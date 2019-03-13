Как пережить подростковый кризис с минимальными потерями

Развитие ребенка с детского возраста до взрослого периода сопровождается периодическими душевными кризисами. Возрастной ценз кризисных периодов следующий:

годовалый возраст;

в три-четыре годика;

семилетний кризисный период;

кризисные явления с 13 до 17 лет.

Возрастные кризисы — определение

Особо серьезными считают возрастные явления, которые происходят в 3-4 года и кризис 17 лет.

Кризис 4 лет у детей проходит более безболезненно, родители могут помочь своему малышу пережить этот процесс. Отечественная психология период взросления подростка считает самым сложным, поскольку начинается перестройка личности, подросток в этот период может полностью поменять взгляды. Родное дитя для родителей становится чужим непонятным человеком, способным на непредсказуемые поступки.

Особенности и периоды подросткового возраста

Следует уточнить, что границы подросткового кризиса индивидуальны для каждого подростка.

Характерные признаки кризиса у подростков

Кризис подросткового возраста подступает постепенно. Родителям очень важно распознать первые его проявления. Не надо делать вид, что ничего не происходит, что все пройдет само-собой. Признаки назревания кризиса у некоторых подростков начинают проявляться уже к 10 годам, другие вступают в проблемную стадию в 13-17 лет

Психологи считают, что, чем позднее проявляется возрастная проблема, тем острее протекают кризисные явления.

Общение со сверстниками выходит на первый план

Характерными кризисными проявлениями можно считать:

Тяга к обществу более старших детей или активизация общения с одногодками. У подростков проявляется резкая тяга к автономии, самостоятельности и независимости.

Советы: Если родители стали замечать, что ребенок может общаться со ровесниками бесконечно долго, а в семье тяготится общением, отмалчивается, теряет интерес к семейным делам, значит проблема переходного возраста пришла в ваш дом. Пора незамедлительно посетить психолога и почитать специальную литературу.

Основные признаки кризиса подросткового возраста

Родителям надо знать, что криз в подростковом возрасте имеет свои «плюсы» — противоречия, разрывающие душу подростка нужны для того, чтобы сформировалась полноценная и гармоничная личность.

Основные фазы кризисного периода

1 фазу называют предкритической или негативной. Данный период характеризуется тем, что в сознании подростка рушатся стереотипы. Родители часто не понимают, что происходит с их чадом, поэтому возникает много разногласий в семье. 2 фаза является кульминационной точкой кризиса. Чаще всего такое случается в 13-15 лет. У кого-то этот период бурный, у иных проходит более спокойно и мягко. Для фазы 2 характерно пристрастие детей к неформальной культуре, они вступают в разные группировки или «прибиваются» к дурным компаниям. 3 фаза называется посткритической. На данном этапе происходит формирование новых отношений со сверстниками, с семьей и с обществом.

Пути развития подросткового кризиса

Советы: Родителям надо проявлять максимум терпения и понимания. Ни в коем разе нельзя вступать в конфронтацию. Важно создать такой психологический климат дома, в котором подростку будет комфортно. Он должен чувствовать, что его любят в семье.

Папе и маме надо понять, что сын или дочь стали взрослеть, что с мнением своего чада надо считаться.

Кризис подростковый выражается в двух видах – зависимости и независимости.

Вид кризиса: независимость

Выражаются кризисные явления в том, что ребенок очень резко отторгает от себя окружающих и семью. Отсюда и название – независимый. Характерными чертами независимости становятся проявление своеволия, обесценивание мнения старшего поколения, отрицание их требований.

Кризис независимости — проявления

Более резко и прямолинейно, проявления независимости заметны в 13-15 лет. Кризис 17 лет проявляется в более скрытых формах. Симптоматика кризисного периода сама по себе не пройдет. Она проявляется не все время, а периодами. Родителям не следует обострять отношения в это время.

Психология советует отнестись к возрастному кризису с пониманием. Ребенку тяжело пережить противоречия, его психика не может справиться с эмоциями, он не умеет управлять чувствами. Если вступить в конфронтацию, то подросток может сорваться или станет замкнутым.

Советы: Родителям надо прислушиваться к «крику души» своего ребенка.

Признак кризиса — отдаление от родителей

Не надо читать ему лекций, поучать и не следует разговаривать, как с малышом, поучительным тоном. В противном случае ситуация только ухудшится. Преодолеть проблемный возраст можно только с помощью терпения и любви к своему чаду.

Некоторые родители практикуют применение силы. Для юного нигилиста такое отношение спровоцирует только отрицательные реакции.

Вид кризиса: зависимость

Среди кризисов, которые переживают дети выявляется следующая тенденция. Если кризис 4 лет у детей, чаще всего, проявление независимости и стремление к самостоятельности, то у подростков намечается тенденция к зависимости.

Проявляется такой кризис чрезмерностью послушания, желанием быть «под крылышком» у старших. Подросток не имеет желания становиться взрослым, он страшится трудностей, не может принять самостоятельных решений, да и вообще боится самостоятельности.

Кризис зависимости — признаки

Такой кризис страшнее независимого. Тип поведения подростка предполагает, что ребенок станет инфантильным, развитие его станет медленнее.

Советы: Процесс кризиса находится в зависимости от поведения взрослых. Папы и мамы, бабушки и дедушки должны быть очень терпеливы.

Надо помнить, что ребенок интуитивно копирует поведение взрослых. И задача родителей – подать ребенку пример своим поведением.

Если родители чувствуют, что ребенок выбирает линию поведения «зависимость», они должны приложить все силы, отказывать своему чаду в покровительстве, чтобы приучить его к самостоятельной жизни.

Основа проблем подростков — притиворечия

Как помочь подростку в преодолении кризиса

Даже очень любящие родители часто совершают много ошибок в воспитании детей. Трудным испытанием для многих является кризис 4 лет у детей. Советы психолога, полученные в этот период, годятся и для преодоления кризиса у подростка.

Советы родителям как пережить подростковый кризис

Любую проблему проще решить, если найти компромисс.

Все члены семьи должны выполнять единые требования и правила. Это позволит подростку чувствовать себя равным.

Родителям надо научить себя воспринимать ребенка, как личность, которая уже состоялась. Решая семейные вопросы, обязательно спрашивайте его мнение.

Научите его справляться с эмоциями и чувствами личным примером.

Проявляйте искренний интерес к его проблемам и увлечениям.

Подростка надо поощрять за успехи, оказывать поддержку в начинаниях.

Не надо сравнивать своего ребенка с прочими, не говорите ему, что он хуже других, поддерживайте его морально в трудных ситуациях.

Не надо оценивать негативные высказывания юноши или девушки.

Подростковый период – это пора взросления, которая наступает в 13 лет, сюда входит переходный период в 15-16 лет, кризис 17 лет. Возрастная психология описывает каждый год этого трудного периода душевного становления и помогает родителям и педагогам понять тонкости и нюансы поведения подростков.