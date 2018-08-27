Дресс-код первого класса. Роскачество о выборе школьной формы

Эксперты Роскачества по просьбе АиФ.ru перечислили те параметры, на которые стоит обращать внимание при выборе формы для школьников.

Исследование брюк для мальчиков школьного возраста, проведенное Российской системой качества, показало, что 50% производителей врут при маркировке продукции. Новости СМИ2

Состав ткани

Для климата средней полосы лучший состав форму с содержанием шерсти 40–60%. Комфорт ребенка напрямую зависит от ткани, из которой сделала форма, считает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. «При доле свыше 55% полиэфирных волокон, например, полиэстера или полиамида, школьная форма может иметь „эффект парника“, так как такая ткань не будет „дышать“ и впитывать влагу. Но это правило распространяется не только на верхний слой пиджака или брюк, но и на подкладку. Даже если ткань верха костюма будет на 70% состоять из шерстесодержащих тканей, а подкладка — на 100% из полиэфирных волокон, такой костюм не будет соответствовать требованиям по безопасности», — отметила Саратцева.

Если состав подкладки не указан на этикетке, лучше не приобретать такую одежду. Лучше, если подкладка будет из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетики.

Не стоит путать синтетические волокна с искусственными. Синтетические волокна делают преимущественно из продуктов переработки нефти. Это полиэстер, эластан и акрил. Хоть такие материалы и не слишком приятны для кожи, но их небольшое количество улучшает такие свойства ткани, как степень сминаемости, истираемости и пиллингуемости (образование катышков).

А вот искусственные волокна (например, вискоза) производят из продуктов натурального происхождения — из целлюлозы. Такие ткани близки по своим свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны для тела.

Маркировка

В ней должно быть четко указано, для кого предназначено это изделие. Об этом говорят такие слова, как «детские», «для школьного возраста» или «для подростков». Если их нет, возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая, а к взрослой одежде совсем другие (менее строгие) требования.

Цена

Эксперты уверяют: цена ниже 1500 на одно изделие должна смутить родителей.

«Хороший товар должен стоить дороже, ведь сделан он из качественного сырья, руками квалифицированных сотрудников, с прохождением систем контроля. В то же время, высокая цена делает школьную форму доступной не всем, и этим пользуются недобросовестные производители и продавцы, — говорит руководитель Комитета по вопросам школьной формы „Союзлегпрома“ Елена Снытникова. — С заботой о наших кошельках полки заняли эконом коллекции. Готовое изделие стоит дешевле сырья, которое необходимо для производства. 300, 400, 600 рублей! Мы рискуем одеть ребенка в пластиковый пакет и, даже покупая такую форму за „смешные деньги“, заплатить в десятки раз больше, чем стоит она на самом деле».

Фурнитура и пошив

Обратите внимание на качество швов — они должны быть крепкими. У качественного изделия проставлены машинные закрепки у верхнего и нижнего концов боковых карманов, а низ брюк обработан.

И, конечно, фурнитура на одежде не должна быть травмоопасной — проверьте острые элементы, например, на пуговицах (особенно на форме для младших школьников).

Проверка документов

Кстати, для того, чтобы проверить форму не только на глаз, лучше попросить у продавца документы о соответствии продукции обязательным требованиям.

«Не постесняйтесь сделать фото документа (телефоны мы все, как правило, носим с собой). В какой-то степени это теперь страховка и гарантия на товар, — считает зам. гендиректора Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Андрей Граванов. — Если что-то случится: ребенок в форме стал обильно потеть, начал чесаться или появилась сыпь от ношения формы — обратитесь в тот орган по сертификации, который указан в документе, опишите свои проблемы. Копию обязательно направьте в Федеральную службу по аккредитации. Поскольку нарушения в выдаче документа могут грозить закрытием органа по сертификации, такое обращение будет обязательно рассмотрено, а небезопасная продукция не будет больше продаваться».