сознательных граждан в нашей стране большинство, заткнуть всем рот у них не получится — и здравый смысл в конце концов восторжествует.